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От Карреры до Марадоны: 6 тренеров на замену Черчесову в сборной

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
От Карреры до Марадоны: 6 тренеров на замену Черчесову в сборной
Фото: Gettyimages.ru

Мы ищем, кем бы заменить Игоря Акинфеева. До сих пор не можем найти адекватной замены братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу. Ломаем голову, кто же в сборной России подстрахует впавшего в немилость Игоря Денисова. О том, чтобы найти второго Аршавина – и вовсе речи не идет.

Но при всех бочках, которые уже катятся в сторону Станислава Черчесова, мы почему-то пока так и не подумали, кто бы мог встать у руля команды, если в ближайшие пару месяцев у нынешнего наставника сборной все окончательно выйдет из-под контроля и руки к лицу поднесут еще несколько футболистов вслед за Дзюбой с Кокориным.

А подумать стоит. Как оказалось, на горизонте реальных кандидатов на эту позицию раз-два и обчелся – всех остальных мы уже давно списали в утиль. Причем некоторых, таких, как Леонид Слуцкий, всего за полгода.

Вот «Советский спорт» и решил поскрести по сусекам – собрать хоть полдюжины тренеров, которые могли бы встать у руля сборной России, если Станислав Черчесов скоропостижно команду покинет.

Массимо Каррера

Есть в России такая традиция – делать тренера чемпионов страны главным тренером национальной сборной, хоть сами наставники и говорят, что между этими двумя постами лежит огромная пропасть.

В России новый чемпион – «Спартак», а полководец красно-белых гладиаторов – итальянец Массимо Каррера. Кстати, у него уже есть опыт работы в сборной – он был помощником Антонио Конте в Италии. Почему бы его следующим не попробовать в сборной России. Хуже точно не будет.

Курбан Бердыев

Правило с тренером-чемпионом в сборной, правда, работает не всегда. Курбан Бердыев дважды приводил свой «Рубин» чемпионским титулам, а «Ростов» едва не сделал победителем в позапрошлом сезоне. Кому как ни ему руководить сборной России. Уж он-то умеет делать из кучки очень средненьких футболистов боеспособный коллектив.

Но его в сборную не зовут. Во всяком случае ни одного официального заявления по этому поводу не было. Вполне возможно, что вернувшийся в Казань тренер очень скоро может оказаться и в кресле наставника национальной команды. Кстати, у Бердыева тоже есть опыт работы в сборной. И не помощником, как Каррера, а главным тренером. Но уровень у команды был другой – не Италия, а Туркменистан, где Курбан Бекиевич отработал меньше года.

Роберто Манчини

Второе исключение из «чемпионского правила» - итальянец Лучано Спаллетти. Но сейчас речь пойдет не о нем, а о его соотечественнике и коллеге по работе в питерском «Зените» Роберто Манчини.

Заинтересован ли итальянец в посту главного тренера сборной России? Заинтересован. Все мы помним скандал с контрактом, который Манчини даже подписал, а президент РФС спрятал его в сейф. Именно Манчини, а не Фабио Капелло, должен был вести нашу команду к победе на чемпионате мира 2018 года, как считал Сергей Фурсенко, тогда возглавлявший РФС.

Теперь Фурсенко – генеральный директор «Зенита», а Манчини – его протеже и главный тренер сине-бело-голубых. В экстренном случае вполне можно попробовать вариант с совмещением должностей и работой в России за два оклада. Сборную, правда, Манчини еще в своей карьере не возглавлял ни разу.

Юрий Семин

Вариант маловероятный, но очень интересный. Не все знают, но по статистике именно Юрий Семин – самый успешный тренер сборной России в истории. При нем команда не проиграла ни разу. Правда и шансов проиграть у нее было не так много – всего семь.

Есть одна загвоздка. Юрий Павлович может отказаться возглавить сборную, как тогда, в далеком 2005 году, отказался продлевать контракт с командой. За 12 лет его требования, весьма разумные, так и не были выполнены – у сборной России до сих пор даже нет своей полноценной тренировочной базы.

Сергей Семак

Молодых и перспективных тренеров, которых еще не успели извалять в грязи, в стране осталось не так и много. Один из них – экс-тренер питерского «Зенита», нынешний наставник «Уфы» Сергей Семак.

Вариант фантастический, но что нам остается? Выбора в России не так много. Если тренеры жалуются, что команду не из кого выбирать, то руководству РФС пора бить тревогу – у нас заканчиваются тренеры. Сергей Богданович – это тот лучик надежды, который пока остается у нашего футбола.

Диего Марадона

Еще более невероятный поворот событий – у руля сборной России становится легендарный Диего Марадона. По приглашению «Советского спорта» и общественного движения «Россия любит футбол» Диего Арманда в эту пятницу прилетает в Россию.

Ходят слухи, что он даже может войти в тренерский штаб сборной России. Сложно, конечно, представить, как один из главных футболистов-хулиганов в истории будет работать вместе с властным Станиславом Черчесовым. Скорее уж вместо. Вот это был бы рок-н-ролл! Не победим – так повеселимся!    

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