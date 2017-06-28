От Карреры до Марадоны: 6 тренеров на замену Черчесову в сборной
Мы ищем, кем бы заменить Игоря Акинфеева. До сих пор не
можем найти адекватной замены братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу. Ломаем
голову, кто же в сборной России подстрахует впавшего в немилость Игоря
Денисова. О том, чтобы найти второго Аршавина – и вовсе речи не идет.
Но при всех бочках, которые уже катятся в сторону Станислава
Черчесова, мы почему-то пока так и не подумали, кто бы мог встать у руля
команды, если в ближайшие пару месяцев у нынешнего наставника сборной все
окончательно выйдет из-под контроля и руки к лицу поднесут еще несколько
футболистов вслед за Дзюбой с Кокориным.
А подумать стоит. Как оказалось, на горизонте реальных
кандидатов на эту позицию раз-два и обчелся – всех остальных мы уже давно
списали в утиль. Причем некоторых, таких, как Леонид Слуцкий, всего за полгода.
Вот «Советский спорт» и решил поскрести по сусекам – собрать
хоть полдюжины тренеров, которые могли бы встать у руля сборной России, если
Станислав Черчесов скоропостижно команду покинет.
Массимо Каррера
Есть в России такая традиция – делать тренера чемпионов
страны главным тренером национальной сборной, хоть сами наставники и говорят,
что между этими двумя постами лежит огромная пропасть.
В России новый чемпион – «Спартак», а полководец
красно-белых гладиаторов – итальянец Массимо Каррера. Кстати, у него уже есть
опыт работы в сборной – он был помощником Антонио Конте в Италии. Почему бы его
следующим не попробовать в сборной России. Хуже точно не будет.
Курбан Бердыев
Правило с тренером-чемпионом в сборной, правда, работает не
всегда. Курбан Бердыев дважды приводил свой «Рубин» чемпионским титулам, а
«Ростов» едва не сделал победителем в позапрошлом сезоне. Кому как ни ему
руководить сборной России. Уж он-то умеет делать из кучки очень средненьких
футболистов боеспособный коллектив.
Но его в сборную не зовут. Во всяком случае ни одного
официального заявления по этому поводу не было. Вполне возможно, что
вернувшийся в Казань тренер очень скоро может оказаться и в кресле наставника
национальной команды. Кстати, у Бердыева тоже есть опыт работы в сборной. И не
помощником, как Каррера, а главным тренером. Но уровень у команды был другой –
не Италия, а Туркменистан, где Курбан Бекиевич отработал меньше года.
Роберто Манчини
Второе исключение из «чемпионского правила» - итальянец
Лучано Спаллетти. Но сейчас речь пойдет не о нем, а о его соотечественнике и
коллеге по работе в питерском «Зените» Роберто Манчини.
Заинтересован ли итальянец в посту главного тренера сборной
России? Заинтересован. Все мы помним скандал с контрактом, который Манчини даже
подписал, а президент РФС спрятал его в сейф. Именно Манчини, а не Фабио
Капелло, должен был вести нашу команду к победе на чемпионате мира 2018 года,
как считал Сергей Фурсенко, тогда возглавлявший РФС.
Теперь Фурсенко – генеральный директор «Зенита», а Манчини –
его протеже и главный тренер сине-бело-голубых. В экстренном случае вполне
можно попробовать вариант с совмещением должностей и работой в России за два
оклада. Сборную, правда, Манчини еще в своей карьере не возглавлял ни разу.
Юрий Семин
Вариант маловероятный, но очень интересный. Не все знают, но
по статистике именно Юрий Семин – самый успешный тренер сборной России в
истории. При нем команда не проиграла ни разу. Правда и шансов проиграть у нее
было не так много – всего семь.
Есть одна загвоздка. Юрий Павлович может отказаться
возглавить сборную, как тогда, в далеком 2005 году, отказался продлевать
контракт с командой. За 12 лет его требования, весьма разумные, так и не были
выполнены – у сборной России до сих пор даже нет своей полноценной
тренировочной базы.
Сергей Семак
Молодых и перспективных тренеров, которых еще не успели
извалять в грязи, в стране осталось не так и много. Один из них – экс-тренер
питерского «Зенита», нынешний наставник «Уфы» Сергей Семак.
Вариант фантастический, но что нам остается? Выбора в России
не так много. Если тренеры жалуются, что команду не из кого выбирать, то
руководству РФС пора бить тревогу – у нас заканчиваются тренеры. Сергей
Богданович – это тот лучик надежды, который пока остается у нашего футбола.
Диего Марадона
Еще более невероятный поворот событий – у руля сборной
России становится легендарный Диего Марадона. По приглашению «Советского
спорта» и общественного движения «Россия любит футбол» Диего Арманда в эту
пятницу прилетает в Россию.
Ходят слухи, что он даже может войти в тренерский штаб
сборной России. Сложно, конечно, представить, как один из главных
футболистов-хулиганов в истории будет работать вместе с властным Станиславом
Черчесовым. Скорее уж вместо. Вот это был бы рок-н-ролл! Не победим – так
повеселимся!