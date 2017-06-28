Дмитрий Аленичев: Не задумываясь, полетел сменить Тихонова

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев рассказал в интервью «Советскому спорту» о том, как попал в новый клуб и какие задачи стоят перед ним.

– Как вы получили приглашение от «Енисея»?

– Всегда следил за первой лигой, и даже за второй, когда получалось. Интересно, чем дышат команды, какие там результаты. Знал, что «Енисей» играл стыковые игры с «Арсеналом». Мне всегда импонировала работа Андрея Тихонова. Позвонил генеральный директор клуба Денис Рубцов и по телефону сделал предложение возглавить красноярский клуб. Я, не задумываясь, прилетел в Красноярск. Встретился с губернатором края, в течение часа мы говорили, он рассказал о перспективах команды, задачах на предстоящий сезон. Выслушав губернатора, я высказал свои мысли, появилось взаимопонимание. Немаловажный аспект – это стабильное финансирование клуба. Проблем с зарплатами и чего-либо в таком духе там и близко нет. Резюмируя: подкупили финансовая стабильность и высокие задачи.

– А то, что играть придется в первой лиге?

– Осознавал это. Сказал себе, что для меня это вызов. Никогда не боялся трудностей, поэтому принял предложение, подписал контракт на два года, и надеюсь оправдать возложенные на меня надежды руководства и болельщиков команды.

– Высокие задачи – это выход в РФПЛ?

– Безусловно. Но задача непростая, борьба в ФНЛ будет острой. Много команд, которые декларируют такие же амбиции: это «Крылья Советов», «Оренбург», «Кубань», много других команд. Сезон предстоит тяжелый, но никто не говорил, что будет легко, поэтому стану усиленно работать.

– Как прошло знакомство с футболистами «Енисея»?

– Пообщался практически со всеми. У нас есть небольшие изменения, ушли четыре человека: вратарь и три полевых игрока. Изменения минимальные, на эти позиции мы взяли других игроков. Что касается атмосферы в коллективе, то она и до меня была великолепной. Много общался на эту тему с Андреем Тихоновым. Поговорив с ребятами, понял, что «Енисей» – это крепкий дружный коллектив, в чем убедился на сборах.

– Планируются ли какие-то приобретения?

– Конечно, если понадобится точечное усиление, вероятнее всего кто-то придет. У нас есть время до 31 августа, но на данный момент состав на 95 процентов сформирован.

Целиком интервью – в ближайшем номере «ССФ»!

– В какой европейской лиге Аленичеву предлагали работу, когда он ушел из «Спартака».

– Что он думает о Леониде Слуцком, получившим работу в «Халл Сити».

– Почему Аленичев отказался от золотой медали.

– На кого он собирался делать ставку в «Спартаке» сезоне 2016/17.

– Почему, будучи игроком, бился не за тренеров, а за клубы, в которых играл.

Обо всем этом читайте в следующем номере еженедельника «Советский спорт – Футбол».