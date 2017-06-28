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Йоахим Лев: Допинг в сборной России? Пока ничего негативного сказать не могу

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Йоахим Лев
Йоахим ЛевФото: Gettyimages.ru

Хуан Карлос Осорио и Йоахим Лев рассказали о подготовке к полуфиналу, не обошлось без вопросов о допинге в сборной России.

ОСОРИО: МОЛОДЫЕ НЕМЦЫ? У НИХ ПО 100 МАТЧЕЙ В ВЫСШИХ ЛИГАХ

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио обратил внимание на то, что Германию зря называют молодой командой без опыта выступлений на больших турнирах.

– Вы все постоянно говорите о том, какая молодая эта сборная Германии. Но в ее составе только один 20-летний футболист. И есть два игрока возраста Лосано. Мы играем с командой, которая может стать примером для подражания. Восхищаемся чемпионом мира. Но одно дело быть молодым, другое – иметь опыт. Можно и в 30 лет не иметь опыта. Например, в 21 год вы можете работать на скорой помощи, спасать жизни каждый день, и у вас будет больше опыта, чем у 30-летнего кардиолога. У многих немецких футболистов уже по 100 матчей в высших лигах. Немецкий чемпионат дает собственным игрокам расти. Они уже достаточно опытные, играли в Лиге чемпионов, чемпионате. В этом и есть разница. Неважно, насколько у них молодая сборная, опыта ее футболистам не занимать.

– Можно ли назвать этот полуфинал самым важным матчем для Мексики?
– Это большая возможность соревноваться против такой великой сборной. Мы попытаемся приспособиться к их манере игры. Больше всего очаровывает то, как быстро и качественно Лев смог сделать команду при тактике с тремя защитниками. Она очень эффективно действует. Лев ставит атакующий футбол.

Рекордсмен по числу забитых мячей за сборную Хавьер Эрнандес заявил, что главное преимущество Мексики в полуфинале – сплоченность и взаимозаменяемость.

– Все 23 игрока готовы подменять друг друга, все тренируются на одном и том же уровне. Это одно из наших преимуществ. Мы хотим показать свой лучший результат, особенно против чемпиона мира, – сказал Чичирито.

Также нападающий отметил, что в команде хватает талантливых игроков, и отметил, что сборная прибавляет с каждым матчем.

– Мы начинаем играть все лучше. И это заслуга тренера. У нас все футболисты талантливы, неважно, где они играют, в Европе или Мексике. Например, здоров сыграли против России. Постараемся показать лучший футбол и с Германией.

ЛЕВ: БАУЭР? В НАШЕМ СПИСКЕ ЕГО НЕТ

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев восхитился атакующей мощью Мексики.

– Мы выходим на сильного соперника, который подготовлен и физически, и технически. Мексика – команда другого ровня, по сравнению с Камеруном и Австралией.

– И Мексика, и Германия показали агрессивный футбол. Каким будет предстоящий матч?
– Думаю, таким же агрессивным. Мексика – атакующая команда, она меня впечатлила еще по Золотому кубку в играх с США. Сборная играет очень быстро, сразу отправляет мяч вперед. Да и с техникой все в порядке.

Также немецкий специалист отметил, что доволен тем, как в Германии идет подготовка молодых футболистов. Однако заявил, что останавливаться на достигнутом рано, нужно продолжать совершенствовать систему.

– Мы можем быть довольны количеством молодых игроков в Германии. Подготовка намного улучшилась, у нас есть хорошая основа. Но я наблюдаю за молодежью в других странах. Хорошо себя показали французы, итальянцы и испанцы. Мы не можем останавливаться в развитии.

Сразу несколько вопросов были связаны с возможной серией пенальти в игре с Мексикой.

– Мы специально ничего не тренировали. Игроки сами это делают, если захотят. Будем ли мы в финале? Интуиция подсказывает, что после Сочи отправимся в Петербург.

Не обошлось и без вопросов, связанных с Россией. Правда Лев давал общие ответы.

– Бауэр может получить российский паспорт и сыграть за сборную России. Что думаете? Есть ли этот футболист в ваших расширенных списках?
– До сих пор он не был в нашем списке. Пока это для нас не вопрос. Игрок сам решает, где хочет играть. Мы всем говорим, что не можем давить на футболиста, решать, за какую сборную ему выступать.

– Что думаете о новостях о допинге российской сборной на ЧМ-2014?
– Не хочу комментировать слухи. Если это так, нужно, чтобы назвали конкретные имена, чтобы ФИФА сделала официальное заявление. Пока не могу ничего негативного сказать. Нас постоянно тестируют. Я бы хотел услышать имена. Если это правда, не нужно скрывать. Об этом нужно официально заявить.

Защитник сборной Германии Йонас Хектор рассказал, как команда планирует играть против Мексики.

– Что ждете в игре с Мексикой?
– Постараемся навязать сопернику свою игру. Мексика предпочитает прямой футбол, будем искать решения. Постараемся показать атакующий футбол, оказать давление на Мексику.

– Осорио сказал, что немецкая молодежь уже привыкла играть на высоком уровне. Согласны с этим?
– Да, согласен. Если посмотреть в каких клубах играют футболисты, становится ясно, что опыта хватает. Большинство выступает в лучших лигах Европы. Может, мы не достаточно опытны с точки зрения международных турниров, но знаем, что нужно делать.

– Вы в третий раз сыграете на стадионе в Сочи. Это преимущество для вас?
– Да, мы провели здесь больше времени. Не нужно было лишний раз садиться в самолет. Мы смогли отдохнуть на один день больше, снять напряжение. Здесь, в Сочи, нам дали свободное время, могли познакомиться с городом, сходить на море, в ресторан. Было неплохо немного расслабиться.

Голосование: Как завершится матч Германия – Мексика?

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