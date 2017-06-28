Полоз и Ерохин в «Зените». Михаил Борзыкин – о том, как это будет

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о новых трансферах «Зенита».

«Зенит» официально подтвердил информацию, появившуюся в интернете больше недели назад. На тонущем ростовском корабле нашлась еще одна двухместная лодка, в которой благополучно разместились Ерохин и Полоз. И пока эти славные парни энергично гребут к Крестовскому острову, давайте попробуем понять, зачем они понадобились «Зениту», который в летнее трансферное окно, по-видимому, руководствуется принципом «чем больше футболистов купим, тем лучше сыграем». Ох, если бы все было так просто…

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Полоз – один из самых прогрессирующих российских игроков последних лет, который еще не достиг своего потолка. Растет с каждым годом, открывая в себе все новые навыки. Обладает универсальными качествами – легко закроет три позиции в атаке. Наверное, это лучший оттянутый нападающий с правильным паспортом, прекрасно играющий между двумя оборонительными линиями соперника, правда, в основном в контратаках. Изобретателен, техничен, тактически подкован, с последним пасом и неплохим ударом.

Вы могли забыть прошлый чемпионат России, завершившийся больше месяца назад, но Кубок конфедераций еще должны помнить. На этом турнире Полоз отыграл всего 112 минут, но сделал больше многих твердых игроков стартового состава. Это он исполнил изящный пас на Глушакова, забившего первый гол сборной России, пусть его и записали как автогол. Это он, только что выйдя на замену, вырезал удивительно точную передачу на ногу Смольникову, который своим могучим ударом отправил мяч на МКС.

Полоза легко можно представить слева в атаке, в оттяжке, в роли второго форварда, и на острие. И зачем представлять, если все это видели в «Ростове». Другое дело, что «Ростов» практиковал другую тактическую схему (3–5–2, 5–3–2) и другой, контратакующий, стиль игры. Не всегда, но довольно часто, особенно в еврокубках и в матчах с российскими грандами. «Зенит» на сборах пока наигрывает 4–4–2 и вряд ли собирается играть по сопернику. Как быстро новобранец сможет перестроиться, и перестроится ли вообще?

Нельзя рассматривать переход футболиста без учета этих факторов. На бумаге трансфер Полоза – и усиление для клуба, и шаг вперед для игрока. А на деле может получиться так, что новичок окажется в компании Новосельцева. И многих других. Я уже не говорю о том, что бердыевские игроки обладают одним загадочным свойством – только у Бердыева и могут играть. И мы об этом вспоминаем каждый раз, когда очередной воспитанник мэтра отправляется в свободное плавание, надеясь, что этот случай станет исключением.

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Ерохин – другая история. Его функционал понятен: полузащитник, способный сыграть низко или высоко, даже в центре нападения, как это не раз было в «Урале». Есть пас, удар, хорошие физические данные, делающие его полезным в борьбе на «втором этаже». Хотя культура паса и техника хуже, чем у Полоза. И в отличие от одноклубника, Ерохин – более, что ли, тренерский игрок. Ему будет сложнее адаптироваться в новой команде. Тем более что в середине поля у «Зенита» уникальная по российским меркам конкуренция.

Как вы себе представляете этого полузащитника в «Зените»? На какой позиции? В «Ростове» он располагался в тройке центральных хавбеков: Нобоа (вот кто обрадуется!) был левее, Гацкан – по центру и глубоко, играя чистого опорника, а Ерохин – правее. В тактике «Ростова» он должен был выполнять функции третьего опорного хавбека, когда команда находилась в обороне и особенно в матчах с грандами, и атаковать из зоны правого инсайда в фазе наступления. Со своей ролью справлялся здорово. Как и все.

В «Зените» трио центральных хавбеков образует треугольник (опорник, box-to-box и атакующий по имени Жулиано), а не растянуто по всей ширине поля… Стоп! Так было раньше. Что строит Манчини, еще только предстоит узнать. Но разрушителя Ерохин играть не может. Это и не нужно, поскольку есть Гарсия, Маурисио, Цаллагов, а теперь еще и Кузяев. Играть выше, конечно, может, но там конкуренция еще круче: Нобоа, Эрнани и далее по списку. Вместо Жулиано? Вряд ли. Остается правый фланг Кокорина.

Это все предположения. Трансфер Полоза объяснить легко – он бы усилил любой клуб премьер-лиги, а вот Ерохин – не очень. Может быть, и не стоит искать объяснение? Мы же не знаем всех тонкостей ростовской распродажи. Но обращает на себя внимание тот факт, что поодиночке игроки клуб не покидают. Уходят пачками. А это наводит на мысль о том, что распродают игроков оптом. Хотите этого? Не вопрос! Но вместе с ним берите еще и вот этого. Нам он особо не нужен, а вам, кто знаем, может пригодиться…