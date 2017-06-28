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«Мы не ведем переговоров с «МЮ». Президент «Реала» – о трансферных слухах

Источник:  ESPN FCКомментарии
Криштиану Роналду и Альваро Мората
Криштиану Роналду и Альваро МоратаФото: Gettyimages.ru

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию об уходе форварда сборной Испании Альваро Мораты.

Ранее сообщалось, что нападающий «сливочных» согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед». По информации СМИ, клубы не могут договориться о сумме трансфера – «Реал» требует за своего воспитанника 80 млн евро, что не устраивает руководство «красных дьяволов».

– Мы не ведем переговоров с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Мораты, – говорит функционер. – Конечно, к этому игроку проявляют интерес другие клубы. Читал в прессе, что мы договорились с «Юнайтед». Даже называли цену, но все это неправда, – заявил Перес.

Источник: Криштиану хочет хорошенько подумать, оставаться ли в «Реале»

Также президент «бланкос» опроверг слухи об интересе «Реала» к полузащитнику сборной Франции Полю Погба. Напомним, минувшим летом хавбек вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 млн евро.

– Нет, мы не пытались подписать Погба, – говорит Перес. – Почему? Потому что мы посчитали, что у клуба отличный состав. Минувший сезон это подтвердил. Все, включая тренерский штаб, считали, что Поль не нужен «Реалу». У нас хватало и хватает исполнителей в центральную линию. К тому же, мы обязаны думать об игровой практике для тех, кто у нас уже есть.

Напоследок президент «Реала» высказался о возможном трансфере 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе, на которого претендуют многие топ-клубы Европы. По информации СМИ, «монегаски» уже успели отвергнуть предложение «Ливерпуля» в размере 100 млн евро.

– Мбаппе – молодой и очень хороший футболист. Мне нравится все хорошие игроки, но в команде 24 футболиста, и только 11 из них выходят на поле. Есть много хороших игроков, которые мне понравились, но которым не нашлось места в «Реале».

У нас лучший состав в мире. Но в 18-летнем возрасте за «Реал» играют немногие. Мбаппе нужно набраться терпения. Если мы его купим, то кто уйдет? – заключил Перес., – сказал Перес, слова которого приводит ESPN FC.

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