Американцы уверены: этот русский заменит в «Чикаго» Панарина

70-й номер драфта НХЛ Андрей Алтыбармакян – о «Чикаго», СКА и комментариях американских болельщиков.

В прошлом сезоне форвард «СКА-Серебряных Львов» из МХЛ Андрей Алтыбармакян привлек к себе внимание любителей хоккея: кроме звучной и запоминающейся фамилии Андрей заявил о себе еще и на льду. Кроме огромного количества очков в МХЛ и ВХЛ, Алтыбармакян принял участие в Матче всех звезд КХЛ как один из четырех лучших игроков Матча звезд МХЛ.

Через полгода Алтыбармакяна выбрали на драфте НХЛ, болельщики «Чикаго» уже ждут Андрея к себе.

«Выбор на драфте – подарок для меня»

– Вы были номинированы на драфт еще в прошлом году?

– Насколько я понимаю, да. Но особенного значения этому не придавал. Тогда не ждал, что меня возьмут.

– В отличие от этого раза?

– Да, думал, что меня выберут, потому что некоторые клубы мной интересовались. Но о попадании в сотню не размышлял, потому что для меня сам драфт – уже подарок.

– Как относитесь к драфту НХЛ?

– Думаю, от него почти никак не зависит игровая карьера. Просто хоккеиста намного больше узнают, если его выбирали на драфте НХЛ. Вот и все.

– Как проявлялся интерес клубов?

– Скауты приходили на игры, общались со мной. Ничего особенного.

– Неожиданно, что вас выбрало именно «Чикаго»?

– Все клубы одинаково общались со мной. Для меня вдвойне было приятно, что такой клуб как «Чикаго» меня взял: в этой команде дают играть в атакующий хоккей. «Чикаго» – шикарный клуб, лучше и быть не могло.

– Были мысли поехать на драфт?

– Нет, я понимал, что в первом раунде будут выбирать игроков 1999 года, и меня там не будет. Тем более, сейчас у меня уже предсезонные сборы, не хотелось сбивать их длинными перелетами.

– Из «Чикаго» вы общались только со скаутами?

– Да, с Андреем Николишиным и Анатолием Семеновым. До генерального менеджера «Чикаго» общение не доходило.

«Чикаго» очень мне подходит»

– Часто смотрите игры НХЛ?

– Сейчас все доступно: постоянно смотрю игры и хайлайты. Понятно, что все игры в регулярном чемпионате смотреть невозможно, но выбираю три-четыре команды и наблюдаю за ними. В плей-офф уже стараюсь не пропускать игры. Мы много теряем из-за того, что не можем посмотреть все матчи, потому что всегда можно что-то для себя почерпнуть.

– Даже по телевизору?

– Почему нет? Всегда можно проанализировать забитые голы. Понятно, что повторить за лучшими игроками мира непросто. Пока стараемся тянуться к КХЛ и игрокам сборной России.

– «Чикаго» ведь действительно очень подходит вам по игровому стилю.

– Да, это здорово, что они меня взяли. До того, как я играл в МХЛ, оборона была на втором месте, постоянно заигрывался где-то в атаке. В ВХЛ уже все строже: спасибо Петру Ильичу Воробьеву, который научил меня рациональнее распределять силы в атаке и обороне. «Чикаго» чаще играет в чужой зоне, поэтому доволен, что меня выбрали именно они. Яркий пример – Артемий Панарин, который постоянно был в атаке и в защите делал намного меньше.

– Теперь будете смотреть все матчи «Чикаго»?

– Я и так их смотрел больше всего (смеется).

– Расстроились, что Панарина обменяли?

– Не сказать, что расстроился, но для меня это стало большой неожиданностью. Было приятно наблюдать за игрой Артемия в связке с Кейном. Думаю, Панарин найдет себя и в «Коламбусе».

– Обмен Панарина и драфт НХЛ почти совпали. Американцы в комментариях на сайте НХЛ писали: «уверены, этот русский заменит нам Панарина».

– Много всего писали. Но Панарин уже очень многого добился и доказал. Мой драфт в «Чикаго» никак не связан с его обменом (смеется).

«В хоккей можно играть без слов. Посмотрите на Панарина с Кейном»

– В нынешнем сезоне в Америку вы не едете?

– Нет, готовлюсь к сезону в «СКА-Неве» и не собираюсь никуда ехать. Классно, что меня выбрали, но сейчас у меня задачи связаны с Россией.

– Часто бывает, что клубы НХЛ просят задрафтованных ребят поиграть в АХЛ, чтобы быть на виду. С вами такой разговор был?

– Нет, они знают, что у меня действующий контракт. Никто ни с кем ссориться не хочет.

– Когда хотите уехать за океан?

– Контракт у меня еще на два года. Заглядывать не хочется, как буду готов – поеду. Думаю, внутренне хоккеист должен ощущать, что готов к новому уровню. Если сам чувствуешь, что пора – значит, пора.

– Это чувство появится, когда получится закрепиться в КХЛ?

– Логично, что все игроки, выступающие в ВХЛ и МХЛ, сначала хотят пробиться в КХЛ. Попадание в КХЛ – цель номер один для меня сейчас.

– Александр Волков из «СКА-Невы» отправится в тренировочный лагерь «Тампы». Обсуждали с ним это?

– Нет, просто поздравили друг друга. Саша – классный игрок, его тоже выбрали очень высоко. Рад за него, но особенно ничего не обсуждали с ним. Если поедет – расспрошу обо всем. Других источников информации у меня пока нет.

– Вы несколько раз бывали в Америке. Какое впечатление сложилось о людях и стране?

– Американцы – такие же люди, как и мы. Добрый и отзывчивые, ничего плохого сказать не могу.

– Как у вас с английским?

– Учил его в школе, базовые знания есть. Думаю, Панарин до сих пор не очень хорошо говорит по-английски, но посмотрите, как отлично он сыгрался с Патриком Кейном. В хоккей можно играть и без слов.

«Пока никакого «Чикаго», все мысли о «СКА-Неве»

– Прошлый сезон получился у вас очень событийным: МХЛ, ВХЛ, Матч звезд КХЛ. Ожидали, что так будет?

– Ничего не загадывал, просто пытался выкладываться. Прошлый сезон получился очень тяжелым, потому что удалось много где поиграть. Я бы еще добавил выступление за сборную России на Кубке Вызова. Сложно было готовиться к матчам: часто приходилось играть дважды за три дня с перелетом. Но я не жаловался, потому что это было круто. Мне нравится получать много игрового времени.

– Значит, этот сезон хотите стабильно провести в «СКА-Неве»?

– Думаю, да. Будет здорово, если в КХЛ поднимут. Но это уже другой вопрос.

– По ходу прошлого сезона лидеры «СКА-Невы» переходили в клубы КХЛ. Готовы к обмену?

– Для этого надо стать лидером. В «СКА-Неве» очень сильный коллектив, но все зависит от конкретного игрока. У нас серьезные задачи на сезон: сначала надо повести за собой команду, заявить о себе, а потом уже смотреть в КХЛ.

– Нет, сейчас все мысли о «СКА-Неве», а потом уже будет видно.