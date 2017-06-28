«Не стоит беспокоиться больше, чем нужно». Президент «Реала» о ситуации Роналду

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал положение форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что 32-летний нападающий «сливочных» обвиняется в неуплате налогов. Источники, близкие к игроку, сообщили, что последний крайне недоволен обвинениями и намерен вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Позже появилась информация, что защитник «Реала» Пепе, который близок к переходу в «ПСЖ», уговаривает своего соотечественника пополнить состав французского клуба.

– Знаю, что Роналду недоволен ситуацией, – говорит Флорентино Перес. – Но мне кажется, что он останется в «Реале». Нет, мы еще не разговаривали. Сейчас нужно подождать, когда сборная Португалии завершит выступления на Кубке конфедераций.

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– У нас состоялась беседа с его агентом – Жорже Мендешом. Вообще, я могу сказать вам так: не стоит беспокоиться больше, чем нужно. Я, как и другие представители «Реала», а также болельщики, считаю, что Роналду – честный человек, который никогда не нарушал закона и выполнял все требования властей.

Конечно, у такой личной полно врагов, – продолжает функционер. – Криштиану знает, что в мире много людей, который стараются с помощью подобных слухов испортить его репутацию. Он это чувствует, – заявил президент «сливочных».

Источник: Криштиану хочет хорошенько подумать, оставаться ли в «Реале»