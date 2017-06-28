Близнецы и няньки. Как качались звезды боевиков Питер и Дэвид Пол

Близнецы Питер и Дэвид Пол стали известны в 1994 году по роли в боевике «Няньки». Братья-культуристы поразили зрителей своими размерами и стилем. Каждый из близнецов весил под 120 килограмм, жал лежа более 200 кило и носил невероятное количество пестрых вещей и украшений.

Как тренировались Питер и Дэвид Пол, что помогло им достичь таких внушительных форм и чем они заняты сегодня – рассказывает «Советский спорт».

Шоу начинается

«Тащите блины! Еще больше блинов!», - командует Дэвид Пол группе японцев на телешоу в Токио в 1989 году. Те пытаются сдвинуть с места штангу, которую собирается пожать 120-килограммовый американец. Для того, чтобы водрузить ее на скамью для жима, требуется пять человек.

Братья приехали в Японию презентовать свой новый фильм «Думай по крупному», где оба сыграли водителей большегруза. Близнецы выглядят как настоящая феерия. На Дэвиде блестящая футболка с глубоким вырезом и леггинсы. Питер заправил штаны в носки и щеголяет в майке с символикой атлетического клуба Golds Gym. У обоих длинные волосы до лопаток и лохматая челка спереди – то, что нужно, чтобы стать звездой в Японии.

На штангу навешивают 200 кг. Дэвид ложится на скамью, берется за гриф своим фирменным обратным хватом и начинает жать – один раз, два, три. Он останавливается на пяти и позже скажет ведущему, что 200 кг – ерунда, 200 кг он жал еще подростком. «А что вы еще можете?», - спрашивает ведущий. «А еще мы можем петь!», - бодро отвечают братья, и в два голоса запевают рэп – самый чудовищный рэп в истории человечества, прыгая так, что сотрясается помост шоу.

Близнецы





Они родились 10 января 1957 год с разницей в одну минуту (первым был Дэвид) в американской глубинке штата Коннектикут. Братья с детства вели активный образ жизни – занимались американским футболом, бейсболом и борьбой. В тренажерный зал оба пришли подростками – когда каждому было по 14 лет. Целью было просто подкачаться для футбола, но уже вскоре стало ясно, что у близнецов Пол – идеальная генетика для бодибилдинга: она позволяет прогрессировать быстрее, чем это могут обычные люди.

Дэвид Пол хвастался, что уже в 15 лет он жал лежа 136 кг (проверить правдивость этой информации сейчас уже не представляется возможным). Пройдет еще 10 лет, и он будет жать 230 (по некоторым данным, 250 кг), приседать с весом под 300 кг и выжимать штангу стоя с весом, больше своего собственного.

Калифорния

Братья оказались в Калифорнии в начале 80-х, и уже через пару лет снялись в первом фильме. Им стал комедийный боевик «Вашингтонское такси», где они сыграли близнецов-таксистов Баззи и Бадди.

Фактурных братьев Пол продюсеры заметили в зале Golds Gym, где они тренировались под началом Питера Грымковски, управляющего клубом и человека, написавшего известное пособие для культуристов.

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Известность пришла к близнецам в 1987 году, когда вышел фильм «Варвары». После «Конана» Голливуд взялся эксплуатировать «варварскую тему» на полную катушку: Питер и Пол оказались идеальными кандидатами для нового поворота франшизы – фишка фильма была в том, что варваров теперь было двое, и они были близнецами.







За «Варваров» братьев номинировали на премию «Золотая малина» в категории «Худшие новые звезды» - даже для 80-х их яркости было слишком. «А что такого? – недоумевал в интервью Дэвид Пол. – Нам нравится быть яркими, нравится веселиться и привлекать к себе внимание».

Братья продолжали ходить «в звездах» до конца 90-х, когда эра боевиков пошла на спад. Их главный успех – роль в картине «Няньки» 94-года, где оба сыграли телохранителей-нянек.

Тренинг

По той информации, которую можно найти в открытых источниках, следует: близнецы Пол проводили в спортзале по меньшей мере 5 дней в неделю. Они занимались по классической бодибилдерской программе, популярной в 80-х годах – качали все мышечные группы по два раза в неделю, комбинируя их (с разной степенью вариативности) так: грудь-плечи, спина-руки, ноги-низ спины.

Братья вошли в историю Golds Gym как люди, которые работают с большими – очень большими – весами. Сохранились фотографии, где Дэвид Пол жмет сидя штангу из-за головы весом 160 кг – невероятный вес в этом упражнении для плеч.

Стероиды





Впечатляющие размеры братьев и веса, с которыми они работали, заставляют нас заподозрить их в употреблении анаболических стероидов. Даже феноменальная генетика вряд ли способна «разогнать» мускулы до пропорций братьев Пол.

Автор пособия «Думай. Бодибилдинг без стероидов» Стюарт Макроберт так описывает атмосферу культуризма тех лет: «Это было время, когда пропорции человека вышли на совершенно новый уровень, который и не снился качкам «золотой эпохи». Причиной этому стали стероиды: если в 60-е и 70-е культуристы только начинали пробовать их, то в 80-х они уже разогнались вовсю».

В одном из американских атлетических журналов того времени топовый культурист, пожелавший остаться в статье анонимным, заявлял, что ежедневно делает себе до 18 инъекций гормональных препаратов и масел для роста мышц.

Сами близнецы предпочитали не высказываться на этот счет. Они объясняли свой рост и уровень силовых правильным питанием. По словам Питера, они съедали до 40 яиц ежедневно каждый, а их метаболизм всегда работал отлично – не откладывая съеденное в жир.

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Настоящее

Сегодня Дэвид Пол – профессиональный фотограф. Вместе с братом он часто появляется в жюри бодибилдерских соревнований, а на его сайте – благодарность от самого Арнольда за хорошую работу. «Дэвид Пол провел много лет с другой стороны камеры, снимая бодибилдеров. Ему удалось поймать в снимках восхитительный момент упоения тренировкой», - пишет Арнольд в анонсе на книгу фотографий Дэвида «Искусство бодибилдинга». Питер Пол выступает как телеведущий и продолжает сниматься в эпизодических ролях.

Братьям по 60, но они не утратили своего фееричного стиля. Они по-прежнему любят яркие футболки и длинные косы. А Дэвид Пол, к тому же, завел привычку носить берет «художника» набекрень. Выглядит странно и жутковато - впрочем, как и всегда.