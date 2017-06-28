«Нам нужен такой игрок!» Вся правда о том, в какой клуб перейдет Илья Ковальчук

Америка или Россия? На этой неделе мы узнаем, в какой команде и стране продолжит карьеру знаменитый форвард Илья Ковальчук.

«КОЛАМБУС»: ЕСТЬ ИНТЕРЕС К КОВАЛЬЧУКУ

Одно дело – когда слухи сватают Илью Ковальчука в разные клубы мира. То в СКА один из боссов Александр Медведев отпускает фразу, непрозрачно намекая: «Скоро ждите позитивное объявление по Ковальчуку». То заокеанские инсайдеры сообщают, что Илья может оказаться или в «Вегасе», или во «Флориде».

Но когда Джон Дэвидсон, президент «Коламбуса» по хоккейным операциям, прямым текстом говорит, что его клуб проявляет интерес к Илье Ковальчуку – это серьезно.

«Я думаю, у нас есть к нему интерес, - сказал Дэвидсон. – Но мы не знаем, что в итоге выберет Ковальчук. У меня прошли переговоры с его агентом (интересы Ильи в Северной Америке представляет Джей Гроссман). Мы их продолжим, и генменеджер Ярмо Кекяляйнен придет к решению. Это большой процесс. Есть и другие позиции, которые нам нужно усилить в «Коламбусе».

Напомним, что Илья Ковальчук забил 417 голов – провел 11 сезонов в НХЛ, выступая за «Атланту» и «Нью-Джерси». Семь лет назад, в 2010-м, Кови подписал сногсшибательный контракт с «Девилз» на 15 лет, по которому заработал бы $100 млн. Но три года спустя объявил о завершении карьеры в НХЛ, после чего перешел в СКА.

Всего Илья провел пять сезонов в Санкт-Петербурге, включая период, когда он играл за СКА во время локаута. Итог – 264 (107+157) очка в 245 матчах КХЛ, еще 33 (17+16) – в 54 играх на вылет. Два завоеванных Кубка Гагарина и один титул самого ценного игрока плей-офф. Но теперь Ковальчук задумался о том, чтобы вернуться в Северную Америку.

ТВЕРЬ В МАЙАМИ

В эти дни Илья отдыхает в Майами, где проводит время в шумной компании. Евгений Малкин выложил фото, сделав фейковый геотег «Тверская область». И добавил: «Привет из Твери!»

привет из твери) Публикация от E.Malkin71Geno (@e.malkin71geno) Июн 23 2017 в 3:18 PDT

За столом сидели девять человек, среди которых можно было узнать кроме Малкина еще и Илью Ковальчука, Алексея Семенова, Алексея Поникаровского, а также футболиста Дмитрия Торбинского.

Вообще у Ильи имеется жилье в Майами, и я слышал, что есть сильный вариант с переходом Ковальчука во «Флориду». Другое дело, что «Коламбус» говорит об этом открыто. И в этом клубе собирается неплохая компания – такая, что и в Огайо можно быть своя «Тверская область».

- Сергей Бобровский, лучший вратарь лиги, обладатель двух «Везина Трофи». Вы все знаете, как здорово Боб тащил свою команду в прошлом сезоне. Это было гениально!

- Артемий Панарин, обладатель «Колдер Трофи» (лучший новичок лиги) и «Харламов Трофи» (лучший российский хоккеист) позапрошлого сезона. Прибавим к этому титул лучшего бомбардира чемпионата мира и одного из самых популярных игроков России. Когда руководство «Коламбуса» выменяло Панарина из «Чикаго», то было на седьмом небе от счастья;

- Владислав Гавриков, правами на этого защитника в НХЛ обладают тоже «Блю Джекетс». На днях игрок приезжал в Коламбус, осмотрелся на месте, сделал выводы. И пусть в итоге подписал двухлетний контракт в КХЛ, перейдя из «Локомотива» в СКА, его в «Коламбусе» по-прежнему ждут;

- Виталий Абрамов, также выступающий в системе «Коламбуса». В прошлом сезоне он играл за «Гатино» в лиге юниоров Квебека, а также в «Кливленде» (АХЛ). Форварда выбрали под номером 65 на драфте новичков-2016, его будут подтягивать к основе;

- А если еще в клуб перейдет Илья Ковальчук, то «Коламбус» вообще станет хорошей «бандой», за которую будут болеть многие в России.

СБОРНАЯ РОССИИ В КЛУБЕ НХЛ

Отдельная тема – как Илья Ковальчук сработается с Джоном Тортореллой: суровым мужиком с эксцентричным характером, который получил «Джек Адамс Трофи» как тренер года в НХЛ. Но думается, что Ковальчуку после Олега Знарка уже никто не страшен.

Напомним, как это будет выглядеть технически. Илья Ковальчук, у которого уже закончился контракт со СКА, будет должен подписать договор с «Нью-Джерси» - из этого клуба он уходил из НХЛ.

Другое дело, что «дьяволы» теперь не имеют планов на Ковальчука. И готовы обменять его в тот клуб, который будет нужен для сделки. Так что «Коламбусу» придется заплатить за Илью какую-то компенсацию.

А как болельщики в штате Огайо воспринимают возможный приход Ковальчука в их клуб? Изучим комментарии…

Looseleaf: «Коламбус» думает, как усилить состав – поэтому нужен игрок, способный отгрузить на пару десятков больше шайб в сетку».

TheOnlyBilko: «Хотел бы я увидеть, как эта сборная России – Бобровский, Панарин, Ковальчук – приведет «Коламбус» к Кубку Стэнли!»

1812: «Вообще нужно спросить мнение Тортса. Но я думаю, что наш тренер Торторелла от таких игроков точно не откажется!»

…В целом, все позитивно. А решение по Ковальчуку будет принято после 1 июля, когда в НХЛ откроется рынок агентов. То есть уже на этой неделе.