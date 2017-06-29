Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Младенович4:6, 6:2, 3:6Кузнецова
Футбол  Кайрат- : -Атлантас
Футбол  Германия- : -Мексика
Теннис  Павлюченкова4:5Уотсон
Футбол  Динамо Минск- : -Рунавик
Футбол  Црвена Звезда- : -Флориана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кровь и песок: 5 самых жестких аварий ралли-рейда «Шелковый путь» (видео)

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кровь и песок: 5 самых жестких аварий ралли-рейда «Шелковый путь» (видео)
Фото: Ралли «Шелковый путь»

За что мы любим гонки? За драйв, эмоции и адреналин. И не секрет, что источником самых ярких эмоций являются аварии. Никакие видео, связанные с автоспортом, не набирают того числа просмотров, которых удостаиваются подборки аварий, в которых машины разлетаются на части.

Да, жестоко. Да, слегка аморально. Но статистика знает все. Ни одно видео, связанное с автоспортом, не смотрят так много, как записи жестких аварий, в которых автомобили разлетаются на части.

Организаторы любых гонок делают все от них зависящее, чтобы обезопасить пилотов. Это и специальные правила комплектования автомобилей, и ограничение скорости, и модификация трассы… Однако человеческий фактор искоренить невозможно. Если гонщику суждено перевернуться – он перевернется. От этого не застрахует ни один пункт регламента.

Вот и ралли-рейд «Шелковый путь», каким бы высоким стандартам не соответствовала организация, не обходится без жестких, страшных, но таких зрелищных аварий. Мы вспоминаем пятерку самых серьезных из них, не только с точки зрения ущерба и зрелищности, но и с точки зрения влияния на результаты гонки.

2009 год – Насер Аль-Аттия

Если ты лидируешь, то стараешься ехать максимально безопасно. Любая поломка может откинуть тебя на несколько мест назад, а то и вовсе выбить из гонки.

Наверняка аккуратно ехал в 2009 году и легендарный катарский пилот Насер Аль-Аттия, ведь он лидировал и уже практически видел себя на подиуме. Вот чего он не видел – так это глубокую яму, в которую на всем ходу влетел его автомобиль.

Сам пилот тогда не пострадал, но из гонки выбыл, упустив такую близкую победу. В 2017 году он вернется на «Шелковый путь», постаравшись избежать аварий.

2010 год – Илья Кузнецов

Одна из самых страшных аварий в истории «Шелкового пути» произошла в 2010 году. Жертвой стал московский пилот Илья Кузнецов. Его автомобиль на всей скорости наткнулся на какое-то препятствие и подлетел метра на полтора вверх. Приземлившись, машина перевернулась через капот.

После инцидента пилот и штурман гонку продолжить не смогли. Оба были доставлены в ближайший госпиталь на вертолетах. В сети до сих пор бродит видео этой аварии, что бывает с ралли-рейдами достаточно редко – просто невозможно снять гонку полностью.


2010 год – Жиниэль Де Виллерс

Вообще 2010 год в истории «Шелкового пути» был богат на аварии. Как и годом ранее из-за происшествия на трассе своей позиции лишился лидер в зачете внедорожников. Это был южноамериканец Жиниэль Де Виллерс. Вот как сам пилот вспоминает произошедшее с ним:

«Я не могу объяснить, как это случилось. Участок был очень сложным в плане навигации, и я не уверен, что мы не отклонились от маршрута. Машина попала в яму, которую я не заметил, перевернулась и осталась лежать на крыше. Удар был очень сильным».

2016 год – Андрей Каргинов

Случались неприятности по ходу ралли-рейда «Шелковый путь» и с пилотами нашей команды «КАМАЗ-мастер». В прошлом году один из самых опытных гонщиков, Андрей Каргинов, не смог продолжить борьбу за высокие места.

Его экипаж и так шел последним из КАМАЗов – ехал в конце и помогал остальным ребятам, если в дороге что-то произойдет.

Авария случилась в пустыне. Она получилась очень неприятной. Автомобиль Каргинова просто перевернулся на одной из дюн. Из экипажа никто не пострадал. Это означало, что соперник могут не останавливаться для помощь. Никто и не остановился. Да, если бы и остановился – вряд ли кто-то смог бы помочь перевернуть КАМАЗ. Пришлось в самое пекло несколько часов ждать помощи специальной техники.

Кстати, по правилам организаторов гонки автомобили, которым удалось справиться с проблемой с чужой помощью не дисквалифицируются, а наказываются огромным временным штрафом. Он не позволяет вести борьбу. Но команды имеют возможность пройти трассу, а попутно – помочь таким же пострадавшим, как и они. Экипаж Каргинова, например, на протяжении двух суток помогал застрявшим в пустыне – вытаскивал автомобили, развозил воду, подвозил запчасти.

2016 – Стефан Петерансель

И снова авария выводит из строя лидера. Практически выводит. На этот раз пострадавшим оказался самый титулованный пилот в истории ралли-рейдов – Стефан Петерансель. Он шел лидером легкового зачета, когда на одном из скоростных участков его автомобиль наткнулся на бугорок и подскочил, как на трамплине.

Машина сделала целых шесть оборотов вокруг своей оси. Несмотря на жуткие повреждения, гонщикам спустя шесть часов удалось поставить авто на колеса и кое как добраться до финиша. Стоит ли говорить, что борьба за победу была окончена. В этом году Петерансель попытает счастье вновь.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
От Леба до Мардеева: 10 главных звезд ралли-рейда «Шелковый путь»От Леба до Мардеева: 10 главных звезд ралли-рейда «Шелковый путь»До старта одного из сложнейших ралли-марафонов планеты остается всего две недели.«Эвертон» закупился на 60 млн евро, состав «КАМАЗ-мастер» на «Шелковый путь» и переход Сергачева в «Тампу». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.«КАМАЗ-мастер» объявил экипажи для участия в ралли «Шелковый путь-2017»Команда «КАМАЗ-мастер» объявила список своих экипажей, заявленных на ралли-марафон «Шелковый путь-2017».Назад к истокам – как 2000 лет назад. История ралли-рейда «Шелковый путь»Назад к истокам – как 2000 лет назад. История ралли-рейда «Шелковый путь»В 2017 году седьмое издание ралли-рейда финиширует в древней столице Китая – Сиане.Жерар де Рой: Не сомневаюсь, что Чагин и его команда приготовили невероятную гонкуПилот «Ивеко» Жерар де Рой поделился ожиданиями от предстоящего ралли-марафона «Шелковый путь».Айрат Мардеев: Мы рассчитываем побороться за новую победу на ралли «Шелковый путь»Пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев поделился ожиданиями от предстоящего ралли-марафона «Шелковый путь».Пять экипажей «КАМАЗ-мастер» выступят на ралли-марафоне «Шелковый путь»В Москве представили маршрут ралли–марафона «Шелковый путь», а также назвали имена участников этой гонки.По следам тигра. В Москве открылась выставка фотографий с ралли «Шелковый путь»По следам тигра. В Москве открылась выставка фотографий с ралли «Шелковый путь»Тверской бульвар украсили лучшие фотографии ралли-рейда, прошедшего на территории России, Казахстана и Китая.Стал известен маршрут ралли-марафона «Шелковый путь-2017»Международный ралли-рейд «Шелковый путь» по уже сложившейся традиции пройдет по территории России, Казахстана и Китая.11-й этап «Шелкового пути» отменен из-за песчаной бури11-й этап ралли-рейда «Шелковый путь», который проходит в Китае, был полностью отменен из-за серьезной песчаной бури в пустыни Гоби в провинции Ганьсу.Владимир Чагин: Рады возвращению ралли «Шелковый путь»Руководитель команды «Камаз-Мастер» Владимир Чагин сказал, что он и другие участники «Дакара» рады проведению ралли «Шелковый путь».Парижские тайны «Шелкового пути»Парижские тайны «Шелкового пути»8 июля из Москвы в Пекин стартует супермарафон «Шелковый путь», который называют вторым Дакаром.Владимир Чагин стал директором авторалли «Шелковый путь»Семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин назначен директором ралли «Шелковый путь», которое пройдет в 2016 году по маршруту Москва - Пекин, сообщается в официальном пресс-релизе организаторов гонки.Ралли-рейд «Шелковый путь» в 2015 году не состоитсяМеждународный ралли-рейд «Шелковый путь» в 2015 году не состоится, сообщает официальный сайт соревнований.Владимир Чагин: «Шелковый путь» отменили из-за невозможности финансировать гонкуОтмена ралли «Шелковый путь» связана с проблемами с финансированием. Об этом заявил руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.Известный ралли-марафон «Шелковый путь» в 2014 году не состоитсяИзвестный ралли-марафон «Шёлковый путь» в 2014 году не состоится. Об этом сообщается на официальном сайте марафона.Ралли «Шелковый путь» - 2013 стартует на Красной площади 6 июляРалли «Шелковый путь» - 2013 стартует на Красной площади 6 июля, сообщает пресс-служба гонки.Владимир Чагин: В конце сентября огласим состав на «Дакар»Менеджер «КАМАЗ-Мастера» Владимир Чагин рассказал о планах команды на ралли «Дакар»«Шелковый путь». Айрат Мардеев: Финишировали буквально на трех колесахПилот «КАМАЗ-Мастера» Айрат Мардеев рассказал о финише ралли «Шелковый путь»«Шелковый путь». Мардеев выиграл в зачете грузовиковСегодня, 12 июля, в Майкопе завершилась гонка «Шелковый путь»
Футбол
Агент Коноплянки: «Славия» купит форварда из топ-5 европейских лиг
Футбол
ЦСКА объявил о продлении контракта с Фернандесом (фото)
Футбол
Сезон в бундеслиге откроется матчем «Бавария» – «Байер» 18 августа
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Сан-Паулу»
все новости