Кровь и песок: 5 самых жестких аварий ралли-рейда «Шелковый путь» (видео)
За что мы любим гонки? За драйв, эмоции и адреналин. И не
секрет, что источником самых ярких эмоций являются аварии. Никакие видео,
связанные с автоспортом, не набирают того числа просмотров, которых
удостаиваются подборки аварий, в которых машины разлетаются на части.
Да, жестоко. Да, слегка аморально. Но статистика знает все.
Ни одно видео, связанное с автоспортом, не смотрят так много, как записи
жестких аварий, в которых автомобили разлетаются на части.
Организаторы любых гонок делают все от них зависящее, чтобы
обезопасить пилотов. Это и специальные правила комплектования автомобилей, и
ограничение скорости, и модификация трассы… Однако человеческий фактор
искоренить невозможно. Если гонщику суждено перевернуться – он перевернется. От
этого не застрахует ни один пункт регламента.
Вот и ралли-рейд «Шелковый путь», каким бы высоким
стандартам не соответствовала организация, не обходится без жестких, страшных,
но таких зрелищных аварий. Мы вспоминаем пятерку самых серьезных из них, не
только с точки зрения ущерба и зрелищности, но и с точки зрения влияния на
результаты гонки.
2009 год – Насер Аль-Аттия
Если ты лидируешь, то стараешься ехать максимально
безопасно. Любая поломка может откинуть тебя на несколько мест назад, а то и
вовсе выбить из гонки.
Наверняка аккуратно ехал в 2009 году и легендарный катарский
пилот Насер Аль-Аттия, ведь он лидировал и уже практически видел себя на
подиуме. Вот чего он не видел – так это глубокую яму, в которую на всем ходу
влетел его автомобиль.
Сам пилот тогда не пострадал, но из гонки выбыл, упустив
такую близкую победу. В 2017 году он вернется на «Шелковый путь», постаравшись
избежать аварий.
2010 год – Илья Кузнецов
Одна из самых страшных аварий в истории «Шелкового пути»
произошла в 2010 году. Жертвой стал московский пилот Илья Кузнецов. Его
автомобиль на всей скорости наткнулся на какое-то препятствие и подлетел метра
на полтора вверх. Приземлившись, машина перевернулась через капот.
После инцидента пилот и штурман гонку продолжить не смогли.
Оба были доставлены в ближайший госпиталь на вертолетах. В сети до сих пор
бродит видео этой аварии, что бывает с ралли-рейдами достаточно редко – просто
невозможно снять гонку полностью.
2010 год – Жиниэль Де Виллерс
Вообще 2010 год в истории «Шелкового пути» был богат на
аварии. Как и годом ранее из-за происшествия на трассе своей позиции лишился
лидер в зачете внедорожников. Это был южноамериканец Жиниэль Де Виллерс. Вот
как сам пилот вспоминает произошедшее с ним:
«Я не могу объяснить, как это случилось. Участок был очень
сложным в плане навигации, и я не уверен, что мы не отклонились от маршрута.
Машина попала в яму, которую я не заметил, перевернулась и осталась лежать на
крыше. Удар был очень сильным».
2016 год – Андрей Каргинов
Случались неприятности по ходу ралли-рейда «Шелковый путь» и
с пилотами нашей команды «КАМАЗ-мастер». В прошлом году один из самых опытных
гонщиков, Андрей Каргинов, не смог продолжить борьбу за высокие места.
Его экипаж и так шел последним из КАМАЗов – ехал в конце и
помогал остальным ребятам, если в дороге что-то произойдет.
Авария случилась в пустыне. Она получилась очень неприятной. Автомобиль Каргинова просто перевернулся на одной из дюн. Из экипажа никто не пострадал. Это означало, что соперник могут не останавливаться для помощь. Никто и не остановился. Да, если бы и остановился – вряд ли кто-то смог бы помочь перевернуть КАМАЗ. Пришлось в самое пекло несколько часов ждать помощи специальной техники.
Кстати, по правилам организаторов гонки автомобили, которым
удалось справиться с проблемой с чужой помощью не дисквалифицируются, а
наказываются огромным временным штрафом. Он не позволяет вести борьбу. Но
команды имеют возможность пройти трассу, а попутно – помочь таким же
пострадавшим, как и они. Экипаж Каргинова, например, на протяжении двух суток
помогал застрявшим в пустыне – вытаскивал автомобили, развозил воду, подвозил
запчасти.
2016 – Стефан Петерансель
И снова авария выводит из строя лидера. Практически выводит.
На этот раз пострадавшим оказался самый титулованный пилот в истории
ралли-рейдов – Стефан Петерансель. Он шел лидером легкового зачета, когда на
одном из скоростных участков его автомобиль наткнулся на бугорок и подскочил,
как на трамплине.
Машина сделала целых шесть оборотов вокруг своей оси. Несмотря на жуткие повреждения, гонщикам спустя шесть часов удалось поставить авто на колеса и кое как добраться до финиша. Стоит ли говорить, что борьба за победу была окончена. В этом году Петерансель попытает счастье вновь.