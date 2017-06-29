Кровь и песок: 5 самых жестких аварий ралли-рейда «Шелковый путь» (видео)

За что мы любим гонки? За драйв, эмоции и адреналин. И не секрет, что источником самых ярких эмоций являются аварии. Никакие видео, связанные с автоспортом, не набирают того числа просмотров, которых удостаиваются подборки аварий, в которых машины разлетаются на части.

Да, жестоко. Да, слегка аморально. Но статистика знает все. Ни одно видео, связанное с автоспортом, не смотрят так много, как записи жестких аварий, в которых автомобили разлетаются на части.

Организаторы любых гонок делают все от них зависящее, чтобы обезопасить пилотов. Это и специальные правила комплектования автомобилей, и ограничение скорости, и модификация трассы… Однако человеческий фактор искоренить невозможно. Если гонщику суждено перевернуться – он перевернется. От этого не застрахует ни один пункт регламента.

Вот и ралли-рейд «Шелковый путь», каким бы высоким стандартам не соответствовала организация, не обходится без жестких, страшных, но таких зрелищных аварий. Мы вспоминаем пятерку самых серьезных из них, не только с точки зрения ущерба и зрелищности, но и с точки зрения влияния на результаты гонки.

2009 год – Насер Аль-Аттия

Если ты лидируешь, то стараешься ехать максимально безопасно. Любая поломка может откинуть тебя на несколько мест назад, а то и вовсе выбить из гонки.

Наверняка аккуратно ехал в 2009 году и легендарный катарский пилот Насер Аль-Аттия, ведь он лидировал и уже практически видел себя на подиуме. Вот чего он не видел – так это глубокую яму, в которую на всем ходу влетел его автомобиль.

Сам пилот тогда не пострадал, но из гонки выбыл, упустив такую близкую победу. В 2017 году он вернется на «Шелковый путь», постаравшись избежать аварий.

2010 год – Илья Кузнецов

Одна из самых страшных аварий в истории «Шелкового пути» произошла в 2010 году. Жертвой стал московский пилот Илья Кузнецов. Его автомобиль на всей скорости наткнулся на какое-то препятствие и подлетел метра на полтора вверх. Приземлившись, машина перевернулась через капот.

После инцидента пилот и штурман гонку продолжить не смогли. Оба были доставлены в ближайший госпиталь на вертолетах. В сети до сих пор бродит видео этой аварии, что бывает с ралли-рейдами достаточно редко – просто невозможно снять гонку полностью.

2010 год – Жиниэль Де Виллерс

Вообще 2010 год в истории «Шелкового пути» был богат на аварии. Как и годом ранее из-за происшествия на трассе своей позиции лишился лидер в зачете внедорожников. Это был южноамериканец Жиниэль Де Виллерс. Вот как сам пилот вспоминает произошедшее с ним:

«Я не могу объяснить, как это случилось. Участок был очень сложным в плане навигации, и я не уверен, что мы не отклонились от маршрута. Машина попала в яму, которую я не заметил, перевернулась и осталась лежать на крыше. Удар был очень сильным».

2016 год – Андрей Каргинов

Случались неприятности по ходу ралли-рейда «Шелковый путь» и с пилотами нашей команды «КАМАЗ-мастер». В прошлом году один из самых опытных гонщиков, Андрей Каргинов, не смог продолжить борьбу за высокие места.

Его экипаж и так шел последним из КАМАЗов – ехал в конце и помогал остальным ребятам, если в дороге что-то произойдет.

Авария случилась в пустыне. Она получилась очень неприятной. Автомобиль Каргинова просто перевернулся на одной из дюн. Из экипажа никто не пострадал. Это означало, что соперник могут не останавливаться для помощь. Никто и не остановился. Да, если бы и остановился – вряд ли кто-то смог бы помочь перевернуть КАМАЗ. Пришлось в самое пекло несколько часов ждать помощи специальной техники.

Кстати, по правилам организаторов гонки автомобили, которым удалось справиться с проблемой с чужой помощью не дисквалифицируются, а наказываются огромным временным штрафом. Он не позволяет вести борьбу. Но команды имеют возможность пройти трассу, а попутно – помочь таким же пострадавшим, как и они. Экипаж Каргинова, например, на протяжении двух суток помогал застрявшим в пустыне – вытаскивал автомобили, развозил воду, подвозил запчасти.

2016 – Стефан Петерансель

И снова авария выводит из строя лидера. Практически выводит. На этот раз пострадавшим оказался самый титулованный пилот в истории ралли-рейдов – Стефан Петерансель. Он шел лидером легкового зачета, когда на одном из скоростных участков его автомобиль наткнулся на бугорок и подскочил, как на трамплине.

Машина сделала целых шесть оборотов вокруг своей оси. Несмотря на жуткие повреждения, гонщикам спустя шесть часов удалось поставить авто на колеса и кое как добраться до финиша. Стоит ли говорить, что борьба за победу была окончена. В этом году Петерансель попытает счастье вновь.