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Хоккеист, за которым гонится рой пчел. Как теперь жить Наилю Якупову?

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Наиль Якупов
Наиль ЯкуповФото: Gettyimages.ru

«Сент-Луис» отказался предлагать новый контракт Наилю Якупову, и теперь 23-летний форвард станет неограниченно свободным агентом.

Да, после 1 июля Якупова может забрать абсолютно любой клуб лиги.

…Интересно, а какие еще первые номера драфта так низко падали за последние 20 лет? Какой клуб, кроме «Эдмонтона» в 2012 году, делал жестокую ошибку?

Когда на драфт идет большой талант, то здесь ошибки быть не может. Овечкин и Стэмкос, Макдэвид и Мэттьюз, Ковальчук и Нэш, Флери и Кейн – все они, так или иначе, состоялись в профессии.

Но два ярких промаха бросаются в глаза.

2000 год – голкипер Рик ДиПьетро, которого «Айлендерс» не только взяли, но и подписали на 15-летний контракт весом $67,5 млн. Сумасшествие чистой воды. Нестабильная игра, дикое количество травм. В итоге в 2014 году от ДиПьетро избавились даже в АХЛ, и он стал радиоведущим.

1999 год – форвард Патрик Штефан. Его взяла «Атланта», и чех стал одним из главных провалов на драфте в истории НХЛ. Очень слабая игра, давление ожиданий. Обмен в «Даллас», три матча в швейцарской лиге. Тоже много травм. Сейчас Штефан стал агентом игроков где-то в Лагуна Бич (Калифорния).

Так вот, 1 июля мы поймем многое о репутации Наиля Якупова в НХЛ. Или он окажется никому не нужен в лиге, и тогда на россиянине окончательно поставят крест «один из главных неудачников на драфте». Или все-таки Якупов получит очередной шанс в каком-нибудь другом клубе, но не в «Эдмонтоне» или «Сент-Луисе».

Агент игрока Игорь Ларионов говорит, что Наиль хотел бы играть в «Ванкувере». Почему бы нет? Хороший вариант. Но ключевое слово – играть.

И это уже не вопрос денег. Вряд ли Якупову дадут контракт с зарплатой $2,5 млн в год, как у него был. Тут не о финансах надо думать, а о том, где продолжать карьеру.

Парень-то очень хороший. Пообщайтесь с Наилем – будете им очарованы. Но игровые качества… Комментатор TSN Рэй Ферраро дал уничижительную характеристику: «Талантливый форвард, очень быстрый. Классный бросок. Но катается по площадке так, будто за ним гонится рой пчел. Он плохо читает игру, постоянно спешит, неважно отдает пасы. Все это бросается в глаза. Думаю, этот форвард уже не изменится».

В минувшем сезоне Якупов провел только 40 матчей за «Сент-Луис». В половине случаев не попадал в состав, да еще мешали травмы. Когда играл, то набрал 9 (3+6) очков. Если какой-нибудь другой клуб НХЛ даст ему шанс, то Наиль должен завоевать место в основе, пробиться наверх – или снова будет сидеть на лавке.

Это неинтересно. Это мы видели. А что произойдет, если Якупов решит вернуться в КХЛ?

Права на форварда в мае приобрел СКА. Любопытно посмотреть на Наиля, когда его главным тренером станет Олег Знарок, с которым у него в сборной России произошла памятная перебранка. Наставник утверждал, что игрок убран из команды, потому что у него травма. Откровенный Якупов рубил правду-матку, что здоров как бык.

С другой стороны – Наиль будет играть в СКА, и свой шанс обязательно получит. Вспомните, как в Питере раскрылся Артемий Панарин, которого держали в запасе в «Ак Барсе» во время плей-офф. Он потом уехал в НХЛ и стал большой звездой. Как на новый уровень вышел Никита Гусев, от которого однажды избавились в ЦСКА.

Примеров много. А сейчас, в критический момент, Якупов должен думать не о деньгах или о том, как зацепиться любой ценой за Северную Америку. А как найти свой ненайденный хоккей. Заиграть как хотя бы 50-й номер драфта НХЛ.

Если и дальше в карьере будет застой, то пчелы обязательно догонят Наиля – и больно покусают.

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