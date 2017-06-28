Давид Юрченко: Фримпонг рассказывал про «Арсенал» неприличные истории

Новичок «Тосно» Давид Юрченко рассказал «Советскому спорту» о своем прошлом, настоящем и возможном будущем. Получилось интересно.

– Как возник вариант с «Тосно»?

– Достаточно спонтанно. Ситуация с моим переходом разрешилась за пару дней. Были, конечно, и другие предложения, но вариант с «Тосно» привлек больше всего. Почему? Это клуб амбициозный, молодой. Есть, что доказывать общественности. Ну и ребята голодны до побед. Наверное, это больше всего и подкупило.

– Почему вы вообще футбол выбрали? У вас же старший брат занимается тхэквондо.

– Да я и боевыми искусствами занимался – всегда брал с брата пример. Я вообще весь спорт люблю. Мне интересны бои без правил, лыжи. Во время отпуска люблю играть в волейбол, баскетбол, зимой даже на лед могу выйти. А футбол – в Твери в детстве начал ходить на тренировки. Мне очень понравилось, и я начал заниматься профессионально.

– В Москве вы занимались в школах «Спартака» и «Локомотива». Почему ушли из дубля железнодорожников в «Титан»?

– По собственной инициативе. В дубле мне предложили контракт, но в клубе на тот момент было очень много вратарей: Криворучко, Блинов и Будаков только в дубле, а в первой команде – Хапов, Овчинников и Нигматуллин, Поляков еще приходил. В такой ситуации у меня просто-напросто не было бы возможности играть. Уходил в «Титан», во вторую лигу, чтобы поиграть с мужиками, обрасти мясом, оказаться во взрослом футболе. Ну а потом были Латвия, Белоруссия, «Крылья Советов», «Волгарь», «Мордовия», «Уфа» и «Анжи».

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Давид ЮРЧЕНКО Родился 27 марта 1986 года в Ашхабаде. Выступал за «Титан» (2004), «Металлург» Лп (2005-2006), «Динамо» Мн (2007), «Крылья Советов» (2008-2011), «Волгарь» (2010), «Мордовия» (2012-2013), «Уфа» (2013-2016), «Анжи» (2016-2017), «Тосно» (2017 – н.в.).

«НЕ ИГРАЮ ЗА АРМЕНИЮ ИЗ-ЗА ЛИМИТА»

– В «Уфе» вы были одним из лидеров, но затем уехали в аренду в Махачкалу. Почему?

– Стечение обстоятельств. Бог распорядился так, что мне нужно было поменять место работы. Жизнь подбросила новый вызов. Я должен был помочь ребятам остаться в премьер-лиге. Слава богу, мы этого добились.

– А как вы оказались в Башкирии?

– Сначала скажу, что «Уфа», как и «Тосно» – амбициозный проект. Руководство региона делает большое дело – развивает футбол. Да и парни, которые были при мне и играют сейчас, хотят много чего показать и доказать.

– В «Уфу» приезжал Эммануэль Фримпонг из самого лондонского «Арсенала».

– Мы постоянно расспрашивали его об Англии и премьер-лиге – одной из лучших лиг мира. Конечно, он рассказывал много интересных историй про «канониров».

– Поделитесь?

– Это может показаться не совсем корректным (смеется).

– Что-то неприличное?

– Там было все. Приличное и неприличное (смеется).

– Почему у Фримпонга не сложилось в России?

– Из-за характера. Так он парень позитивный, но у всех своя жизнь и свои амбиции. Мы же не можем уговаривать человека сделать то или иное, он сам должен принимать решения, как ему поступать. Как я понял, на данном этапе жизни его все это не устраивало, и он решил изменить ситуацию.

– Была история, когда клуб якобы был против вашего выступления за сборную Армении, чтобы вы не считались легионером.

– Лимит – первостепенная и основная причина, не только в «Уфе», но и в других клубах. Как показывает практика, вратарей-легионеров в России почти нет. Иметь такого – большая роскошь. И при этом условии человек должен быть на голову выше тех голкиперов, что уже в команде. А если ты легионер и не играешь – о какой сборной вообще может идти речь?

– Многие тренеры считают, что конкуренция вратарям необходима.

– Конкуренцию всегда воспринимаю позитивно. Особенно если она правильная и адекватная. В России ее мало. Везде, как правило, есть «первые номера» и запасной вратарь может выйти на поле только в случае какой-то травмы. У нас по сравнению с Европой турниров мало, в еврокубках участвуют пару клубов, соответственно, игрового времени не очень много. Поэтому практика с игрой вторых и третьих голкиперов в разных турнирах в России маловероятна.

«ГРИГОРЯН? ОБСУЖДАТЬ ЕГО НЕ СЧИТАЮ НУЖНЫМ»

– Что не получилось у «Анжи» в этом сезоне? Клуб вновь оказался во второй восьмерке.

– Нам было очень тяжело, перед стартом сезона от нас много футболистов ушло и много пришло. У нас был полностью новый состав. В такой ситуации полтора-два месяца, чтобы сыграться – это очень мало. Первостепенной задачей было сохранение места в РФПЛ. С задачей мы справились, а как – судить руководству клуба и болельщикам.

– Говорят, в «Анжи» у вас не сложились отношения с главным тренером Александром Григоряном.

– Тренер сам все говорит и показывает. Люди вокруг все разумные и адекватные, все понимают. Поэтому ситуацию с ним обсуждать не считаю нужным. Люди все прекрасно видят.

– При всем при этом вы весьма тепло попрощались с Махачкалой. Дагестан – футбольный регион?

– Очень. Там ярые и преданные болельщики, душой и сердцем болеющие за «Анжи». Посещаемость? Это российские реалии. Если ты не показываешь красивой зрелищной игры и не побеждаешь, смотреть на тебя будут не так много человек, как хотелось бы. Это очень обидно.

– Коллеги рассказали, что вы увлекаетесь спортивной анимацией. Это не шутка?

– В свое время учился на режиссуру и анимацию, мне это интересно. Когда карьера будет близиться к закату, я хочу этим заниматься. Но параллельно читаю и смотрю много нового по этой теме уже сейчас.

– Как вам открытие Олимпиады в Сочи?

– Мне больше понравилась церемония закрытия ОИ-1980 в Москве. Я тогда еще не родился, но потом много раз ее пересматривал. Тогда же весь мир со слезами на глазах провожал олимпийского Мишку. Я вот сейчас вспоминаю этот момент, и бегут мурашки по коже.

– Хотите поставить церемонию открытия чемпионата мира, Европы или финала Лиги чемпионов?

– Я бы хотел сначала поучаствовать, а если не повезет, то уж буду на этом празднике в другой роли (смеется)!