Миллионы за провал! Луческу и топ-5 неустоек российского футбола

Представьте, что вам платят за то, что вы плохо делаете свою работу. А, когда вы совсем достали начальство, они вам платят еще больше – просто неприличную сумму. Один минус – увольняют.

Но, когда у тебя на валютном счете оседают разом миллионы евро, увольнение – это не проблема. Люди, о которых пойдет речь, могли бы рассказать об этом, как никто другой. Но они молчат. Нет, им не стыдно. Им просто на нас плевать – никто ничего не потрудится объяснить.

Эти люди – бывшие тренеры российских футбольных команд, которые не смогли качественно выполнить свою работу, но успели вовремя подписать выгодный контракт. А в случае расторжения такого договора раньше срока клуб обязан выплатить компенсацию. Обычно ее размер равен сумме, которую тренер мог бы получить до окончания срока соглашения. Учитывая зарплаты в российском футболе – это миллионы евро.

«Советский спорт» собрал обновленную пятерку самых крупных неустоек в истории российского футбола.

5. Дан Петреску – 2 млн евро

Свою самую высокую зарплату в карьере румынский тренер Дан Петреску получал в московском «Динамо». Там же ему посчастливилось и получить огромную компенсацию за разрыв контракта после провала в чемпионате России - порядка 2 млн евро. Позже, кстати, он разорил и еще один российский клуб - краснодарскую «Кубань», от которой получил 1 млн евро. Интересно, что игравший тогда в ФНЛ клуб, долго не мог уволить тренера - просто не было денег на неустойку.

4. Мирча Луческу – 2,5 млн евро

Теперь о поводе для обновления рейтинга – спор, который еще один румынский тренер Мирча Луческу выиграл у питерского «Зенита». При 71-летнем специалисте клуб с берегов Невы не смог пробиться в Лигу чемпионов, заняв третье место – позади «Спартака» и ЦСКА. За это тренера и уволили. Платить вообще не хотели. Бравурно распространялась информация, что Мирче не видать неустойки, как собственных ушей. Но Луческу настаивал на 4 млн евро. Всю сумму получить не удалось. Но стало известно, что «Зенит» все же выплатил тренеру компенсацию – 2,5 млн евро. Это позволило ему занять четвертую строчку в рейтинге самых дорогих увольнений в истории российского футбола.

3. Лучано Спаллетти – 4 млн евро

Дальше – больше. Еще один тренер «Зенита» – на этот раз итальянский. Речь идет о Лучано Спаллетти. С ним вообще произошла история достойная отдельной миниатюры в КВН или «Камеди Клабе». «Зенит» на протяжении полутора лет платил итальянцу, чтобы он… не работал. Произошло следующее – сине-бело-голубой клуб не уволил итальянца, а отстранил его от занимаемой должности. Получается, трудовая книжка (если она вообще есть у итальянца) лежала в клубном офисе. Если бы Спаллетти за полтора года, которые ему оставались до окончания контракта, нашел себе новый клуб, «Зенит» разорвал бы свое с ним соглашение и прекратил выплаты. Но итальянец оказался терпеливым. За 1,5 года ничегонеделания Лучано получил 4 млн евро.

2. Славен Билич – 6-7 млн евро

Удивительно, но на втором месте оказался не тренер «Зенита». На вторую сточку взобрался хорватский специалист Славен Билич, который работал в московском «Локомотиве». Славен был тренером, которого в команду привела Ольга Смородская. Когда его уговаривали перейти в «Локо», он был героем Хорватии – вывел сборную на Евро-2012. За наставником охотились многие английские клубы. Вот и пришлось предлагать огромную зарплату. Когда же через год выяснилось, что в России Славен «не тянет», эта зарплата сыграла злую шутку с «Локо». Пришлось платить компенсацию порядка 6-7 млн евро. По некоторым данным, правда, «Локомотиву» все же удалось скостить сумму компенсации до 3,5 млн евро. Правду нам, видимо, не узнать никогда.

1. Фабио Капелло – 30 млн евро

Помните историю? Фабио Капелло вывел сборную России на чемпионат мира 2014 года. По окончании турнира у него истекал срок действия контракта. Тогда, перед Бразилией, он был в фаворе и имел право требовать от наших футбольных властей все, что угодно, угрожая после турнира подписать контракт с кем-нибудь другим. В итоге Российский футбольный союз буквально развели на четырехлетний контракт с зарплатой 7 млн евро и невозможностью отправить тренера в отставку без компенсации. Когда мы провалились на ЧМ-2014, оказалось, что Капелло пора увольнять. В итоге итальянцу досталось по приблизительным подсчетам около 30 млн евро.