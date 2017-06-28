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Валерий Карпин: Кокорин и Дзюба? Будут в порядке – выступят на чемпионате мира

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Артем Дзюба и Александр Кокорин в "Зените"
Артем Дзюба и Александр Кокорин в "Зените"Фото: Gettyimages.ru

Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин, а также комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев обсудили выступление сборной России на домашнем Кубке конфедераций.

– Чтобы дать объективную оценку, нужно разбирать каждый матч, – говорит Валерий Карпин. – Первая игра – тут все понятно. Новая Зеландия – самая слабая команда на этом турнире. Таких соперников на чемпионате мира точно не будет. Даже в рамках отбора таких команд очень мало.

Что касается матча со сборной Португалии, то тут я могу сказать так: эта игра, мягко говоря, никого не впечатлила. Да, были навесы, но это ни к чему не привело. Сборная России не нанесла в первом тайме ни одного удара по воротам соперника.

Встреча с Мексикой оставила положительные эмоции, – продолжает специалист. – Мне она понравилась. Возможно, это был лучший матч при Станиславе Черчесове с точки зрения прессинга, атаки, и выполнения тренерских установок.

– Каждый матч нужно рассматривать в отдельности, – считает Георгий Черданцев. – Не согласен с тем, что наша команда не может должным образом подойти к ответственным матчам. Фактор гола играет важную роль. Поставил бы судья пенальти после падения Юрия Жиркова и все было бы иначе.

– Игорь Акинфеев много раз спасал нашу команду, – говорит Карпин. – Не думаю, что у нашей страны есть вратарь, который будет выручать в каждой ситуации. Таких игроков вообще нет. Конечно, Акинфеев совершил грубую ошибку, но с таким же успехом можно говорить об атаке. Так было всегда. У вратаря особое положение в команде. Забей Александр Ерохин в матче с Мексикой, кто знает, как бы все сложилось. Но мы же не говорим, что ему не хватило мастерства. Да, сыграл не лучшим образом, однако мы это не обсуждаем.

– К тому же, – говорит Черданцев, – мы не говорим про защитника, который проиграл позицию, имея преимущество в восемь метров. Оптимальный ли состав выставил Черчесов? Некорректный вопрос. Мы не находимся в команде, и не знаем, кто и в каком состоянии был перед игрой.

–  Есть ли игроки в нашей стране, которые усилят сборную?
– Скажу так, – отвечает Карпин, – некоторые футболисты, которые получили вызов на Кубок конфедераций, могут не выступить на чемпионате мира. На то она и сборная – все может поменяться всего за один месяц. Кокорин и Дзюба? Если будут в порядке, то на чемпионате мира выступить должны.

 – Не каждый игрок, который выступил на этом турнире, показал свой максимальный уровень, – говорит Черданцев. – О ком речь? Например, Федор Смолов. Он мог бы сыграть ярче. Другое дело, что у него мало опыта. Вообще, о чем мы можем рассуждать, если наш футболист говорит, что видел Чичарито (форвард леверкузенского «Байера» и сборной Мексики» – прим. Редакции.) только по телевизору?

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