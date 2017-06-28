Валерий Карпин: Кокорин и Дзюба? Будут в порядке – выступят на чемпионате мира
Бывший наставник
московского «Спартака» Валерий Карпин, а также комментатор телеканала «Матч ТВ»
Георгий Черданцев обсудили выступление сборной России на домашнем Кубке
конфедераций.
– Чтобы дать объективную оценку, нужно разбирать каждый
матч, – говорит Валерий Карпин. – Первая игра – тут все понятно. Новая Зеландия
– самая слабая команда на этом турнире. Таких соперников на чемпионате мира
точно не будет. Даже в рамках отбора таких команд очень мало.
Что касается матча со сборной Португалии, то тут я могу
сказать так: эта игра, мягко говоря, никого не впечатлила. Да, были навесы, но
это ни к чему не привело. Сборная России не нанесла в первом тайме ни одного
удара по воротам соперника.
Встреча с Мексикой оставила положительные эмоции, –
продолжает специалист. – Мне она понравилась. Возможно, это был лучший матч при
Станиславе Черчесове с точки зрения прессинга, атаки, и выполнения тренерских
установок.
– Каждый матч нужно рассматривать в отдельности, – считает
Георгий Черданцев. – Не согласен с тем, что наша команда не может должным
образом подойти к ответственным матчам. Фактор гола играет важную роль.
Поставил бы судья пенальти после падения Юрия Жиркова и все было бы иначе.
– Игорь Акинфеев много раз спасал нашу команду, – говорит
Карпин. – Не думаю, что у нашей страны есть вратарь, который будет выручать в
каждой ситуации. Таких игроков вообще нет. Конечно, Акинфеев совершил грубую
ошибку, но с таким же успехом можно говорить об атаке. Так было всегда. У
вратаря особое положение в команде. Забей Александр Ерохин в матче с Мексикой,
кто знает, как бы все сложилось. Но мы же не говорим, что ему не хватило
мастерства. Да, сыграл не лучшим образом, однако мы это не обсуждаем.
– К тому же, – говорит Черданцев, – мы не говорим про
защитника, который проиграл позицию, имея преимущество в восемь метров. Оптимальный
ли состав выставил Черчесов? Некорректный вопрос. Мы не находимся в команде, и
не знаем, кто и в каком состоянии был перед игрой.
– Есть ли игроки в нашей стране, которые усилят сборную?
– Скажу так, – отвечает Карпин, – некоторые футболисты, которые получили вызов на Кубок конфедераций, могут не выступить на чемпионате мира. На то она и сборная – все может поменяться всего за один месяц. Кокорин и Дзюба? Если будут в порядке, то на чемпионате мира выступить должны.
– Не каждый игрок, который выступил на этом турнире, показал свой максимальный уровень, – говорит Черданцев. – О ком речь? Например, Федор Смолов. Он мог бы сыграть ярче. Другое дело, что у него мало опыта. Вообще, о чем мы можем рассуждать, если наш футболист говорит, что видел Чичарито (форвард леверкузенского «Байера» и сборной Мексики» – прим. Редакции.) только по телевизору?