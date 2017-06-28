Сергей Прядкин: Дерби 10 декабря? У клубов нет другого выхода

Президент РФПЛ Сергей Прядкин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной презентации календаря на сезон-2017/18.

– Виталий Мутко был недоволен, что в холодное время клубы из не самых теплых регионов часто играют дома. Сейчас Уфа, Казань, Екатеринбург и Пермь снова в такой ситуации.

– Виталий Леонтьевич критиковал и этот календарь, но посмотрев все условия, которые необходимо было сохранить, он его одобрил и полностью с нами согласился. Единственное, у него возникли вопросы по дерби «Спартак» – ЦСКА в 20-м туре 10 декабря.

Из-за того, что ЦСКА – участвует в квалификационном раунде Лиги чемпионов, дерби не может состояться раньше шестого тура. Следовательно, по системе Бергера ответная встреча команд должа состояться через 14 туров. 20-й тур из-за сжатых сроков проведения чемпионата назначен на 10 декабря. У клубов нет другого выхода, играть придется в декабре. Но, уверен, матч пройдет в комфортных условиях. Кроме того, в этом туре дома играет «Рубин» и «Амкар», и если климатические условия будут сложными, мы перенесем эти игры.

Календарь в этом сезоне сжатый и самый и оттого самый сложный за последние годы, условий при его составлении множество – Кубок конфедераций, международные паузы, кубок России, еврокубки и чемпионат мира. Мы заканчиваем сезон 13 мая, раньше, чем советовала ФИФА. Мы раньше уже в ручном режиме составляли календарь с зимними матчами в южных регионах, клубы не раз высказывали недовольство, что приходится по 5-6 туров играть дома.

– Если не удастся перенести матч на резервную дату, можно ли будет провести его на нейтральном поле? Например, в Сочи.

– Играть на своей арене или резервной – прерогатива клуба-хозяина, но в случае форс-мажора лига имеет право самостоятельно обеспечить условия для проведения встречи. Но если есть возможность провести матч на своём стадионе, это надо делать. Виталий Мутко не раз говорил, что играть нужно для своих болельщиков, а не абы где. Мы эта идею поддерживаем. Вот играла совсем недавно «Уфа» почти весь год не на своем поле, и что? Собирала по своих 300 болельщиков на «домашнем» матче. Это разве нормально?

– Как быть «Уралу» с манежем? Клуб сможет там сыграть?

– К манежу есть нарекания со стороны клубов, и мы постарались избежать ситуации, когда «Урал» там сыграет. Говорили, что там душно, но после проверки инспекции стало ясно, что с вентиляцией там все в порядке. Ещё были проблемы с искусственным покрытием, от которого, видимо, шло испарение, мешающее футболистам. Вот эту проблему стоит решить и ещё раз проверить объект.

– На закрытую крышу «Крестовского» жаловались – тоже душно.

– Честно говоря, не знаю, смогут ли питерцы играть при закрытой крыше. Технически – это возможно, так как система работает, и поле, и крыша выдвижные.

Делегат матча совместно с судейской бригадой осматривают стадион и оценивают погодные условия за несколько часов до матча. В случае резких климатических изменений, крышу могут закрыть. Но если ее закрыли до матча, то на протяжении встречи она должна быть закрыта, – добавил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

– При составлении календаря сотрудничали с КХЛ? Зачастую болельщики выбирают поход на хоккей футбольному матчу.

– С КХЛ у нас очень хорошие отношения, но по этому вопросу мы с ними не работали. И я бы не стал говорить о пересечении с хоккейными матчами. Мы отвечаем за футбол, и нам бы хотелось развивать свое дело, при всем уважении к коллегам. О времени матчей мы отступать не будем.

Нас много по этому поводу критиковали: начинается овертайм, а вы, извините, если можно, начните на 15 минут позже. Это не солидно. Хоккеисты тут не причем. Мы просто не должны подводить вещателя. Поэтому я отстаиваю футбол и отстаиваю нашу лигу.

– Планируется введения паспорта болельщика? Нарушителя идентифицировать по нему проще.

– Сначала относился к этому со скептицизмом, как и руководители клубов. Сейчас мы понимаем, что это хороший документ, получить который можно быстро. Хорошо, что этот подход опробовали на Кубке конфедераций. Это отличное новшество. На футболе паспорт болельщика использован впервые.

Мы сейчас плотно работали с фанатами и говорили с ними о поведении на матчах. Здесь важно найти ту грань, чтобы наши фанаты не были поставлены в жесткие рамки. Многие почему-то возмущались, что приходится указывать паспортные данные. И что? С точки зрения комфорта паспорт болельщика оправдывает себя. Технически наши стадионы готовы к fan id, теперь нужно обсудить это с болельщиками.

– В первом туре матч «Спартак» – «Динамо» играется в Химках? Почему?

– Чтобы разобрать все конструкции на территории «Открытие Арена» после Кубка конфедераций потребуется 3-4 недели, это большой срок. К работе приступят после матча за 3-е место. Если спартаковцы не успеют, перенесем игру на стадион «Динамо» и попросим бело-голубых увеличить квоту для фанатов «Спартака» – их все-таки много.

Возможно, если клубы договорятся, мы даже поменяем фактического хозяина поля и «Динамо» сыграет на своей территории без всяких оговорок. Тогда ответный матч в 17-м туре пройдет на стадионе в Тушине. В общем, поменяем круги местами.