«Спартак» уже набрал очки в таблицу коэффициентов. Россия борется с Португалией

Стартовал еврокубковый сезон-2017/18. За что будем бороться? «Советский спорт» рассказывает о главных интригах нового розыгрыша.

Когда стартуют российские клубы?

Вчера были сыграны матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Но для России сезон начнется только через месяц. 14 июля пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. Первым на старт выйдет ЦСКА, который сыграет 25/26 июля, затем – «Зенит» и «Краснодар» – 27 июля. Позже всех стартуют «Спартак» и «Локомотив» – 12/13 и 14 сентября соответственно.

Главная интрига квалификации – пробьются ли в групповой раунд все наши клубы. Сложнее всех будет ЦСКА – если в третьем квалификационном раунде он будет сеяным (возможные соперники: «Стяуа», «Янг Бойз», «Ницца», «Истанбул» и АЕК), то в четвертом – уже нет («Севилья», «Наполи», «Аякс», «Ливерпуль» и «Динамо» Киев, с которым, впрочем, разведут). Хотя шанс на благополучный посев остается – если два клуба из трех – «Динамо», «Аякс» или «Виктория» – вылетят стадией раньше.

«Зенит» и «Краснодар», также начинающие свой поход с квалификации, будут сеяными в обоих отборочных раундах.

Какие у нас перспективы в таблице коэффициентов?

В прошлом сезоне Россия наконец-то обошла Португалию в рейтинге, и в грядущем чемпионате России будут разыграны шесть еврокубковых путевок, три из которых – в Лигу чемпионов. Задача на новый сезон – удержаться на шестом месте.

Это вполне по силам. На данный момент Россия опережает Португалию, которая вновь будет представлена шестью клубами, на 2,667 балла. Португальцам, чтобы вернуться на шестую строчку, надо набрать на 16 оков больше России. А это 8 побед в основной сетке турниров. Напомним, что в квалификации за победу дают одно очко, за ничью – 0,5, а начиная с группового раунда – 2 и 1 соответственно.

Португалия сыграет традиционным квартетом – «Порту», «Бенфика», «Спортинг», «Брага», которому помогут «Витория» и «Маритиму». Те еще помощники.

Теоретически Россия может рассчитывать на борьбу за пятое место с Францией. Нынешнее отставание – 4,666 балла. Но для этого надо, чтобы Россия выдала свой лучший евросезон, а Франция свой провалила. А этого не случится. Состав французов впечатляет: «Монако», ПСЖ, «Ницца», «Лион», «Марсель» и «Бордо».

Таблица коэффициентов УЕФА





Поднимется ли «Спартак» в клубном рейтинге?

Первые очки красно-белые уже заработали. Сразу 4 – бонус за выход в групповой раунд Лиги чемпионов. Однако по сравнению с финишем прошлого сезона опустились в клубном рейтинге еще ниже и сейчас занимают постыдное 108-е место. Это потому что «сгорел» показатель за сезон-2012/13.

Любопытно, что в этом сезоне «Спартак», который пока не провел ни одного матча, уже набрал больше очков, чем в двух предыдущих.

В случае удачного выступления «Спартак», конечно, поправит свое положение. До сих пор памятен пример ЦСКА, который в 2004 году финишировал в рейтинге на 197-м месте. А затем выиграл Кубок УЕФА и поднялся на 133 ступени.

Лучшим российским клубом в рейтинге остается «Зенит» – 18-е место. ЦСКА, который долгое время находился в топ-20, теперь только 43-й, и если вновь выступит неудачно, может пропустить вперед идущий 53-м «Краснодар». Остальные российские клубы находятся сильно ниже.

Клубный рейтинг*





* В таблице указаны только те российские клубы, которые участвуют в нынешнем сезоне.