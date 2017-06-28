Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Атлантас
Футбол  Германия- : -Мексика
Футбол  Динамо Минск- : -Рунавик
Футбол  Црвена Звезда- : -Флориана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зритель есть, но что-то с ним не то… О болельщиках на Кубке конфедераций

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Зритель есть, но что-то с ним не то… О болельщиках на Кубке конфедераций
Фото: Gettyimages.ru

Главный редактор «Советского спорта» обратил внимание на то, что зритель на трибунах Кубка конфедераций очень не похож на привычного болельщика российских стадионов.

На трибунах Кубка конфедераций народу примерно в три раза больше, чем на матчах чемпионата России по футболу. Казалось бы, радуйся да и только – где ж тут повод для зубоскальства искать? Пошел народ на трибуны – и слава богу!

Вот только в течение всех этих полутора недель не покидает ощущение, что это совсем не тот зритель, которого мы привыкли видеть на трибунах. Я даже не о том, кричат ли там обычное для столичных дерби «***** коней, *****!» или «*****, «Спартак» *****!», устраивают ли там перформансы. Это совсем иная публика.

Я не говорю, хорошо это или плохо. У нас сформировалась какая-никакая культура боления. Она может не нравиться, но она есть. Это особая атмосфера, это особый драйв, особый колорит. Я не могу представить себе ситуацию, когда стадион заполнен целиком или почти целиком, но при этом всем с трибун хорошо слышны разговоры футболистов на поле. Понимаете, на стадионе тишина! В клубном футболе такого не бывает – у сборных на Кубке конфедераций такое есть.

Дело не в неверии в нашу сборную – так было всегда. На сборную всегда ходила иная публика. Помните, в 2008-2009 годах было даже модно ходить на матчи сборной? На игру Россия – Германия в октябре 2009-го (это ещё до мариборского позора) было не достать билетов: все светские львы и львицы в качестве «друзей футбола» оккупировали холодные трибуны тогда еще не слишком уютных Лужников.

Здесь же ситуация усложняется еще и непонятной системой распределения билетов на трибуны. Про один из городов-хозяев ходят настойчиво слухи, что там местные власти скупили тысячи билетов, а потом распределяли их каким-неведомым образом среди горожан. Такая модифицированная программа «Зритель», когда бюджетников в принудительном порядке сгоняют на трибуны. Такое ведь слодно себе представить: еще не так давно сообщают, что билеты продаются плохо, а тут трибуны вдруг – раз! – и заполнены. Как власти могли законно приобрести билеты и на какие средства – мы не знаем. Пока на наши официальные запросы никто не ответил. А вот то, что билеты распространялись в день игры – легко подтверждается фактом возникновения гигантских очередей перед стадионами за Fan-ID – исключительно-российским ноу-хау, которое у здравомыслящего большинства вызывает недоумение. Билет – это документ о заключении договора между организатором соревнований и его посетителем. Других документов быть не может. Но у нас, как всегда – свой, особый путь.

Что лучше? Играть при пустых трибунах? Или играть при трибунах, которые особо с культурой боления не знакомы? У меня нет однозначного ответа. Но на дегустацию пива, наверное, не приглашают тех, кто до этого пил только молоко.

Атмосферы футбольного карнавала не получается. Какая модель будет выбрана через год?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джанни Инфантино: В матче Португалия - Чили было все. Очередная невероятная играПрезидент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о полуфинальной встрече Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили.Клаудио Браво: Это был непростой период. Рад, что он завершился такГолкипер сборной Чили Клаудио Браво, отбивший три пенальти в послематчевой серии пенальти в полуфинале Кубка Конфедераций против Португалии (0:0, пен: 3:0)Букмекеры считают сборную Германии явным фаворитом матча с МексикойБукмекерские конторы выставили котировки на полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики.Клаудио Браво – лучший игрок матча Португалия – ЧилиВратарь сборной Чили Клаудио Браво был признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка конфедераций против команды Португалии, сообщает официальный сайт ФИФА.«Русские, спасибо!» Чилийские великаны в финале Кубка конфедераций«Русские, спасибо!» Чилийские великаны в финале Кубка конфедерацийРепортаж с первого полуфинала Кубка конфедераций Португалия – Чили (0:0), пен: 0:3.«Не, ну если это не пенальти..» – Твиттер обсуждает грубую ошибку арбитра«Не, ну если это не пенальти..» – Твиттер обсуждает грубую ошибку арбитраСборная Чили в полуфинале Кубка конфедераций обыграла действующего чемпиона Европы – команду Португалии.В матче Кубка конфедераций впервые была произведена четвертая заменаТренерский штаб сборной Португалии в дополнительное время полуфинального матча Кубка конфедераций с командой Чили произвел четвертую замену, этот случай стал первым в истории соревнований.Сборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций, Браво отразил три пенальтиСборная Чили обыграла Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций, Браво отразил три пенальтиФутболисты сборной * нанесли поражение команде * в полуфинальном матче Кубка конфедераций.Юрий Белоус: Наш уровень – это выиграть у Новой ЗеландииПрезидент компании «Футбол Маркет» Юрий Белоус поделился мнением о выступлении сборной России на Кубке конфедераций.Матч Португалия – Чили собрал на трибунах «Казань Арены» 40 855 зрителейПолуфинальный матч Кубка конфедераций-2017 между сборными Португалии и Чили, проходящий в Казани, посетили 40 855 зрителей, сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).Казанские болельщики вывесили прощальный баннер на матче сборных Португалии и Чили (фото)Как сообщает RT на русском, казанские зрители попрощались с Кубком конфедераций, развернув баннер на полуфинальном матче между сборными Португалии и Чили.Валерий Карпин: Кокорин и Дзюба должны выступить на чемпионате мираВалерий Карпин: Кокорин и Дзюба должны выступить на чемпионате мираБывший наставник московского «Спартака» – о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций.Португалия – Чили – 0:0. Кто выйдет в финал? Серия пенальти. ОнлайнПортугалия – Чили – 0:0. Кто выйдет в финал? Серия пенальти. ОнлайнВ полуфинальном матче Кубка конфедераций сборная Португалии сыграет с командой Чили.Александр Тихонов: Акинфеев попытался изобразить что-то из арсенала тхэквондоЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о выступлении футбольной сборной России на Кубке конфедераций.Большинство читателей «Советского спорта» считает, что Португалия обыграет Чили в основное время«Советский спорт» подвел итоги голосования среди своих читателей, которым было предложено ответить на вопрос, как завершится первый полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили.Евгений Гинер: Головин не готов к «Арсеналу»Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал мнение, что полузащитник армейцев и сборной России Александр Головин еще не готов к тому, чтобы играть в европейских топ-клубах.Португалия – Чили. Стартовые составыСтали известны стартовые составы сборных Португалии и Чили на полуфинальный матч Кубка конфедераций-2017 в России. Запасные:Мексиканский болельщик улетел на Кубок конфедераций, сказав жене, что пошел за сигаретамиБолельщик сборной Мексики Артуро Гарсия обманул жену, чтобы прилететь в Россию и поддержать национальную команду своей страны на Кубке конфедераций сообщает RT.«Португальцы и немцы пойдут дальше» – эксперты ставят на полуфиналы«Португальцы и немцы пойдут дальше» – эксперты ставят на полуфиналы«Гонка за золотом на Кубке конфедераций» вступает в стадию плей-оффМаксим Бузникин: Португалия – Чили? Встреча будет бескомпромисснойБывший нападающий сборной России Максим Бузникин поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборных Португалии и Чили в рамках полуфинала Кубка конфедераций.
Футбол
Клаудио Браво – лучший игрок матча Португалия – Чили
Футбол
В матче Кубка конфедераций впервые была произведена четвертая замена
Футбол
Васин и Головин присоединятся к ЦСКА 2 июля
Футбол
Юрий Белоус: Наш уровень – это выиграть у Новой Зеландии
все новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости