Зритель есть, но что-то с ним не то… О болельщиках на Кубке конфедераций

Главный редактор «Советского спорта» обратил внимание на то, что зритель на трибунах Кубка конфедераций очень не похож на привычного болельщика российских стадионов.

На трибунах Кубка конфедераций народу примерно в три раза больше, чем на матчах чемпионата России по футболу. Казалось бы, радуйся да и только – где ж тут повод для зубоскальства искать? Пошел народ на трибуны – и слава богу!

Вот только в течение всех этих полутора недель не покидает ощущение, что это совсем не тот зритель, которого мы привыкли видеть на трибунах. Я даже не о том, кричат ли там обычное для столичных дерби «***** коней, *****!» или «*****, «Спартак» *****!», устраивают ли там перформансы. Это совсем иная публика.

Я не говорю, хорошо это или плохо. У нас сформировалась какая-никакая культура боления. Она может не нравиться, но она есть. Это особая атмосфера, это особый драйв, особый колорит. Я не могу представить себе ситуацию, когда стадион заполнен целиком или почти целиком, но при этом всем с трибун хорошо слышны разговоры футболистов на поле. Понимаете, на стадионе тишина! В клубном футболе такого не бывает – у сборных на Кубке конфедераций такое есть.

Дело не в неверии в нашу сборную – так было всегда. На сборную всегда ходила иная публика. Помните, в 2008-2009 годах было даже модно ходить на матчи сборной? На игру Россия – Германия в октябре 2009-го (это ещё до мариборского позора) было не достать билетов: все светские львы и львицы в качестве «друзей футбола» оккупировали холодные трибуны тогда еще не слишком уютных Лужников.

Здесь же ситуация усложняется еще и непонятной системой распределения билетов на трибуны. Про один из городов-хозяев ходят настойчиво слухи, что там местные власти скупили тысячи билетов, а потом распределяли их каким-неведомым образом среди горожан. Такая модифицированная программа «Зритель», когда бюджетников в принудительном порядке сгоняют на трибуны. Такое ведь слодно себе представить: еще не так давно сообщают, что билеты продаются плохо, а тут трибуны вдруг – раз! – и заполнены. Как власти могли законно приобрести билеты и на какие средства – мы не знаем. Пока на наши официальные запросы никто не ответил. А вот то, что билеты распространялись в день игры – легко подтверждается фактом возникновения гигантских очередей перед стадионами за Fan-ID – исключительно-российским ноу-хау, которое у здравомыслящего большинства вызывает недоумение. Билет – это документ о заключении договора между организатором соревнований и его посетителем. Других документов быть не может. Но у нас, как всегда – свой, особый путь.

Что лучше? Играть при пустых трибунах? Или играть при трибунах, которые особо с культурой боления не знакомы? У меня нет однозначного ответа. Но на дегустацию пива, наверное, не приглашают тех, кто до этого пил только молоко.

Атмосферы футбольного карнавала не получается. Какая модель будет выбрана через год?