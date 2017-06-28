«Я ее обыграю. Она беременная!» Русский теннисист дерзко ответил Серене Уильямс

Вот так сказанул! Российский теннисист Дмитрий Турсунов вступил в перепалку со знаменитостями – Джоном Макинроем и Сереной Уильямс.

Началось все с того, что легенда мирового тенниса Джон Макинрой брякнул на днях во время презентации своей книги: «Серена Уильямс – понятно, лучшая в женском теннисе. Но если бы она играла среди мужчин, то находилась бы где-нибудь на 700-м месте в рейтинге. Может, она за счет опыта и психологии победила бы какого-нибудь мужичка в очном матче. Но если бы рубилась с парнями постоянно – это совсем другой вопрос!

Может даже, я ее победил бы – старый пень, который уже 25 лет находится на обочине. Вот прямо сейчас, когда Уильямс беременна, у меня был бы шанс в мои 60 лет. Может, однажды наступит такой момент, когда женщина станет абсолютной чемпионкой мира по теннису, победив и мужчин. Но пока я этого не видел ни в одном виде спорта».

Интересная дискуссия.

Что ответила Серена этому старому пню?

«Дорогой Джон, я тебя люблю и уважаю. Но ты не мели языком как балаболка. Я никогда не играла с мужчинами, у меня на это нет времени. Давай-ка ты будешь уважать мою личную жизнь, пока я готовлюсь стать матерью. Чао-какао, сэр!»

Примерно так мы это переведем. Тут нужно уточнить, что Макинрою пока 58 лет. И я не помню, когда ему дали титул сэра.

Но тут в заочную дискуссию влез Дмитрий Турсунов, сейчас – 701-я ракетка мира. Может, он обиделся на то, что Уильямс находилась бы на 700-м месте, то есть обогнала бы его, Дмитрия. А вообще Турсунов – тот еще оратор, от каждого его интервью можно прикуривать.

«Надеюсь, я смог бы победить Серену, - сказал Турсунов. – Но это примерно то же самое, что обсуждать, кто кого обгонит – самый быстрый мужчина или самая быстрая женщина. А теннис отнимает много физических сил, поэтому женщине тут тяжелее, конечно.

Но вообще тут много факторов. Например, я буду не в лучшей форме. Хотя в целом я играю лучше, чем об этом говорит мой рейтинг. К тому же Серена беременна, а я – нет. А вообще хочу заметить, что Макинрой никогда не болтает по пустякам. Он правильно сказал, что Уильямс – очень сильный игрок, и она здорово вкалывает на тренировках. Но я верю в себя и в свою победу над ней».

…Кстати, на днях Серена Уильямс сфотографировалась голой на обложке глянцевого журнала. Верим, что Турсунов не бросит ей вызов и в этом конкурсе, снявшись голым и в беременном виде, как Арнольд Шварценеггер в фильме «Джуниор».

Во всем должна быть мера!