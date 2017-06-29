Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Атлантас
Футбол  Германия- : -Мексика
Футбол  Динамо Минск- : -Рунавик
Футбол  Црвена Звезда- : -Флориана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

А в ответ тишина. Почему в Сочи самые тихие болельщики?

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
А в ответ тишина. Почему в Сочи самые тихие болельщики?
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» рассказывает о российских болельщиках самого нефутбольного города на Кубке конфедераций. Этой статьей мы продолжаем актуальную тему текущих дней: чем болельщики матчей Кубка конфедераций отличаются от болельщиков, которые приходят на матчи внутреннего чемпионата.

«Как настроение?» - перед каждым матчем громкие волонтеры безуспешно пытаются вызвать эмоции у проходящих вдоль стадиона российских болельщиков. Нет, улыбки-то на лицах есть, хмурыми в самом теплом городе России ходить просто невозможно. Но радости от похода на футбол не видно. Для сочинских туристов, да наверное и для местных жителей, футбол – просто добавка к разнообразию экскурсий и развлечений, что предоставляет Сочи.

Здесь эмоции вызывает море, хорошая погода, парк аттракционов с сумасшедшими американскими горками. А футбол – он больше для того, чтобы похвалиться: «А вот мы на Кубок конфедераций ходили!» В Сочи местной публике безумно понравились мексиканцы. Очередь сфотографироваться с мужчинами в сомбреро была больше, чем к попугаю, которого пытаются всучить всем туристам на набережной.

Местные жители тоже массово на арену «Фишт» не спешат. Билеты в открытом доступе, но большинство работает, некогда на матчи ездить.

Мало кто из зрителей приходит на стадион болеть за определенную команду. Дважды в Сочи играли немцы, футболки этой сборной иногда мелькали в толпе. Но таких болельщиков меньшинство. С симпатиями в Сочи определяются прямо во время матчей. И в основном, как полагается, поддерживают слабых. Например, чуть ли не весь стадион скандировал «Камерун! Камерун!», когда сборная из Африки пыталась сражаться на равных с Германией.

На первом матче в Сочи публика вообще вела себя тихо. Сидели будто в театре, часто можно было услышать, что подсказывают друг другу футболисты на поле. На игре Мексика – Новая Зеландия задавали тон мексиканцы. Тогда-то наши болельщики включались: свистели, аплодировали, пускали волну.

Наверное, другой российской публики в Сочи ждать не приходится. Сюда едут отдыхать, проводить время на пляжах, причем всей семьей, с детьми. А пойти всем вместе на футбол трудно. Во-первых, дорого, во-вторых, все вещи нужно сдавать в камеру хранения. Приходится отказываться от колясок, игрушек и прочих вещей, без которых маленьким детям будет скучно на футболе.

Хотя публика, приехавшая на один из самых дорогих курортов России и готовая расстаться с 150 рублями за простое мороженое или выбросить на ветер несколько тысяч за простенькие экскурсии, наверное, могла бы позволить себе и билеты на игры.

Не исключено, что на ЧМ-2018 на стадион «Фишт» приедут болельщики из каких угодно стран, но не из России. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная Чили вышла в финал КК, а Азмун заинтересовал «Лацио». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Бернарду Силва: Мы расстроены поражением, но гордимся своей работойПолузащитник сборной Португалии прокомментировал поражение от команды Чили (0:0, 0:3 – по пенальти) в полуфинале Кубка конфедераций.Футбол в формате поп-культуры. Алексей Андронов о зрительском вопросеФутбол в формате поп-культуры. Алексей Андронов о зрительском вопросеОбозреватель «Советского спорта» продолжает поднятую тему болельщиков на трибунах.Германия – Мексика. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)В полуфинальном матче Кубка конфедераций сборная Германии сыграет с командой Мексики.Криштиану Роналду: Рад, что наконец-то смогу побыть со своими детьмиФорвард сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что пропустит матч за третье место Кубка конфедераций из-за рождения детей.Роналду пропустит матч за 3-е место Кубка конфедераций из-за рождения детейФорвард сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч за третье место Кубка конфедераций из-за рождения детей, сообщает Marca.Жан Босежур: Португальцы ждали наших ошибокЗащитник сборной Чили поделился впечатлениями от победы над командой Португалии (0:0, 3:0 – по пенальти) в полуфинале Кубка конфедераций.Жозе Фонте: Ко всему нужно относиться с позитивомЗащитник сборной Португалии Жозе Фонте прокомментировал поражение от команды Чили (0:0, 0:3 – по пенальти) в полуфинале Кубка конфедераций.Артуро Видаль: Трудный матч, но мы добились своей целиПолузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился впечатлениями от победы над сборной Португалии (0:0, 3:0 – по пенальти) в полуфинале Кубка конфедераций.«Отбил три пенальти? Я спокоен». Или как чилийцы признались в любви Казани«Отбил три пенальти? Я спокоен». Или как чилийцы признались в любви КазаниГлавный тренер сборной Чили признавался в любви Казани,а наставник португальцев защищал игроков.Артуро Салах: Обе команды не заслуживали поражения сегодняГлава Федерации футбола Чили Артуро Салах поделился впечатлениями от победы над сборной Португалии (0:0, пен – 3:0) в полуфинале Кубка конфедераций.Фернанду Сантуш: Эти же три пенальтиста на Евро свои удары забили. Поэтому мы выбрали ихГлавный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш – о поражении в полуфинале Кубка конфедераций от Чили (0:0, пен: 0:3)Хуан Антонио Пицци: Мы готовились к пенальтиГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци - о победе в полуфинале Кубка конфедераций над Португалией (0:0, пен: 3:0).Джанни Инфантино: В матче Португалия - Чили было все. Очередная невероятная играПрезидент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о полуфинальной встрече Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили.Клаудио Браво: Это был непростой период. Рад, что он завершился такГолкипер сборной Чили Клаудио Браво, отбивший три пенальти в послематчевой серии пенальти в полуфинале Кубка Конфедераций против Португалии (0:0, пен: 3:0)Букмекеры считают сборную Германии явным фаворитом матча с МексикойБукмекерские конторы выставили котировки на полуфинальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики.Клаудио Браво – лучший игрок матча Португалия – ЧилиВратарь сборной Чили Клаудио Браво был признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка конфедераций против команды Португалии, сообщает официальный сайт ФИФА.«Русские, спасибо!» Чилийские великаны в финале Кубка конфедераций«Русские, спасибо!» Чилийские великаны в финале Кубка конфедерацийРепортаж с первого полуфинала Кубка конфедераций Португалия – Чили (0:0), пен: 0:3.«Не, ну если это не пенальти..» – Твиттер обсуждает грубую ошибку арбитра«Не, ну если это не пенальти..» – Твиттер обсуждает грубую ошибку арбитраСборная Чили в полуфинале Кубка конфедераций обыграла действующего чемпиона Европы – команду Португалии.В матче Кубка конфедераций впервые была произведена четвертая заменаТренерский штаб сборной Португалии в дополнительное время полуфинального матча Кубка конфедераций с командой Чили произвел четвертую замену, этот случай стал первым в истории соревнований.
Футбол
Жан Майер: Макгрегор мой кумир и я не против, что нас сравнивают
Футбол
Луиш Нету: Верю, что Манчини приведет «Зенит» к титулам
Футбол
Артуро Видаль: Трудный матч, но мы добились своей цели
Футбол
Азмун является целью номер один для «Лацио»
все новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости