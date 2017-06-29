А в ответ тишина. Почему в Сочи самые тихие болельщики?

«Советский спорт» рассказывает о российских болельщиках самого нефутбольного города на Кубке конфедераций. Этой статьей мы продолжаем актуальную тему текущих дней: чем болельщики матчей Кубка конфедераций отличаются от болельщиков, которые приходят на матчи внутреннего чемпионата.

«Как настроение?» - перед каждым матчем громкие волонтеры безуспешно пытаются вызвать эмоции у проходящих вдоль стадиона российских болельщиков. Нет, улыбки-то на лицах есть, хмурыми в самом теплом городе России ходить просто невозможно. Но радости от похода на футбол не видно. Для сочинских туристов, да наверное и для местных жителей, футбол – просто добавка к разнообразию экскурсий и развлечений, что предоставляет Сочи.

Здесь эмоции вызывает море, хорошая погода, парк аттракционов с сумасшедшими американскими горками. А футбол – он больше для того, чтобы похвалиться: «А вот мы на Кубок конфедераций ходили!» В Сочи местной публике безумно понравились мексиканцы. Очередь сфотографироваться с мужчинами в сомбреро была больше, чем к попугаю, которого пытаются всучить всем туристам на набережной.

Местные жители тоже массово на арену «Фишт» не спешат. Билеты в открытом доступе, но большинство работает, некогда на матчи ездить.

Мало кто из зрителей приходит на стадион болеть за определенную команду. Дважды в Сочи играли немцы, футболки этой сборной иногда мелькали в толпе. Но таких болельщиков меньшинство. С симпатиями в Сочи определяются прямо во время матчей. И в основном, как полагается, поддерживают слабых. Например, чуть ли не весь стадион скандировал «Камерун! Камерун!», когда сборная из Африки пыталась сражаться на равных с Германией.

На первом матче в Сочи публика вообще вела себя тихо. Сидели будто в театре, часто можно было услышать, что подсказывают друг другу футболисты на поле. На игре Мексика – Новая Зеландия задавали тон мексиканцы. Тогда-то наши болельщики включались: свистели, аплодировали, пускали волну.

Наверное, другой российской публики в Сочи ждать не приходится. Сюда едут отдыхать, проводить время на пляжах, причем всей семьей, с детьми. А пойти всем вместе на футбол трудно. Во-первых, дорого, во-вторых, все вещи нужно сдавать в камеру хранения. Приходится отказываться от колясок, игрушек и прочих вещей, без которых маленьким детям будет скучно на футболе.

Хотя публика, приехавшая на один из самых дорогих курортов России и готовая расстаться с 150 рублями за простое мороженое или выбросить на ветер несколько тысяч за простенькие экскурсии, наверное, могла бы позволить себе и билеты на игры.

Не исключено, что на ЧМ-2018 на стадион «Фишт» приедут болельщики из каких угодно стран, но не из России.