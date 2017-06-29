Культура есть. Болельщики есть. А культуры боления – нет

Автор «Советского спорта» решил высказаться по теме, начатой коллегами – почему на матчах Кубка конфедераций не видно той культуры боления, к которой мы привыкли на матчах клубов.

Подходит к своему завершению первый крупный футбольный турнир на территории России – Кубок конфедераций. К сожалению, сборная России в лучших традициях завершила его досрочно – не вышла из группы. Футболистов не пинает только ленивый. Я не ленивый, но собираюсь пинать не игроков, а болельщиков. Может, к чемпионату мира через год они и проснутся.

Вывод прост: у нас нет национальной культуры боления. Мы не умеем поддерживать свою сборную. Мы не знаем, как это делается. Хорошо, что мы с Чили не играли, а то «ацтеки» заткнули бы наш стадион своим примитивным «Чи-чи-чи! Ле-ле-ле! Чили!» Мы со своим еще более примитивным «Россия! Россия!» даже в количестве пары-тройки десятков тысяч бледно выглядели бы на фоне пяти тысяч южноамериканцев.

Я был на двух матчах сборной Чили. На обоих по трибунам бежала волна. Волну поддерживали минут по десять. Пытались сделать волну и российские болельщики во время игры с Португалией. «Раз! Два! Три!» После этого волночки расходились в обе стороны и через пару секторов сходили на нет. За 90 минут стадион так и не смог запустить ни одной волны, хотя о-о-очень хотел.

Не было даже традиционной переклички между трибунами со словами «Вперед, Россия!» Примитив, но мы даже этого не смогли сделать. Пара десятков человек за воротами пытались спеть «Катюшу» - не смогли. Почему? Мы не умеем болеть за сборную.

Зато за клубы – умеем. Наших клубных фанатов знают по всей Европе. Знают и даже боятся. Мы, к сожалению, это путаем с уважением. И не случайно я их назвал фанатами. Это не болельщики. Это именно фанаты: клубные татуировки, драки за свои цвета, инферно на трибунах. Это фанатизм.

Но у них есть чему поучиться: петь, скандировать, заряды придумывать, перформансы устраивать… Вот только им, как может показаться со стороны, на сборную наплевать с высокой колокольни. Кроме клуба для них ничего не существует. А тех, кому не наплевать, мы сами не пускаем на трибуны – не даем Fan-ID, не продаем билеты, вносим в черные списки. Вот у нас и нет на трибуне заряжающего – человека, который умеет управлять массами.

Каким бы порочным ни был ВОБ (Всероссийская организация болельщиков), в нем заседали люди, которые умеют болеть за сборную команду и готовы учить это делать своих соотечественников. Сейчас ВОБа нет. Вот мы кроме унылого «Россия! Россия!» с трибун ничего и не слышим. Надеяться, что болельщики сами научатся болеть – это то же самое, что верить в то, что футболисты сами научатся играть в футбол. А закрытие трибун для фанатов – это то же самое, что искусственный лимит на легионеров. Мы получаем унылую серую массу, как в случае с футболистами, так и в случае с болельщиками.