Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Атлантас
Футбол  Германия- : -Мексика
Футбол  Динамо Минск- : -Рунавик
Футбол  Црвена Звезда- : -Флориана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Культура есть. Болельщики есть. А культуры боления – нет

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Культура есть. Болельщики есть. А культуры боления – нет
Фото: Gettyimages.ru

Автор «Советского спорта» решил высказаться по теме, начатой коллегами – почему на матчах Кубка конфедераций не видно той культуры боления, к которой мы привыкли на матчах клубов.

Подходит к своему завершению первый крупный футбольный турнир на территории России – Кубок конфедераций. К сожалению, сборная России в лучших традициях завершила его досрочно – не вышла из группы. Футболистов не пинает только ленивый. Я не ленивый, но собираюсь пинать не игроков, а болельщиков. Может, к чемпионату мира через год они и проснутся.

Вывод прост: у нас нет национальной культуры боления. Мы не умеем поддерживать свою сборную. Мы не знаем, как это делается. Хорошо, что мы с Чили не играли, а то «ацтеки» заткнули бы наш стадион своим примитивным «Чи-чи-чи! Ле-ле-ле! Чили!» Мы со своим еще более примитивным «Россия! Россия!» даже в количестве пары-тройки десятков тысяч бледно выглядели бы на фоне пяти тысяч южноамериканцев.

Я был на двух матчах сборной Чили. На обоих по трибунам бежала волна. Волну поддерживали минут по десять. Пытались сделать волну и российские болельщики во время игры с Португалией. «Раз! Два! Три!» После этого волночки расходились в обе стороны и через пару секторов сходили на нет. За 90 минут стадион так и не смог запустить ни одной волны, хотя о-о-очень хотел.

Не было даже традиционной переклички между трибунами со словами «Вперед, Россия!» Примитив, но мы даже этого не смогли сделать. Пара десятков человек за воротами пытались спеть «Катюшу» - не смогли. Почему? Мы не умеем болеть за сборную.

Зато за клубы – умеем. Наших клубных фанатов знают по всей Европе. Знают и даже боятся. Мы, к сожалению, это путаем с уважением. И не случайно я их назвал фанатами. Это не болельщики. Это именно фанаты: клубные татуировки, драки за свои цвета, инферно на трибунах. Это фанатизм.

Но у них есть чему поучиться: петь, скандировать, заряды придумывать, перформансы устраивать… Вот только им, как может показаться со стороны, на сборную наплевать с высокой колокольни. Кроме клуба для них ничего не существует. А тех, кому не наплевать, мы сами не пускаем на трибуны – не даем Fan-ID, не продаем билеты, вносим в черные списки. Вот у нас и нет на трибуне заряжающего – человека, который умеет управлять массами.

Каким бы порочным ни был ВОБ (Всероссийская организация болельщиков), в нем заседали люди, которые умеют болеть за сборную команду и готовы учить это делать своих соотечественников. Сейчас ВОБа нет. Вот мы кроме унылого «Россия! Россия!» с трибун ничего и не слышим. Надеяться, что болельщики сами научатся болеть – это то же самое, что верить в то, что футболисты сами научатся играть в футбол. А закрытие трибун для фанатов – это то же самое, что искусственный лимит на легионеров. Мы получаем унылую серую массу, как в случае с футболистами, так и в случае с болельщиками.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Где пропадали люди, заполняющие стадионы Кубка конфедераций?Где пропадали люди, заполняющие стадионы Кубка конфедераций?Обозреватель «Советского спорта» – о том, почему «Рубин» – «Амкар» проигрывает Камеруну и Австралии.Валерий Карпин: Сейчас уже нет смысла отменять лимит, этим нужно было заниматься лет восемь назадБывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин высказался о проблемах российского футбола.Валерий Карпин: Акинфеев ошибся, но мы почему-то не говорим об атакеВалерий Карпин: Акинфеев ошибся, но мы почему-то не говорим об атакеБывший наставник московского «Спартака» – о выступлении сборной России на домашнем Кубке конфедераций.Трансферный конфуз «Зенита» и будущая звезда «Спартака» (видео)Трансферный конфуз «Зенита» и будущая звезда «Спартака» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.А в ответ тишина. Почему в Сочи самые тихие болельщики?А в ответ тишина. Почему в Сочи самые тихие болельщики?«Советский спорт» рассказывает о российских болельщиках самого нефутбольного города на Кубке конфедераций.Сборная Чили вышла в финал КК, а Азмун заинтересовал «Лацио». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Бернарду Силва: Мы расстроены поражением, но гордимся своей работойПолузащитник сборной Португалии прокомментировал поражение от команды Чили (0:0, 0:3 – по пенальти) в полуфинале Кубка конфедераций.Футбол в формате поп-культуры. Алексей Андронов о зрительском вопросеФутбол в формате поп-культуры. Алексей Андронов о зрительском вопросеОбозреватель «Советского спорта» продолжает поднятую тему болельщиков на трибунах.Германия – Мексика. Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)В полуфинальном матче Кубка конфедераций сборная Германии сыграет с командой Мексики.Криштиану Роналду: Рад, что наконец-то смогу побыть со своими детьмиФорвард сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что пропустит матч за третье место Кубка конфедераций из-за рождения детей.Роналду пропустит матч за 3-е место Кубка конфедераций из-за рождения детейФорвард сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч за третье место Кубка конфедераций из-за рождения детей, сообщает Marca.Жан Босежур: Португальцы ждали наших ошибокЗащитник сборной Чили поделился впечатлениями от победы над командой Португалии (0:0, 3:0 – по пенальти) в полуфинале Кубка конфедераций.Жозе Фонте: Ко всему нужно относиться с позитивомЗащитник сборной Португалии Жозе Фонте прокомментировал поражение от команды Чили (0:0, 0:3 – по пенальти) в полуфинале Кубка конфедераций.Артуро Видаль: Трудный матч, но мы добились своей целиПолузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился впечатлениями от победы над сборной Португалии (0:0, 3:0 – по пенальти) в полуфинале Кубка конфедераций.«Отбил три пенальти? Я спокоен». Или как чилийцы признались в любви Казани«Отбил три пенальти? Я спокоен». Или как чилийцы признались в любви КазаниГлавный тренер сборной Чили признавался в любви Казани,а наставник португальцев защищал игроков.Артуро Салах: Обе команды не заслуживали поражения сегодняГлава Федерации футбола Чили Артуро Салах поделился впечатлениями от победы над сборной Португалии (0:0, пен – 3:0) в полуфинале Кубка конфедераций.Фернанду Сантуш: Эти же три пенальтиста на Евро свои удары забили. Поэтому мы выбрали ихГлавный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш – о поражении в полуфинале Кубка конфедераций от Чили (0:0, пен: 0:3)Хуан Антонио Пицци: Мы готовились к пенальтиГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци - о победе в полуфинале Кубка конфедераций над Португалией (0:0, пен: 3:0).Джанни Инфантино: В матче Португалия - Чили было все. Очередная невероятная играПрезидент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о полуфинальной встрече Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили.Клаудио Браво: Это был непростой период. Рад, что он завершился такГолкипер сборной Чили Клаудио Браво, отбивший три пенальти в послематчевой серии пенальти в полуфинале Кубка Конфедераций против Португалии (0:0, пен: 3:0)
Футбол
«Порту» обвиняет «Бенфику» в использовании услуг черного мага
Футбол
Криштиану Роналду: Рад, что наконец-то смогу побыть со своими детьми
Футбол
Футболисты «СКА-Хабаровска» проведут трое суток в Корее
Футбол
Роналду пропустит матч за 3-е место Кубка конфедераций из-за рождения детей
все новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости