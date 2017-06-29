Футбол в формате поп-культуры. Алексей Андронов о зрительском вопросе

Обозреватель «Советского спорта» продолжает поднятую тему болельщиков на трибунах. По его мнению, футбол сборных – это Евровидение, а клубные матчи – это уже рок-культура.

Специфика игр сборных практически в любой стране, и даже в любом виде спорта: на них не слишком охотно ходят активные болельщики клубов. Те, кого часто называют «ультрас». Те, кто занимает свои места много лет, для кого матч любимой команды уже давно стал частью образа жизни. Сборная частью образа жизни не может быть по определению, она играет слишком редко, да и в разных местах.

Кубок конфедераций и последующий чемпионат мира - первые турниры на уровне футбольных сборных, которые примет Россия. Опыт, накопленный во время проведения хоккейных чемпионатов мира - ясно говорит о том, что это «event» для массовой публики, для любопытных, а не для тех, кто давно определился с симпатиями и смотрит на институт под названием сборная снисходительно.

Почему болельщики ЦСКА сейчас призывают Акинфеева уйти из сборной и не тратить на нее дефицитные в его возрасте силы? Почему болельщикам «Спартака» важнее вылет до зимы Зобнина, а не любой возможный результат на Кубке конфедераций? Почему «зенитовцы» отчасти даже довольны, что Дзюба, Шатов и Кокорин сейчас готовятся к чемпионату России, а не чемпионату мира? Потому что сборная - это некая эфемерная конструкция, она принадлежит одновременно всем и никому конкретно. И такой ход мыслей свойственен не только России: фанаты «Боруссии» из Дортмунда думают точно так же, когда в составе сборной травму получает Марко Ройс.

Так что нет никакой трагедии в том, что, по слухам, фактически полностью отлучен от посещения игр турнира вираж «Зенита». Не думаю, что ошибусь, предположив, что не более 10 процентов активных болельщиков любого российского клуба заинтересованы в непосредственном посещении игр - пусть даже и чемпионата мира. Тем более, что проблемы сервиса никуда не исчезают - и в очередях стоять приходится, и по неведомо кем разработанным схемам заходить на стадион, и выходить из него (совсем недавно этим в твиттере громко возмущался Роман Орещук).

Введение Fan-ID (по уже опробованной на Олимпиаде в Сочи идее «паспорта болельщика») - дополнительная возможность контролировать посетителей трибун на турнире. Да, иногда приходится стоять в очереди. Но это совершенно нормальная практика введения «аккредитации не для журналистов». На этапе чемпионата мира по ралли в Финляндии раньше тоже можно было пройти бесплатно через лес на любую точку трассы. А теперь поставили заборы, стоят стюарды и спрашивают билеты.

Будет ли чемпионат мира-2018 праздником? Для большинства приезжих болельщиков - бесспорно. Я своим глазами наблюдал на днях, как разминаются (в обнимку) перед очной встречей чилийские и австралийские болельщики. Все будет скорее всего похоже на Олимпиаду в Сочи. Что же до наших - то по трибунам будут ходить все те же люди в форме с медведем и флагами городов с названиями, что были на хоккейных чемпионатах мира.

Турниры сборных - что в футболе, что в хоккее становятся разновидностью Евровидения. И такая «попсовость» целиком устраивает организаторов турнира и международные федерации. «Рокеры» им на трибунах не нужны.



