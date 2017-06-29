Где пропадали люди, заполняющие стадионы Кубка конфедераций?

Обозреватель «Советского спорта» – о том, почему «Рубин» – «Амкар» проигрывает Камеруну и Австралии. Этой публикацией мы продолжаем начатую нами сегодня тему о культуре боления на наших стадионах.

Оказывается, в нефутбольной стране на матч Камерун – Австралия в Питере могут прийти 37 тысяч человек. На второй состав сборной Германии и неизвестных широкому кругу чилийцев в Казани – 38. На Роналду и «горошка» - тоже 38. И ведь подавляющая часть аудитории – российская. Возникает два вопроса. Первый: кто все эти люди и куда они уезжают во время матчей РФПЛ? И второй: есть ли возможность попросить их прийти вновь?

Во-первых, это обычные люди - фанатскую прослойку серьезно проредили перед турниром. Поэтому на матчи Кубка конфедераций ходят в основном те, кто не знает всех матерных кричалок про клуб-антагонист, те, кто легко отрывающемуся креслу стадиона предпочтет уютный диван и телевизор, и те, кто не помнят молодого и талантливого Кокорина, но знают улыбчивого коллекционера машин.

Во время матчей они в основном заряжают банальное: «Россия, Россия», пускают волну и теряют интерес к происходящему, если это самое происходящее – скучно и предсказуемо. При 0:3 горланить из последних сил, надеясь разбудить команду, как делают те же самые фанаты, никто, конечно, не будет. В общем, это та аудитория, за которую, стиснув зубы, и должна бороться РФПЛ. Потому что деньги приносить будут только массы.

Но можно ли эти массы, заглянувшие на огонек, заставить прийти на стадион и после Кубка конфедераций? Вряд ли. Для этого должно очень многое поменяться: как в стране, так и в культуре боления. Футбол там, где он не считается второй религией (наш вариант), он становится обычным воскресным или субботним мероприятием. Как поход в кино или театр. Условия и антураж – соответствующие.

РФПЛ пока этим критериям не отвечает. Поэтому тратить каждую неделю с потом и кровью заработанные 500-1000 рублей, честно скажем, готовы немногие. Да и мыслят массы другими категориями – дом, работа, ипотека. Когда появится возможность поднять голову и посмотреть вокруг, тогда, возможно, и мелькающая периодически мысль «Может, на футбол?», станет постоянной. А поход на стадион - ритуалом.

И когда это случится, горящие кресла и дегенеративные кричалки должны уйти в прошлое. Тогда и на «Рубин» - «Амкар», которые вряд ли играют многим хуже тех же камерунцев и австралийцев, соберется 37 тысяч человек.