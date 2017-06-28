«Не, ну если это не пенальти..» – Твиттер обсуждает грубую ошибку арбитра
Сборная Чили в полуфинале Кубка конфедераций обыграла действующего чемпиона Европы – команду Португалии.
«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по матчу в Казане, исход которого решился в серии пенальти, а героем встречи был признан голкипер Клаудио Браво.
А почему Криштиану никогда не меняется футболками?— ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 28 июня 2017 г.
Браво!— Kazansky Den (@kazanskyden79) 28 июня 2017 г.
#VivaBravo pic.twitter.com/XUlcaMnI1d— Владимир Стогниенко (@VStognienko) 28 июня 2017 г.
А вы поняли, что всё вот это сейчас было не в Лондоне и не в Париже, не в Риме и не в Рио, не в Берлине и не в Токио, а в Казани! #КК2017— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 28 июня 2017 г.
Браво отбил два удара в створ с пенальти. Это невероятно!— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) 28 июня 2017 г.
Какой позор. Португалы, как так можно бить???— Руслан Абушкин (@abushkin) 28 июня 2017 г.
Фантастическая игра Браво, который первый удар по своим воротам в этом году отбил только в апреле (это не шутка)... С ума сойти!— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) 28 июня 2017 г.
Чилийцы потренировались сперва на Месси в серии пенальти, а потом высадили еще и Роналду #ConfedCup #PORCHI— Александр Неценко (@netsenko) 28 июня 2017 г.
Ну и вратарь чилийцев рулит, конечно. Возможно, когда-нибудь станет вторым Акинфеевым.— Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) 28 июня 2017 г.
Чистейший, 200-процентный пенальти! А что делает судья на видеопросмотре?!!— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 28 июня 2017 г.
Кстати, считал и считаю, что лучшие пенальтисты должны исполнять в начале серий. В полуфинале Евро-12 Роналду тоже своего удара не дождался.— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 28 июня 2017 г.
Не назначенный железобетонный пенальти. Штанга и перекладина в концовке. Португалия, какая ж ты фартожопая!— Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) 28 июня 2017 г.
Сейчас в серии пенальти чилийцы отгрузили трешку португальцам с Бруну Алвешем)))— Роман Гутцайт (@guttsait) 28 июня 2017 г.
Не, ну если это не пенальти, тогда понятно, почему сборная России не била ни одного!— Роман Гутцайт (@guttsait) 28 июня 2017 г.
Матч
Португалия - Чили - 0:0
Состав
Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)
Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)
Предупреждения:
Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51
Судья:
Алиреза Фагани (Иран)
Место и дата
28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция