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«Русские, спасибо!» Чилийские великаны в финале Кубка конфедераций

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Русские, спасибо!» Чилийские великаны в финале Кубка конфедераций
Фото: Gettyimages.ru

Почему вылет ребят с двуглавым орлом на груди не сказался на празднике в Казани, что горланили чилийцы в мегафон и почему они все, несмотря на низкий рост, великаны – в репортаже с первого полуфинала Кубка конфедераций Португалия – Чили (0:0), пен: 0:3.

ПРАЗДНИК ОСТАЛСЯ

Сборная России уехала к себе, на 63-е место рейтинга ФИФА, но праздник остался. И, наверное, это одно из главных впечатлений от Кубка конфедераций. Значит – нужен футбол. Как явление, как продукт.

Зачем-то же люди пошли на «Казань Арену», хотя и билеты стали дороже, чем на групповой стадии, и наших – нет. Ну, кроме португальских зенитовцев: бывшего – Алвеша и нынешнего – Нету. Зачем-то ведь толпился народ в очередях за паспортом болельщика, хотя до игры оставалось всего 15 минут. И было очевидно, что к началу успеют далеко не все.

Кстати, это не проблема организаторов. Сам процесс получения паспорта болельщика быстр и удобен. Надо только делать все вовремя, а не в последний момент. И не забывать, что интернет изобрели не для смешных картинок.

А некоторые, опять же – зачем-то, но приезжали к стадиону, даже не имея билетов. Что-то их отрывало от телевизоров и диванов, что-то тянуло на футбол.

– Я последний раз был на «Казань Арене» на чемпионате по водным видам спорта, - говорил мужичок средних лет. – Но вот сын сходил на игру немцев с чилийцами, за пять тысяч билет взял, говорит, атмосфера офигенная. Решил, тоже сходить. Билеты дорогие остались – тысяч за девять только. Но попробую как-то попасть. Буду ли ходить на «Рубин»? Конечно! Бердыев ведь вернулся. Сейчас Азмун подтянется, заиграем.

Этого мужичка не пугало, что он, возможно, зря приехал. Что не получится найти бюджетный вариант. Он все равно рискнул, приехал в будний день, чтобы попробовать(!) попасть на футбол. Зачем-то.

Так зачем?

ЭТО ЛУЧШИЙ КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ

Потому что это лучший Кубок конфедераций. Нет, правда. Пусть я не был на предыдущих, но если здесь и сейчас такому количеству людей (а на игру пришло больше 40 тысяч) одновременно хорошо, разве это не главный критерий? Праздник он либо есть, либо нет. Плохого праздника не бывает.

А когда чилийцы при виде русских у стадиона кричали: «Русские, спасибо. Вы лучшие!», это ведь тоже о чем-то говорит. Идя на стадион они распевали песни, горланили кричалки. Обнимались с волонтерами, а потом просили у тех мегафон, чтобы вся Казань услышала о маленькой, но гордой стране.

И казанские болельщики к последним матчам раскрепостились, начав болеть наполную. Настежь. Хотя прямо скажем, это была не самая яркая игра в истории футбола. Не «Тамбов» – «СКА-Хабаровск» в стыках. Но российская часть трибун реагировали довольно бурно на каждый момент. Свистели, кричали, когда Роналду пытался вспомнить, как он обводил в 2007-м. Или когда португалец вставал в свою знаменитую позу перед штрафным. И – мазал. Ревели от досады, когда чилийский Варгас не реализовал выход один в один в первом тайме, а во втором исполнил трюк Руни, пробив через себя.

Была реакция, отдача. Были аплодисменты всего стадиона на 70-й минуте. И волна, которую запускали раза три-четыре. Были истошные крики «Чили» на русском с самых верхних ярусов. И прекрасные русские девушки с флагами Португалии на щеке. Все это было. Потому что – хорошо, празднично.

ЧИЛИЙЦЫ – ВЕЛИКАНЫ

Кстати, вы задумывались, сколько лет Бруну Алвешу, который до сих пор актуален для сборной Португалии, который по-прежнему конкурентоспособен против форварда уровня Санчеса, и который наверняка приедет в Россию в 2018 году бороться за титул? 35. А ведь его списывали со счетов еще в 2012-м. Так и живем.

А вот еще интересная деталь: чилийцы – самая низкорослая команда на турнире. Португальцы, чисто визуально, одна из самых высоких. Роналду, Гомеш, Андре Силва – ребята крепкие, статные. Причем, стилистически сборная Португалии много атакует флангами, часто исполняет верховые подачи. Казалось, приговор.

Но чилийцы боролись как звери. И не уверен, что эта история про мастерство. Про него тоже, конечно, но в большей степени про характер, про страсть. Если чилийцы летели на мяч, то боязно было всем. Думаю, даже видеоарбитры чуть поеживались. А Видаль умудрялся выигрывать вверх и в чужой штрафной. Потому что по духу эта команда – великаны.

Притом заметно, что и тактически Чили – топ. Если Португалия в начале игры выглядела солиднее, мощнее, то к 70-й минуте игра выровнялась. А в овертайме поинтереснее были чилийцы. Дважды опасно били головой. Могли заработать пенальти, но судья, в принципе имея основания, на точку указывать не стал.

Точку мог поставить Родригес, но он дважды попал в каркас ворот, заставив вратаря португальцев Патрисиу вспоминать, выучил ли он что-то кроме «спасибо». Например, какие-то матерные слова. Народу к тому времени начал расходиться: все-таки праздник праздником, а на работу – к восьми. Но пенальти дождалась большая часть болельщиков. И это показательно.

Не знаю, лотерея ли была дальше. По тому, как шел матч, думается, нет. Чили с каждой минутой играл лучше. И к 120-й минуте выбил из Португалии уверенность в себе. Первым бить пошел Видаль. И спустя пять секунд стадион взревел, будто Смольников все-таки забил мексиканцам с пяти метров. А спустя еще полминуты шума хватило бы на три стадиона – Каурежма, гений, проигравший талант в средних клубах, попал в Браво. Кажется, когда к мячу у португальцев направился Нани, он уже знал, чем это закончится. Великаны победили, выйдя в третий финал (после двух Кубков Америки) за три годы. Будет ли третья победа?

Матч

Португалия - Чили - 0:0

Состав

Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)

Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)

Предупреждения:

Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51

Судья:

Алиреза Фагани (Иран)

Место и дата

28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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