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«Отбил три пенальти? Я спокоен». Или как чилийцы признались в любви Казани

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Отбил три пенальти? Я спокоен». Или как чилийцы признались в любви Казани
Фото: Gettyimages.ru

Главный тренер сборной Чили признавался в любви Казани, тренер португальцев защищал игроков, а лучший игрок матча Клаудио Браво рассказал о том, как непросто ему дался этот матч.

«МЫ ЗНАЛИ, КАК ИГРАЕТ ПОРТУГАЛЬСКИЙ ВРАТАРЬ»

- У нас было много голевых моментов, особенно, во второй половине матча, - говорит главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци. – Здорово, что мы выглядели цельно и сбалансировано. Никто из игроков не допускал грубых ошибок. Хотя начало матча было сложным, не все сработало так, как мы хотели.

- Что скажите про серию пенальти? Браво отразил три удара из трех.
- Пенальти – это уникальная ситуация. Никто не хочет попасть в нее. Но Клаудио знал, чего ждать. Он серьезно готовился ко всем возможным оппонентам. А когда удалось отбить первый удар, команда успокоилась. Плюс мы всегда готовимся к пенальти. Конечно, это сложно натренировать. Одно дело - занятие, другое – полный стадион и сумасшедшее напряжение. Но наши игроки были хорошо информатированы о том, как играет португальский вратарь.

- С кем бы хотели сыграть в финале?
- Мне все равно. Прежде всего, горжусь своей командой. Мы достойно представляем страну и своих болельщиков.

- Когда ваши игроки не забили несколько верных моментов, не боялись, что удача в этот день будет не на вашей стороне?
- Мы заслужили победу. Было много голевых моментов, например, когда дважды подряд попали в каркас ворот. Мы верили в победу. А удача – это далеко не все.

- Кажется, это лучший матч Чили на турнире. За счет чего?
- Думаю, мы сыграли сердцем.

- Что думаете о финале?
- Во-первых, надо отдохнуть, восстановиться. Выпала большая нагрузка. И еще вот что хочу сказать: нас очень тепло приняли в Казани. Кстати, был здесь еще и зимой. Город показался очень холодным, снежным. Но я люблю Казань разной – и летней, и зимней. Нас здесь очень тепло приняли – открытым сердцем. Поэтому скажу, что если у вас есть время, обязательно приезжайте в Казань.

«ТРИ ПЕНАЛЬТИ? Я СПОКОЕН»

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво, отбивший три удара в послематчевой серии пенальти в полуфинале Кубка Конфедераций против Португалии (0:0), пен: 3:0, после матча был удивительно спокоен.

- Чувствую себя, как и всегда, - сказал Браво. - Да, был непростой период в этом сезоне, когда я играл не так, как прежде. Потом – травмы. Все это далось нелегко. Матч получился особенным для меня. Рад, что мы – в финале.

- Вы отбили три пенальти в серии. Случайность?
- Нет, не думаю. Чтобы такого добиться, надо работать, изучать соперника, анализировать. Вся команда играла продумано и грамотно. Каждый знал, что делать. И мы остановили чемпионов Европы.

- Как вы справились с такой нагрузкой?
- У Португалии тоже хватало моментов. Однако, мы верили в себя. Если есть такое желание, то все возможно.

«ЭТИ ЖЕ ТРИ ПЕНАЛЬТИСТА НА ЕВРО СВОИ УДАРЫ ЗАБИЛИ»

- Это была хорошая игра, пропаганда футбола – говорит главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. – Мы начали хорошо, смогли удивить чилийцев. Были хорошие шансы забить. Но затем Чили перестроились. И игра стала равной. А в концовке команды просто устали. Чили победил справедливо. Хотя мы заслуживали этого не меньше.

- Но у Португалии было не так много моментов, как у Чили. Что случилось?
- Чили действительно играл хорошо. Они – сложная команда, которая не дает тебе пространства. Все видели, как Чили доминировал в игре с Германией. Немцам пришлось перестроить игру, начать чаще выходить из обороны через фланги. Это дало результат – Германия сравняла счет. Мы тоже старались этим воспользоваться. Было несколько очень неплохих выходов, но потом мы упустили этот успех. И перешли на игру длинными мячами. Но в центре поля мы выглядели недостаточно хорошо. Как и Чили.

- Роналду выглядел не так опасно. Он играл не на своей позиции?
- Он играл в нормальной позиции. Создавал много моментов, активно подыгрывал партнерам.

- Три незабитых пенальти – это плюс вратарю. Или ваши игроки ошиблись?
- Конечно, вратарь Чили сыграл замечательно. А те три футболиста, которые сегодня не смогли переиграть его, на Евро против Польши свои удары забили. Поэтому мы их и выбрали сегодня. Это наше решение. К сожалению, мы проиграли.

Матч

Португалия - Чили - 0:0

Состав

Португалия: Патрисиу, Соареш, Фонте, Алвеш, Элизеу, Силва Б. (Куарежма, 83), Силва А. (Моутинью, 101), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Роналду, Силва А. (Нани, 76)

Чили: Браво, Исла (Фуензалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас М., Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)

Предупреждения:

Карвалью, 31; Силва А., 43; Фонте, 96; Алвеш, 111; Соареш, 114 - Хара, 23; Эрнандес, 51

Судья:

Алиреза Фагани (Иран)

Место и дата

28 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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