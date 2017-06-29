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Тренер Поветкина: Хочу, чтобы Александра встретился с Джошуа или Уайлдером

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Иван Кирпа и Александр Поветкин
Иван Кирпа и Александр ПоветкинФото: «Мир бокса»

Тренер Александра Поветкина Иван Кирпа рассказал о своего подопечного подготовке к бою с украинцем Андреем Руденко, а также поделился мнением о бое Владимира Кличко с Энтони Джошуа.

– Иван, что можете рассказать про соперника Александра?
– Давно знаю Андрея. Наверное, нам было бы проще боксировать, чем с иностранцем. Стиль бокса немножко отличается. Постсоветская школа немного другая. Андрей – опытный парень. У него скользкий контр-агрессивный бокс. Он пользуется моментами, которые создает. Надо быть внимательным, делать свою работу и навязывать свой бой. Нас ждет интересный бой. Андрей – непростой соперник.

– Сумеет ли Руденко завоевать такое признание, что мы его увидим в России еще много раз?
– Я об этом не думаю. Есть конкретная дата, и мы готовимся на конкретный поединок. Мы сконцентрированы на этом бое и положительном результате для себя.

– Владимир Кличко вам интересен или после потери титулов у вас другие цели?
– Наверное, бой с ним более интересен Александру. От него он потерпел единственное поражение. Спортивные амбиции никто не отменял.

– Вас бой Кличко с Энтони Джошуа удивил?
– Бой получился хорошим и конкурентным. Владимир удивил своей формой и характером. Пропустил вначале боя, но сумел вернуться. Отправил соперника в нокдаун. После девятого раунд Владимир начал подседать. Боксеры такие моменты чувствуют. И на этом зверином чутье Джошуа его добил. Он проявил себя как чемпион.

– Что скажете про бой Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора?
– Сама по себе затея необычная. Если зрителю это интересно, почему бы нет? Но лично у меня бой не вызывает интереса, ни спортивного, ни какого было еще.

– Нокаут или по очкам?
– Совершенно не волнует, как бой завершится.

– А мы увидим бой Поветкина с Энтони Джошуа?
– Это не ко мне. Но, хотелось бы такого соперника. Я хотел бы, чтобы еще год назад Поветкин встретился с такими соперниками: Джошуа, Деонтей Уайлдер. Если не сейчас, то когда?

За ваше время работы с Поветкиным, как изменилась его форма?
– Есть такое выражение – дисциплина бьет класс. Александр – профессионал. Он дисциплинирован. Я не встречал настолько дисциплинированных спортсменов. У него правильный образ жизни, питание и сон. Это продлит жизнь Александра в спорте.

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