Трансферный конфуз «Зенита» и будущая звезда «Спартака» (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День тринадцатый

Чили – в финале! В грандиозном матче, так и не выявившем победителя ни в основное, ни в дополнительное время, лучшая команда Южной Америки вырвала победу в серии пенальти. Эта серия войдет в историю: чилийцы реализовали три удара из трех, португальцы – ни одного. Криштиану Роналду так и не дождался своей очереди.

«Русские, спасибо!» Чилийские великаны в финале Кубка конфедераций

Даже не так. Это Браво парировал три удара из трех. Все. Подряд. Вспоминается что-то похожее? После матча выяснилось, что чилийцы изучали игру португальского вратаря и вообще наигрывали пенальти, насколько это вообще возможно. Отметил проделанную работу и Браво.

– Чтобы такого добиться, надо работать, изучать соперника, анализировать. Вся команда играла продумано и грамотно. Каждый знал, что делать. И мы остановили чемпионов Европы.

«Отбил три пенальти? Я спокоен». Или как чилийцы признались в любви Казани



Фото: «Советский спорт»



С кем сборная Чили сыграет в финале – с Германией или Мексикой – узнаем сегодня. Хочется увидеть латиноамериканский финал.

«Зенит» покупает всех

Вчера Манолас должен был пройти медосмотр и подписать контракт. Но сразу все пошло не так. Как сообщает итальянская пресса, защитник «Ромы» опоздал в назначенное время. Позже выяснилось, что это как-то связано с несогласием грека по своей зарплате. «Зенит» хотел платить ему рублями, а Манолас – сразу видно: не дурак – хотел получать в европейской валюте. А спустя еще какое-то время СМИ и вовсе сообщили о приостановке переговоров.

Эта новость, безусловно, стала бы хитом дня, если бы не кое-что другое. В один день «Зенит» подписал Полоза и Ерохина. Об этом говорили давно, и вот это официально подтвердилось. Но самое интересное – оба игрока перешли в «Зенит» на правах свободных агентов, хотя у них были заключены контракты с «Ростовом» до 2019 года. Оказалось, в трудовых договорах была лазейка – опция досрочного расторжения.



Фото: «Зенит»

Возникает несколько вопросов. Кто составлял эти контракты? Почему «Ростов» ничего не зарабатывает на распродаже своих игроков? Можно ли верить в прозрачность этих схем, или мы вновь окунулись в реалии нашего государственно-криминального футбола? Зачем нам нужен государственный футбольный клуб, который ведет столь самоубийственную финансовую деятельность? Сразу вспомнились трансферы «Динамо» эпохи Гурама Аджоева…

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Еще одна новость – выплата «Зенитом» Мирче Луческу неустойки в размере 2,5 миллиона евро.

«Зенит» стал работать и на выход – Мак уходит в аренду в ПАОК. Лучший левый атакующий хавбек первой части прошлого сезона… Очень странно.

Календарь

В среду был опубликован календарь нового сезона на первые восемь туров. Сезон стартует 14 июля матчем за Суперкубок. А чемпионат откроется 15 июля матчем «Урал» – «Ростов».

ЦСКА и «Спартак» сыграют 12 августа. Опубликован календарь первых восьми туров чемпионата России-2017/18

Что бросается в глаза. Во-первых, много матчей в будни. Календарь сжатый, спрессованный – надо успеть провести 30 туров, чтобы любимая сборная пораньше приступила к подготовке к чемпионату мира. Ведь ей это обязательно поможет. Во-вторых, раннее время начала матчей. Например, матч 3-го тура «Спартак» – «Краснодар» (понедельник) назначен на 19.30.

И да, матч второго круга «Спартак» – ЦСКА состоится 10 декабря.

Сергей Прядкин: Дерби 10 декабря? У клубов нет другого выхода



Фото: «Советский спорт»



Сводки межсезонья

Травмированный Зобнин передал привет из Италии. Видео обнадеживает.





Защитник «Црвены Звезды» Петкович, которым якобы интересовались красно-белые, не принял предложение. А другой серб – Ристич – выбрал «Краснодар».

«Спартак» до сих пор никого не купил. И уже задумываешься: а купит ли вообще? Вместе с тем на сборе с основой занимается много молодежи, включая Нимели. О его игре и перспективах пока приходилось слышать только хорошее. Он прекрасно себя проявил в недавнем контрольном матче. И, судя по пассивности клуба на трансферном рынке, вполне возможно, начнет сезон в первой команде.





Ну, а если у него не получится раскрыться, то может получиться у Самбу или Сакалы. Разве не с этим расчетом их брали?

ЦСКА приступил к работе на втором австрийском сборе. Через несколько дней к команде должны присоединиться Головин, Васин и Дзагоев, улетевший в Сербию, где проходит второй плановый этап реабилитации после травмы.

По информации французской прессы, за Головина поборется и «Марсель». Вставайте в очередь, господа.

А сам ЦСКА по слухам интересуется защитником «Удинезе» и сборной Ирака Аднану.



Фото: ЦСКА

Начал второй сбор и «Краснодар».





А новичок «Ростова» Майер дал первое интервью.





Почти Новосельцев.

Вчера состоялось несколько контрольных матчей. «Рубин» сыграл вничью с «Аустрией» (1:1), с таким же счетом разошлись «Ахмат» и «Ред Булл», а «Динамо» обыграло «Карабах» (1:0).



