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Максим Жигалов: Способны бороться с любым соперником

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Максим Жигалов (слева)
Максим Жигалов (слева)

Диагональный сборной России по волейболу Максим Жигалов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о подготовке национальной команды к «Финалу шести» Мировой лиги, который пройдет в бразильской Куритибе с 4 по 8 июля 2017 года.

«ВСЕ В ПРЕДВКУШЕНИИ ФИНАЛА ШЕСТИ»

– Перед сбором в Новогорске тренерский штаб дал всей команде несколько дней выходных. Как провели это время?
– После этапа в Польше я сразу же полетел домой в Белгород увидеться с супругой, решить дела бытового характера. После этого мы уже вместе с женой полетели в Москву и проводили дни отдыха здесь.

– Удалось ли восстановиться морально и физически после трудного польского этапа Мировой лиги?
– Частично удалось. Не могу сказать, что команда восстановилась в полной мере, но перерыв благоприятно сказался на нашем физическом и психологическом состоянии.

– Что можете сказать об атмосфере в команде сейчас?
– Все работают, все в предвкушении «Финала Шести». Тренируемся, готовимся, все идет замечательно.

– Вам предстоит длительный трансконтинентальный перелет, что для волейболистов это всегда проблема. Как-то отдельно готовитесь к этой части поездки?
– Честно говоря, не имею представления, как можно подготовить себя к длительному перелету. Разве что, не думать об этом. Многие ребята не раз летали на большие расстояния, поэтому я не думаю, что это станет большой проблемой. Тем не менее, безусловно, после такого перелета нам потребуется время на восстановление и акклиматизацию.

– На предыдущих этапах Мировой лиги в сборной было очень много травмированных игроков. Сейчас все здоровы?
– Микротравмы по-прежнему дают о себе знать. У кого-то хронически болячки, но это ни на что не влияет, все работают в штатном режиме, медицинский штаб делает все возможное и невозможное, чтобы восстановить ребят.

«КАНАДЦЫ ИГРАЮТ АККУРАТНО»

– На тренировках работаете с полной нагрузкой или есть ограничения?
– Учитывая проблемы со здоровьем у некоторых ребят, Сергей Константинович (Шляпников) регулирует тренировочный процесс таким образом, чтобы никого не загнать, и чтобы все игроки чувствовали себя хорошо. Нагрузки регулируются, тренировки довольно интенсивные, но, опять же, все нюансы состояния ребят учитываются.

– Тренерский штаб продолжает проводить плотную индивидуальную работу с игроками или же ставка делается на командные взаимодействия?
– Сейчас работа идет в более общем ключе, действительно много отрабатываем командные взаимодействия, плюс действия в формате «пасующий – нападающий». Да, какие-то подсказки и корректировки тренеры вносят по ходу тренировок, но это обычная практика.

– На какой результат вас настраивает тренерский штаб?
– Все прекрасно понимают, что очень многое будет зависеть от нашей первой игры, поэтому пока все мысли о встрече с Канадой. Именно этот матч покажет, на какой результат мы сможем рассчитывать. Все мысли сейчас об этом сопернике.

– Что можете сказать о сборной Канады?
– Мы уже успели провести командный просмотр, разбирали на видео несколько игр канадцев в этом розыгрыше Мировой лиги. Тренерский штаб обратил наше внимание на особенности в их игре. В этой сборной есть два основных игрока – диагональный и доигровщик, на которых стоит обратить внимание. С ними нужно будет справиться в первую очередь.

– На что канадцы делают ставку в своей игре?
– Можно сказать, что визитной карточкой этой команды является ее главный тренер – Стефан Антига. Он многим известен тем, что в достаточно молодом возрасте возглавил сборную Польши и сделал ее чемпионом мира. Антига прививает своим командам определенный стиль игры, и это бросается в глаза. Не могу сказать, что канадцы действуют в силовой манере, это больше похоже на французский стиль. Играют аккуратно, рационально и не пытаются рисковать в каждом эпизоде.

– Для всех ребят в нашей команде это первый финал Мировой лиги в карьере. Волнение уже ощущается?
– Я бы не сказал, что какое-то волнение присутствует. Все ребята спокойно относятся к ситуации, мы в ожидании «Финала шести». После проведенных матчей в Мировой лиге, я думаю, что у нас появилась дополнительная уверенность в своих силах. Сейчас не нужно каким-то образом добавлять важности и значимости этому турниру, потому что если мы выйдем и покажем свою игру, то способны бороться с любым соперником.

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