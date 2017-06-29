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«Буду мстить тем, кто делал больно…» Как живет Дарья Радулова после развода

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дарья Радулова
Дарья РадуловаФото: Instagram

Знаменитая гимнастка после расставания с хоккеистом Александром Радуловым открыла свое… свадебное агентство. 

Сразу скажем, что этой статьей мы хотим поддержать Дарью Радулову. Не надо забывать, что это великая спортсменка, которая выигрывала серебро Олимпиады-2012 в Лондоне по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье.

Кроме того, Дарья – красивая и сильная девушка. А еще у нее недавно был день рождения. И вот какой пост Даша посвятила сама себе в инстаграме:

«Ну вот... 23 года уже позади... Всем спасибо кто был и есть рядом. Спасибо тем, кто любил меня, и кого любила я. Спасибо тем, кто делал больно... скоро буду мстить. Шучу!

Спасибо, что научили прощать – и простите меня, если кого-то чем-то обидела! Играйте честно в жизнь. Любите, помогайте, защищайте, и Вселенная ответит Вам тем же...

Желаю Мира в ваших домах! Я Вас люблю, ЛЮДИ. Мама и Макар – Вас люблю больше жизни».

Скажем еще раз, что распалась одна из самых красивых и интересных пар в российском спорте, что даже для прессы стало ударом. Александр Радулов сейчас занят тем, что ведет переговоры по новому контракту. Это будет многолетнее соглашение на десятки миллионов долларов – возможно, уже на этой неделе. Не исключено, что Саша вернется играть в Россию. И тогда чаще будет видеть своего сына Макара.

А Дарья Радулова нашла себя в том, что в тот же месяц, когда развелась, открыла… свадебное агентство своего имени! И это еще раз показывает, какая Даша – оригинальная и даже уникальная девушка.

Вот сейчас критики скажут: «Ну что вы лезете к Радуловым? Опять пишете об их личной жизни».

Ну а что же не писать? Во-первых, все это публичное, выставлено в инстаграме. Во-вторых, почему мы должны вводить табу на двух прекрасных спортсменов – хоккеиста и художественную гимнастку? Их жизнь интересна сотням тысяч людей, если даже судить по количеству подписчиков в соцсетях.

Тем более Дарья правильно говорит: «Желаю мира в ваших домах».

Все у них будет хорошо!

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