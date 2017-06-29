«Буду мстить тем, кто делал больно…» Как живет Дарья Радулова после развода
Знаменитая гимнастка после расставания с хоккеистом Александром Радуловым открыла свое… свадебное агентство.
Сразу скажем, что этой статьей мы хотим поддержать Дарью Радулову. Не надо забывать, что это великая спортсменка, которая выигрывала серебро Олимпиады-2012 в Лондоне по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье.
Кроме того, Дарья – красивая и сильная девушка. А еще у нее недавно был день рождения. И вот какой пост Даша посвятила сама себе в инстаграме:
«Ну вот... 23 года уже позади... Всем спасибо кто был и есть рядом. Спасибо тем, кто любил меня, и кого любила я. Спасибо тем, кто делал больно... скоро буду мстить. Шучу!
Спасибо, что научили прощать – и простите меня, если кого-то чем-то обидела! Играйте честно в жизнь. Любите, помогайте, защищайте, и Вселенная ответит Вам тем же...
Желаю Мира в ваших домах! Я Вас люблю, ЛЮДИ. Мама и Макар – Вас люблю больше жизни».
Скажем еще раз, что распалась одна из самых красивых и интересных пар в российском спорте, что даже для прессы стало ударом. Александр Радулов сейчас занят тем, что ведет переговоры по новому контракту. Это будет многолетнее соглашение на десятки миллионов долларов – возможно, уже на этой неделе. Не исключено, что Саша вернется играть в Россию. И тогда чаще будет видеть своего сына Макара.
А Дарья Радулова нашла себя в том, что в тот же месяц, когда развелась, открыла… свадебное агентство своего имени! И это еще раз показывает, какая Даша – оригинальная и даже уникальная девушка.
Вот сейчас критики скажут: «Ну что вы лезете к Радуловым? Опять пишете об их личной жизни».
Ну а что же не писать? Во-первых, все это публичное, выставлено в инстаграме. Во-вторых, почему мы должны вводить табу на двух прекрасных спортсменов – хоккеиста и художественную гимнастку? Их жизнь интересна сотням тысяч людей, если даже судить по количеству подписчиков в соцсетях.
Тем более Дарья правильно говорит: «Желаю мира в ваших домах».
Все у них будет хорошо!