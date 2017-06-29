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Президент «Баварии»: Мы – единственные, кто заставил «Реал» дрожать

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс
Президент мюнхенской «Баварии» Ули ХенессФото: Gettyimages.ru

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс дал оценку последним трансферам, высказался о скандальном матче с «Реалом», а также прокомментировал положение Ренату Саншеша.

– Полностью поддерживаю руководство, – говорит функционер. – Мне нравится наша трансферная политика. Это имеет место быть. Мы пригласили хороших игроков – Зюле, Руди, Гнабри и Толиссо – талантливые ребята. У них огромный потенциал и большое будущее. 

Да, я говорил, что если мы хотим укрепить команду, то должны покупать лучших игроков мира. Но заполучить их не так то просто. Я не обещал серьезных трансферов. Об этом не было речи. Если вы потратите кучу денег, это не гарантирует вам победу в Лиге чемпионов. Поэтому, мы не хотим работать по такому принципу.

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Саншеш? Хочу, чтобы Ренату провел в «Баварии» еще один сезон. Этот мальчик никогда не играл в режиме серьезного давления. Ему надо дать шанс. Всегда нужно давать возможность проявить себя молодым игрокам, – заявил функционер.

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Также Хенесс рассказал о своем отношении к ответному матчу с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, в той игре главный арбитр Виктор Кашшаи ошибочно засчитал два гола «сливочных», забитых из офсайда.

– На мой взгляд, «Реал» заслуженно выиграл Лигу чемпионов. Но мы – единственная команда, которая заставила дрожать мадридский клуб. Конечно, нам было тяжело после удаления Видаля. Особенно, если ты имеешь дело с таким стадионом, как «Сантьяго Бернабеу», – заявил функционер, слова которого приводит ESPN FC.

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