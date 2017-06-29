Плюсы и минусы беговой дорожки

Беговая дорожка может быть отличной альтернативой outdoor-бегу. Она подойдет людям, у которых совсем нет времени на тренировки, она незаменима при плохой погоде. В то же время, не все мастера рекомендуют ставить технику бега на дорожке и часто называют ее «теплицей для бегунов».

О плюсах и минусах беговой дорожки, рассказывает «Советский спорт».

ПЛЮСЫ





Доступность

Беговая дорожка – идеальный вариант для тренировки занятых людей. Поставили такую дома, и все проблемы с тем, чтобы выкроить время для тренинга, решены. Не нужно идти на трассу, не нужно возвращаться. Можно совмещать бег с делами или просмотром ТВ. В итоге, вы тратите намного меньше времени на тренировку.

Амортизация

Беговое полотно современных дорожек для бега обладает амортизационными свойствами. Нагрузка на голеностоп, колени, связки и позвоночник при беге на дорожке значительно меньше. Она «гасит» нагрузку – причем, каждое новое поколение тренажеров преуспевает в этом все больше.

По заявлениям производителей, некоторые беговые дорожки способны «принимать на себя» до 60 процентов нагрузки за счет хорошей амортизации. Таким показателем не может похвастаться естественное покрытие.

Функционал

Беговая дорожка предлагает целый спектр функций: вы можете добавлять и убавлять скорость – что важно, она заставит вас всегда поддерживать выбранный ритм и не сбиваться с него. Вы будете точно знать дистанцию, пульс и количество потраченных калорий (впрочем, эту проблему сегодня решают также мобильные приложения и пульсометры для уличного бега). Вы можете тренироваться в режиме похудения, спринтов или усложнять бег по-другому – например, ряд беговых дорожек способны изменять угол наклона полотна, имитируя бег в гору.

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Всепогодность

В условиях, когда половину лета льет дождь, а семь месяцев в году лежит снег, не каждый решится начать беговые тренировки на улице. Беговая дорожка решит все проблемы с погодой сразу: у вас дома не будет ураганов и гроз, и вы сможете бежать в свое удовольствие.

Тренинг

По своему воздействию на мышцы, кровеносную и дыхательную системы и метаболические процессы беговая дорожка мало чем отличается от бега-outdoor. Это означает, что от постоянных тренировок дома вы станете таким же худым, здоровым и выносливым, как если бы бегали на улице.

МИНУСЫ





Полотно слишком ровное

Беговое полотно слишком ровное, чего не бывает в естественной природе. Поставить технику бега на дорожке можно, но велика вероятность, что начинающий бегун воспроизведет ее с ошибками, когда окажется на outdoor-трассе. Поэтому беговую дорожку нередко называют «теплицей для бегунов»: излишний комфорт и ровность поверхности не всегда идут на пользу тренировкам – особенно, если вы готовитесь к соревнованиям.

Отсутствие сопротивления

Встречный или боковой ветер создают дополнительную нагрузку для бегуна и частично меняют его технику бега. Cчитается, что при outdoor-беге человек больше наклоняется вперед, чем при беге в условиях помещения.

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Однообразие



Однообразный бег на месте может быстро наскучить: рутина, с большой долей вероятности, приведет к прекращению тренировок. Чтобы избежать этого, чередуйте занятия дома и на улице. Оставьте беговую дорожку для плохой погоды или холодного времени года. В теплое время лучше тренироваться на улице.

Внимание! Перед началом тренировок проконсультируйтесь с врачом!