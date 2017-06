Марадона. Штрихи к портрету

«Советский спорт» уже писал о том, что по приглашению старейшего спортивного издания страны и общественного движения «Россия любит футбол» в Россию приезжает Диего Армандо Марадона. Мы решили вспомнить интересные факты из жизни легендарного аргентинского футболиста.

Свой первый мяч Марадона получил в подарок от двоюродного брата, когда будущему великому футболисту было семь. Мальчик носил его под мышкой несколько дней, не давая никому, и даже спал с мячом. В итоге отец показал сыну, как правильно бить, и Марадона стал тренироваться, «играя» со стенкой.

Дебютировал в основном составе «Архентинос Хуниорс» за 10 дней до своего 16-летия, выйдя в конце встречи в матче чемпионата Аргентины.

В 1978 он стал последним кандидатом в сборную, который не попал в окончательную заявку, на чемпионат мира в Аргентине. Когда о непопадании в состав сборной стало известно, Марадона разрыдался на галазах у репортеров. Он несколько раз предпринимал попытки убедить главного тренера сборной Аргентины Менотти взять его. Но тот был непреклонен. «Я никогда не прощу Менотти. Дома все рыдали. Но я поклялся своей семье, что сделаю все для того, чтобы сыграть на нескольких чемпионатах мира», - вспоминал впоследствии Марадона.

На молодежном чемпионате мира 1979 года, он в качестве капитана сборной привел команду к золотым медалям, спустя семь лет, он поднимет над собой «Золотую богиню», как капитан основной сборной Аргентины.

8 марта 1981 года Диего Марадона, вышел на сцену с группой Queen и презентовал вокалисту Фредди Меркьюри футболку сборной Аргентины с 10 номером. После чего поучаствовал с группой в исполнении песни Another One Bites The Dust. По окончании концерта, на вечеринке, музыканты подарили ему футболку в цветах английского флага, в котрой он и был заечетлен на извсетной фотографии. Буквально через год, после начала Фоклендской войны аргентинские газеты набросились на Марадону за фотографию в футболке с «Union Jack».

В четвертьфинале чемпионата мира 1986 года против сборной Англии, он забил два самых знаменитых своих гола: «рука Бога» и «гол столетия». Пару лет назад Марадона извинился перед англичанами за гол забитый рукой: «Если бы я мог вернуться в прошлое и изменить историю, я бы это сделал. Сейчас я могу только попросить прощения за свой поступок. Что случилось, то случилось, Аргентина стала чемпионом мира, а я стал лучшим футболистом планеты». Но тогда, в многочисленных интревью он говорил, что победой над Англией, они будто вернули своей стране несколько островов, утерянных после Фолклендской войны. В шотландском Глазго прошел парад в честь Диего, после вылета сборной Англии.

Летом 1986-го Марадона получил предложение от главы «Милана» Сильвио Берлускони. Сумма личного контракта, вдвое превышала договор с «Наполи». Кроме того, квартира в центре Милана. Марадона ответил отказом, за что получил благодарность от руководства «Наполи» в виде Ferrari F-40, - машины, существовавшей в единственном экземпляре.

После победы на чемпионате мира 1986 Марадона приехал в Ватикан на аудиенцию к Папе Римсклму и был очень разочарован: «я приехал в Ватикан и увидел крыши из золота. А потом услышал, как Папа говорит о том, что Церковь беспокоится о бедных детях. А ты возьми, продай крышу, сделай хоть что-нибудь!».

Накануне чемпионата мира 1990 года, Марадона дал большое интервью для «Футбольного обозрения» и на вопрос, какие шансы у сборной СССР, ответил: «У вас сейчас отличная сборная. По крайней мере, та команда, что играла в Мексике, наделала шума. Жаль, что она слишком рано выбыла из турнира. Конечно, объективно она была посильнее бельгийцев. Увы, в футболе логика часто опровергается. Поэтому «быть сильнее» не всегда означает «победить». Зато тот, кто победил, тот и сильнее — спорьте хоть до хрипоты, но футбольная математика отвергает эмоции. И потом, команда, претендующая на высокое место, не имеет права пропускать четыре мяча».

Налоговые органы Италии, до сих пор пытаются получить с Диего все неуплаченные налоги, вместе с пени. Несколько раз Марадона был задержан в различных итальянских аэропортах, где у него отбирали золотые украшения, часы, деньги, после чего отпускали. Все предметы продавались с аукционов и шли на погашения его налоговых долгов.

На чемпионате мира по футболу 1994 года в США капитан сборной Аргентины Марадона успел забить всего лишь один гол в ворота сборной Греции. После этого в его крови были обнаружены запрещенные препараты и он был дисквалифицирован. После возращения домой с чемпионата он обстрелял из пневматического ружья, дежуривших у его дома папарацци.

В январе 2000 года Марадона был доставлен в клинику с жалобами на высокое давление. Вскоре его состояние резко ухудшилось. Врачи заявили, что у Марадоны серьезные проблемы с сердцем. Спасаясь от постоянного внимания со стороны СМИ, Марадона перебрался на Кубу, куда его пригласил лично Фидель Кастро. На Кубе Марадона прошел курс реабилитации. Весной 2004 года Марадона вернулся в Буэнос-Айрес и снова попал в реанимацию после передозировки кокаина. В 2005 году Марадона, вес которого при росте 165 см достиг 120 кг. Он сам стал похож на большой футбольный мяч. Футболист в лег в клинику, где ему была удалена часть желудка. Затем последовали несколько месяцев строгой диеты, в итоге Марадона сбросил пятьдесят килограмм.

Диего Армандо Марадона является тестем аргентинского нападающего Серхио Агуэро.

По итогам проведенного FIFA опроса, Марадона был признан лучшим футболистом XX века. За него отдало свои голоса более половины респондентов - 53,6%. Несмотря на это, FIFA решила присудить это звание другому легендарному игроку, Пеле - так посчитали, посовещавшись, эксперты Федерации. Выбор специалистов обидел Марадону, - он заявил, что будет бойкотировать процедуру награждения. Во избежание скандала было определено два величайших игрока. Марадона получил свой приз и демонстративно ушел, чтобы не присутствовать при чествовании Пеле.

Фаны Марадоны основали Церковь его имени. На данный момент Iglesia Maradoniana насчитывает более 100 000 адептов. 29-30 октября отмечается Рождество Марадоны - Noche buena y Navidad Maradoniana, 22 июня - Пасха, Las Pascuas Maradonianas, по случаю победы Аргентины над Британией в чемпионате мира-1986.

Партнер Диего по сборной Аргентины Хорхе Вальдано сказал: «Жизнь Марадоны — это его личная драма. ... Все хотели жить, как Марадона, а он хотел жить, как все».