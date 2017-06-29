Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Атлантас
Футбол  Германия- : -Мексика
Футбол  Динамо Минск- : -Рунавик
Футбол  Црвена Звезда- : -Флориана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«В «Спартаке» есть свои нападающие». Мостовой – о возможном переходе Смолова

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«В «Спартаке» есть свои нападающие». Мостовой – о возможном переходе Смолова
Фото: ФК «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном трансфере в столичный клуб нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Ранее игрок сборной России подтвердил интерес со стороны дортмундской «Боруссии», которая пыталась заполучить его зимой 2017 года. При этом футболист не стал опровергать слухи о контактах с красно-белыми.

– В чем плюсы Смолова, помимо российского паспорта?
– Федор – очень хороший нападающий. Лучший форвард нашей страны. Он доказал это в последние два сезона. Для любой российской команды это был бы сильный трансфер. Другое дело, что в «Спартаке» свой набор нападающих. Странная ситуация.

К тому же, – продолжает Мостовой, – мне непонятна позиция «Краснодара». Как они будут играть без него? В прошлом сезоне дела у команды пошли плохо, когда Смолов получил травму. Как только Федор вернулся в строй – «быки» поднялись наверх.

Не знаю, почему «Краснодар» не сумел договориться с «Боруссией». Этот клуб представляет очень сильный чемпионат, и не факт, что Федор там заиграет. Все-таки, РФПЛ и бундеслига – абсолютно разные вещи. Там совсем другой уровень. 

– А выиграть конкуренцию у того же Зе Луиша?
– Во-первых, у Федора, как вы сами сказали, российский паспорт. Это уже можно отнести к преимуществу. Если Смолов начнет забивать, Каррера вряд ли решится посадить его на лавку. Как показывает практика, будучи в хорошей форме, Федор забивает 15 мячей за сезон.

– Выиграет ли Смолов от перехода в «Спартак». Красно-белые вышли в Лигу чемпионов...
– Не сказал бы. А разве «Краснодар» – слабый клуб? У них тоже есть возможность выйти в еврокубки.

– Известно, что «Боруссия» отказалась выполнять финансовые требования «Краснодара». Станет ли «Спартак»?
– Понятно, что Сергей Галицкий будет требовать приличную сумму. Провал по трансферу в «Боруссию» лишний раз говорит о том, что в Европе умеют считать деньги. Если немцы отказалась, значит возникли вопросы по уровню игры. К тому же, Федору еще предстояла адаптация в Германии. Это новый чемпионат для него. Наши игроки давно не уезжали из России, что учитывается зарубежными клубами. Не забывайте об этом, – заявил Александр Мостовой.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Полоз и Ерохин перешли в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛПолоз и Ерохин перешли в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Бывший хавбек «Рубина» Эдуардо стал игроком «Витории»Как сообщает пресс-служба «Витории», бывший хавбек казанского «Рубина» Карлос Эдуардо стал игроком бразильской команды на правах свободного агента.Гащенков перешел из «Химок» в «Амкар»«Амкар» заключил трехлетний контракт с 25-летним полузащитников Михаилом Гащенковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Константин Сарсания: Мак хочет перейти в ПАОК. Будем рассматривать и аренду, и продажу игрокаСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о возможном уходе полузащитника Роберта Мака из петербургского клуба.Сергей Паршивлюк: Я слежу за тем, что происходит в «Спартаке»Полузащитник «Ростова» Сергей Паршивлюк дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту», в котором признался, что хотел бы вернуться в «Спартак».«Челси» вступил в борьбу за МаноласаКак сообщает Sky Sports, «Челси» рассматривает возможность приобретения защитника «Ромы» Костаса Маноласа.Смолов может перейти в «Спартак»Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Спартак». Об этом в своем твиттере сообщил главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.«Арсенал» не может договориться с «Лионом» по трансферу ЛяказеттаПереговоры между «Арсеналом» и «Лионом» о переходе форварда Александра Ляказетта пока не увенчались успехом. Об этом сообщают британские СМИ.«Спартак» интересуется полузащитником «Фрозиноне» КраглемИнтерес к полузащитнику «Фрозиноне» Оливеру Краглю проявляет «Спартак». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Ростов» погасил долги перед футболистамиКак стало известно «Советскому спорт», «Ростов» погасил все задолженности перед игроками основного состава.Спортивный директор московского ЦСКА Яровинский покинул команду (фото)Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, Олег Яровинский, занимавший пост спортивного директора армейцев, принял решение покинуть столичный клуб.Экс-полузащитник «Зари» Липартия стал игроком «Анжи»Грузинский полузащитник Джаба Липартия перешел в «Анжи». Его предыдущим клубом была луганская «Заря».«Спартак» готов приобрести защитника «Кротоне»«Спартак» готов приобрести защитника «Кротоне»Как сообщает Sky Sport Italia, московский «Спартак» собирается приобрести защитника «Кротоне» Федерико Чеккерини.Сергей Прядкин: Думаю, «Спартак» заработал около пяти миллионов долларов за чемпионствоЧемпионский титул принес «Спартаку» сумму около пяти миллионов долларов. Об этом заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.«Бавария» выбыла из борьбы за Санчеса, игрок близок к переходу в «Манчестер Сити»Как сообщает Mirror, руководство мюнхенской «Баварии» отказалось от идеи приглашения нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса.Драгун может сменить «Оренбург» на солигорский «Шахтер»Полузащитник «Оренбурга» Станислав Драгун может вернуться на родину. Интерес к нему проявляет солигорский «Шахтер».«МЮ» по просьбе Моуринью нацелился на хавбека «Мидлсбро»Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» вместе с руководством «красных дьяволов» продолжает работу по усилению состава.Переход Полоза из «Ростова» в «Зенит» – странный. Но в этой паре бывало и хужеПереход Полоза из «Ростова» в «Зенит» – странный. Но в этой паре бывало и хужеК самому Дмитрию Полозу никаких вопросов: но из-за клуба, в котором он дорос до сборной, его продвижение вызывает вопросы.«Зенит» продолжит переговоры по приобретению Маноласа«Зенит» не оставляет надежды приобрести защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Об этом сообщают итальянские СМИ.Валерий Карпин: Сейчас уже нет смысла отменять лимит, этим нужно было заниматься лет восемь назадБывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин высказался о проблемах российского футбола.
MMA
Глава UFC: Макгрегор хочет подраться с Хабибом в России
Футбол
Смолов может перейти в «Спартак»
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Фрозиноне» Краглем
Футбол
«Ростов» погасил долги перед футболистами
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости
Александр Мостовой
Александр Мостовойвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы