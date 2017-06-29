«В «Спартаке» есть свои нападающие». Мостовой – о возможном переходе Смолова

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном трансфере в столичный клуб нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Ранее игрок сборной России подтвердил интерес со стороны дортмундской «Боруссии», которая пыталась заполучить его зимой 2017 года. При этом футболист не стал опровергать слухи о контактах с красно-белыми.

– В чем плюсы Смолова, помимо российского паспорта?

– Федор – очень хороший нападающий. Лучший форвард нашей страны. Он доказал это в последние два сезона. Для любой российской команды это был бы сильный трансфер. Другое дело, что в «Спартаке» свой набор нападающих. Странная ситуация.

К тому же, – продолжает Мостовой, – мне непонятна позиция «Краснодара». Как они будут играть без него? В прошлом сезоне дела у команды пошли плохо, когда Смолов получил травму. Как только Федор вернулся в строй – «быки» поднялись наверх.

Не знаю, почему «Краснодар» не сумел договориться с «Боруссией». Этот клуб представляет очень сильный чемпионат, и не факт, что Федор там заиграет. Все-таки, РФПЛ и бундеслига – абсолютно разные вещи. Там совсем другой уровень.

– А выиграть конкуренцию у того же Зе Луиша?

– Во-первых, у Федора, как вы сами сказали, российский паспорт. Это уже можно отнести к преимуществу. Если Смолов начнет забивать, Каррера вряд ли решится посадить его на лавку. Как показывает практика, будучи в хорошей форме, Федор забивает 15 мячей за сезон.

– Выиграет ли Смолов от перехода в «Спартак». Красно-белые вышли в Лигу чемпионов...

– Не сказал бы. А разве «Краснодар» – слабый клуб? У них тоже есть возможность выйти в еврокубки.

– Известно, что «Боруссия» отказалась выполнять финансовые требования «Краснодара». Станет ли «Спартак»?

– Понятно, что Сергей Галицкий будет требовать приличную сумму. Провал по трансферу в «Боруссию» лишний раз говорит о том, что в Европе умеют считать деньги. Если немцы отказалась, значит возникли вопросы по уровню игры. К тому же, Федору еще предстояла адаптация в Германии. Это новый чемпионат для него. Наши игроки давно не уезжали из России, что учитывается зарубежными клубами. Не забывайте об этом, – заявил Александр Мостовой.

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