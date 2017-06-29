Три миллиона поклонников для геймера. 10 самых популярных киберспортсменов мира

Самый популярный киберспортсмен в социальных сетях Сорен «Bjergsen» Бьерг Фото: Twitter.com

Как и в любом виде деятельности, самые успешные киберспортсмены быстро набирают популярность в социальных сетях. Так, на профили наиболее известных игроков уже подписаны сотни тысяч человек, любое упоминание имени вызывает повышенное внимание аудитории, а никнеймы таких парней давно стали брендами. Редакция «Советского спорта» готова познакомить вас десятью любимчиками публики.





Кенни «KennyS» Шраб

Дисциплина: CS-GO;

Команда: G2 Esports;

Суммарно 976 000 подписчиков.



Открывает наш топ один из лучших снайперов мира. В 22 года француз уже заработал почти полмиллиона долларов только на призовых, выиграв ESL Pro League и сразу несколько турниров серии Dreamhack Open, а также чемпионат Европы в составе сборной. Послужной список игрока G2 уже пять лет обновляется с завидной регулярностью — как, впрочем, и армия фанатов.





С Counter-Strike парень познакомился восемь лет назад, когда ему было 13. Спустя два года Кенни уже выступает на турнирах — соперники удивляются подобному скиллу мальчишки и даже обвиняют в использовании читов. Еще годом позже (и до сих пор!) о нем гудит весь киберспортивный мир, а сам француз своей популярности даже слегка стесняется — что, впрочем, не мешает ему делиться с фанатами частичкой своей жизни в соцсетях и запускать трансляции на Twitch, контактируя с болельщиками. Кенни всегда открыт в общении с коммьюнити — и его поклонники отвечают ему тем же.





Ли «Faker» Сан Хёк

Дисциплина: League of Legends;

Команда: SK Telecom T1;

Суммарно 1 007 000 подписчиков.





Как ни крути, самая популярная кибердисциплина в мире — League of Legends. За исключением некоторых регионов (например, Китай или СНГ) Лига лидирует по числу зрителей и общей аудитории, потому во всех топах на вершине неизменно оказывается максимум представителей этой игры — ситуация диаметрально противоположна аналогичным рейтингам по заработанным призовым.



Так, на девятой строчке нашего рейтинга расположился игрок в LoL; даже несмотря на то, что почти не уделяет времени своим социальным сетям (в SKT делают упор на командные аккаунты). Впрочем, имя Faker в киберспорте и без этого широко известно — три победы на World Championship и два первых места на Mid-Season Invitational просто так не даются.





Артур «Arteezy» Бабаев

Дисциплина: Dota 2;

Команда: Evil Geniuses;

Суммарно 1 054 000 подписчиков.



Канадец узбекского происхождения начал свою карьеру в 17 — тогда он впервые засветился на сцене, заменив bone7 на одном из американских LANов. Неожиданно опыт оказался сверхуспешным, и Speed Gaming смогли одержать победу, а Артур в одночасье стал молодой звездой, которых в 2014 году было заметно меньше, чем сейчас.





Такие обстоятельства влюбили аудиторию в своенравного парня, который ко всему этому вел крутые трансляции, не стеснялся общения с фанатами и совершал сумасшедшие вещи в профессиональных играх. Спустя три года у него уже более миллиона фанатов по всему миру — и большая часть карьеры впереди. То ли еще будет!





Олоф «olofmeister» Кайбер Густффсон

Дисциплина: CS-GO;

Команда: Fnatic;

Суммарно 1 356 000 подписчиков.





Еще один представитель стреляющих киберспортсменов в нашем топе; что, впрочем, неудивительно. На самом деле Counter-Strike является одной из наиболее простых для освоения дисциплин; любому зрителю с первой минуты станет понятна и цель, и логичные способы ее достижения. В этом плане профессионалу из Dota 2 или Hearthstone работать с неигровым коммьюнити куда сложнее.



Так, шведский киберспортсмен смог заработать почти полтора миллиона фолловеров всего за три года в элите Counter-Strike. Его карьера — это драматичная история футболиста, из-за травмы вынужденный отказаться от мечты. Олоф поставил новую цель в том виде спорта, которому мог отдавать всего себя без ущерба для здоровья; и в 2017 он уже чемпион ESL One Cologne и еще десятка важнейших LAN-турниров. Как не болеть за такого?





Энрике «xPeke» Седеньо Мартинес

Дисциплина: League of Legends;

Команда: Origen;

Суммарно 1 415 000 подписчиков.



На шестой строчке расположился представитель League of Legends. Испанец — невероятный игрок, ветеран этой дисциплины. Энрике участвовал еще в первом сезоне LoL, став чемпионом мира в 2011 году. Его с уверенностью можно отнести к тем киберспортсменам, которые не просто играют, но своей деятельностью вносят немалый вклад в развитие дисциплины. За это его и полюбили фанаты Лиги Легенд по всему миру; он до сих пор полностью отдается делу и остается в киберспорте, помогая молодым талантам в команде Origen.





Данил «Dendi» Ишутин

Дисциплина: Dota 2;

Команда: Natus Vincere;

Суммарно 1 442 000 подписчиков.





Самый популярный киберспортсмен в русскоязычном сегменте Сети. Свой миллион набрал не так легко: позади десять лет напряженной работы. Впрочем, стоит отметить: популярность Даниила связана не только с киберспортивными успехами. Конечно, для коммьюнити победа в первом The International, равно как двухлетняя доминация Na’Vi и истории из серии «один китаец в минуту» — это очень важно, но таких историй в киберспорте десятки. А Dendi один.



Данил привлекает к себе своей неповторимой энергетикой — он всегда улыбается и в хорошем настроении, готов подарить каждому фанату минуту времени и кучу положительных эмоций. Очень простой в общении, он не может вызывать негатива — как и у него отрицательных эмоций никто не пробуждает. Выход на англоязычные площадки, подкрепленный хорошим знанием языка, потянул к Dendi и представителей других регионов. Простые, необидные шутки, уютная атмосфера на стримах и все еще достойная игра на профессиональной сцене: то, что такого игрока не будет на The International, большая потеря для всего киберспорта.





Чанг «xiao8» Нинг

Дисциплина: Dota 2;

Команда: Dango;

Суммарно 1 576 000 подписчиков.



В Китае Dota 2 любят просто до безумия, представителей сцены узнают на улицах чаще, чем кинозвезд, а трансляции топ-игроков собирают сотни тысяч людей. Правда, в привычных нам Twitter и Facebook вы активные аккаунты кибератлетов из Поднебесной вряд ли найдете — великий китайский фаерволл разрешает только учетки в Weibo, заменяющей сразу все блага человечества. Там у легенды Dota xiao8 почти миллион подписчиков. Еще полмиллиона человек подписаны на его канал с трансляциями — например, комментируемые Чангом матчи китайских отборочных на The International смотрит почти 400 тысяч зрителей, тогда как рекорд англоязычной трансляции не превышает и двухсот.





Нинг — фигура легендарная. Карьеру в Dota 2 игрок начал в 2011 году и в течение четырех лет был верен дому LGD Gaming; однако как только сменил команду, смог выиграть чемпионат мира. Вместе с NewBee в 2014 году он совершил невозможное — едва не вылетев после группового этапа, Чанг и Ко сумели вернуться в игру и завоевать Aegis of Immortal. После xiao, или «директор» (так переводится его ник) успел жениться, несколько раз уйти из продоты — но каждый раз снова появлялся в топ-команде. Его безумно любят на родине, где он входит в топ самых известных людей страны — оттого полтора миллиона кажутся далеко не пределом.





Габриэль «FalleN» Толедо

Дисциплина: CS-GO;

Команда: SK Gaming;

Суммарно 2 015 000 подписчиков.





Наш топ-3 открывает бразильский AWP, который не так давно переступил отметку в два миллиона подписчиков. В киберспорте Габриэль с 2005 года, однако слава свалилась ему на голову лишь год назад, после победы на MLG Columbus. Сейчас он вместе с пятеркой SK Gaming безумно популярен на родине, в Бразилии — до футбола Counter-Strike еще, конечно, далеко, но за компьютерами сейчас можно увидеть большое число молодых людей.



Если не играют сами, то точно смотрят — как соотечественники расправляются с лучшими командами мира, как тот же FalleN запускает стрим или загружает очередное видео. Интересно, что за его каналом на YouTube следят почти полмиллиона человек, что для киберспорта, обычно сконцентрированного на Twitch, является рекордом.





Ярослав «PashaBiceps» Ярзабковски

Дисциплина: CS-GO;

Команда: Virtus.pro;

2 313 000 подписчиков.



На второй строчке расположился самый популярный игрок в Counter-Strike — и тому, что это именно 29-летний поляк, есть несколько причин. О крутых результатах не стоит даже упоминать; вкупе с редкими, но яркими трансляциями игрового процесса уже это могло стать залогом популярности. Ярослав только в этом году выиграл DreamHack Masters, сыграл в финале ELEAGUE Major и получил бронзу чемпионата мира среди национальных команд.





Но любят поляка, как мы указывали выше, не только за это. Pasha привык разрушать стереотипы о киберспортсменах, потому продвигать его приятно каждому. Вместо хилого очкарика за компом — мускулистый красавец, вместо прыщавого школьника — примерный семьянин. Игрок изменил взгляд на компьютерный спорт во всем мире, а его поступки в отношении к фанатам (посещения больниц, благотворительные акции) создали ему едва ли не лучший имидж в киберспортивном мире.





Сорен «Bjergsen» Бьерг

Дисциплина: League of Legends;

Команда: Team SoloMid;

Суммарно 3 257 000 подписчиков.





Но даже идеальному киберспортсмену PashaBiceps не переплюнуть западных представителей Лиги Легенд; одна из самых популярных в США дисциплин дает игрокам огромный спектр различных возможностей. В 2016 году в топ-20 рейтинга eSportsMarketingBlog оказались сразу 13 представителей LoL. Однако конкретно с Сореном сравниться не может никто другой.



Свои три миллиона датчанин заработал за четыре года. В 2013 Riot объявили о поддержке 17-летнего стримера, который вскоре смог дорасти до уровня элиты профессионального киберспорта. Молодой Сорен быстро завоевал сердца зрителей своими необычными находками и ярким стилем, провоцирующим фантастические действия в ходе матчей. Игрок TSM не только один из самых талантливых мидеров мира, но и интересный человек с огромной аудиторией любителей видеотрансляций.