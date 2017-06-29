Как я брал интервью у Марадоны. Воспоминания Сергея Микулика

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик делится своими воспоминаниями о встрече с Диего Марадоной.

Ранней весной 1995-го Олег Юзвинский, главный тренер юношеской сборной Москвы, пригласил меня в двухнедельное турне своей команды по Аргентине. Я, понятно, согласился, и тут же начал наводить мосты на возможность рандеву с Марадоной. Знакомый аргентинский журналист, хоть и не спортивный, был у меня ровно один, и этот Хуан не больно меня обнадежил: у Диего сейчас нелады в семье - и это попало в прессу, Диего ждет приговора суда по делу об обстреле из пневматической винтовки группы наших коллег, посмевших приблизиться к его дому на расстояние выстрела, наконец, Диего продолжает отбывать дисквалификацию за применение допинга на чемпионате мира, а совсем недавно, решив попробовать себя на тренерском поприще, он поколотил взявшего его на работу владельца клуба «Мандию» за то, что тот сунулся с какими-то советами в раздевалку после игры. Но есть, однако, и хорошая новость: несмотря на такой яркий тренерский дебют Марадона недавно возглавил «Расинг» - и можно как минимум отправить заявку на интервью в этот клуб.



Я так и поступил, но сразу по прилете в Аргентину выяснилось, что принадлежность к клубу отнюдь не гарантирует нахождения Марадоны на рабочем месте. Буквально за день до нашего появления главный тренер «Расинга» вылил на голову линейному арбитру Пасу (футбольная фамилия - вот в память и запала) полтора литра минеральной воды из пластиковой бутылки - Диего только открыл ее, собираясь попить, а этот с флажком «зажег» офсайд у его команды. И в ожидании неизбежной дисквалификации забил на тренировки и улетел в Мар - дель - Плату поиграть с друзьями в пляжный футбол.



Однако руководство «Расинга» внесло штрафной залог - и рассмотрение очередного «дела Марадоны» федерация на пару недель отложила - и к выездному матчу с «Ураканом» он вернулся в команду, и даже дал установку на игру, но потом объявил, что на стадион не поедет - потянул спину в битвах с пляжниками, и потому посмотрит все лежа и по по телевизору. И так совпало, что в один день «Расинг» лишился победы в добавленное время из-за неявного пенальти, а прокурор запросил четыре года тюрьмы для его тренера - по одному за каждого не убитого журналиста. И вновь Диего вынужден был отвлекаться на консультации с адвокатами, а команду готовил к игре с «Сан-Лоренсо» кто-то другой.

Марадона. Штрихи к портрету



Зато у меня было приглашение на этот матч, на два, с переводчиком, лица. «Расинг» при ближайшем рассмотрении оказался весьма серенькой командой с единственной - не считая, понятно, тренера - звездой в команде, чемпионом мира, защитником Клаусеном. Но играл старик Нестор уже совсем не как чемпион. Сам Марадона за два тайма не присел ни на секунду, но от поражения его команду это не спасло. Поэтому от представителя клуба, который шел мне навстречу после матча я приготовился услышать, что ничего не получится. Но вместо этого последовало приглашение в массажную комнату: ждите, вдруг чудо да случится - он у нас такой не предсказуемый.



И когда через полчаса ожидания дверь открыл огромный охранник, я думал, что последует команда на выход, но он посторонился и пропустил Диего Армандо Марадону. А второй такой же амбал затворил дверь. Первый, а также второй, третий и четвертый вопросы в пулеметном темпе задал сам Марадона: внимательно ли я смотрел игру? Я кивнул. Он по ходу игры за кем-нибудь гонялся? Нет. Угрожал кому? Снова нет. И ни в кого не стрелял? Опять нет. И что, хоть в одной газете мира про меня будет написана правда?!



Мы проговорили, к сожалению, совсем недолго - Марадона сразу предупредил, что сильно торопится, но Диего успел рассказать, что если судью Пасса теперь дети не улицах будут поливать из брызгалок, то это - плата за рекламу, которую он ему сделал, что пляжный футбол - это единственная его отрада, куда не могут дотянуться грязные руки Авеланжа с его дисквалификациями, что скамейка на стадионе «Уракана» холодная и влажная, и если бы он только на нее присел, его бы добил радикулит и мы бы сейчас даже коротко не разговаривали. Да, и еще назвал Пеле «тем парнем, который играл за Бразилию под моим десятым номером».



Через день мы улетим, а через два месяца Марадона покинет «Расинг» - и вновь всплывет тренером только 13 лет спустя - уже в сборной Аргентины. Оглядываясь сейчас назад, жалею о двух вещах: что с Марадоной тогда успели поговорить на интересовавшие только его, но не меня, темы, и что из сборной Юзвинского на взрослом уровне по-серьезному никто не заиграл. А мы ведь все матчи того турне до единого выиграли...





