Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Атлантас
Футбол  Германия- : -Мексика
Футбол  Динамо Минск- : -Рунавик
Футбол  Црвена Звезда- : -Флориана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Как я брал интервью у Марадоны. Воспоминания Сергея Микулика

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Как я брал интервью у Марадоны. Воспоминания Сергея Микулика
Фото: Gettyimages.ru

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик делится своими воспоминаниями о встрече с Диего Марадоной. 

Ранней весной 1995-го Олег Юзвинский, главный тренер юношеской сборной Москвы, пригласил меня в двухнедельное турне своей команды по Аргентине. Я, понятно, согласился, и тут же начал наводить мосты на возможность рандеву с Марадоной. Знакомый аргентинский журналист, хоть и не спортивный, был у меня ровно один, и этот Хуан не больно меня обнадежил: у Диего сейчас нелады в семье - и это попало в прессу, Диего ждет приговора суда по делу об обстреле из пневматической винтовки группы наших коллег, посмевших приблизиться к его дому на расстояние выстрела, наконец, Диего продолжает отбывать дисквалификацию за применение допинга на чемпионате мира, а совсем недавно, решив попробовать себя на тренерском поприще, он поколотил взявшего его на работу владельца клуба «Мандию» за то, что тот сунулся с какими-то советами в раздевалку после игры. Но есть, однако, и хорошая новость: несмотря на такой яркий тренерский дебют Марадона недавно возглавил «Расинг» - и можно как минимум отправить заявку на интервью в этот клуб.

Я так и поступил, но сразу по прилете в Аргентину выяснилось, что принадлежность к клубу отнюдь не гарантирует нахождения Марадоны на рабочем месте. Буквально за день до нашего появления главный тренер «Расинга» вылил на голову линейному арбитру Пасу (футбольная фамилия - вот в память и запала) полтора литра минеральной воды из пластиковой бутылки - Диего только открыл ее, собираясь попить, а этот с флажком «зажег» офсайд у его команды. И в ожидании неизбежной дисквалификации забил на тренировки и улетел в Мар - дель - Плату поиграть с друзьями в пляжный футбол.

Однако руководство «Расинга» внесло штрафной залог - и рассмотрение очередного «дела Марадоны» федерация на пару недель отложила - и к выездному матчу с «Ураканом» он вернулся в команду, и даже дал установку на игру, но потом объявил, что на стадион не поедет - потянул спину в битвах с пляжниками, и потому посмотрит все лежа и по по телевизору. И так совпало, что в один день «Расинг» лишился победы в добавленное время из-за неявного пенальти, а прокурор запросил четыре года тюрьмы для его тренера - по одному за каждого не убитого журналиста. И вновь Диего вынужден был отвлекаться на консультации с адвокатами, а команду готовил к игре с «Сан-Лоренсо» кто-то другой.

Марадона. Штрихи к портрету

Зато у меня было приглашение на этот матч, на два, с переводчиком, лица. «Расинг» при ближайшем рассмотрении оказался весьма серенькой командой с единственной - не считая, понятно, тренера - звездой в команде, чемпионом мира, защитником Клаусеном. Но играл старик Нестор уже совсем не как чемпион. Сам Марадона за два тайма не присел ни на секунду, но от поражения его команду это не спасло. Поэтому от представителя клуба, который шел мне навстречу после матча я приготовился услышать, что ничего не получится. Но вместо этого последовало приглашение в массажную комнату: ждите, вдруг чудо да случится - он у нас такой не предсказуемый.

И когда через полчаса ожидания дверь открыл огромный охранник, я думал, что последует команда на выход, но он посторонился и пропустил Диего Армандо Марадону. А второй такой же амбал затворил дверь. Первый, а также второй, третий и четвертый вопросы в пулеметном темпе задал сам Марадона: внимательно ли я смотрел игру? Я кивнул. Он по ходу игры за кем-нибудь гонялся? Нет. Угрожал кому? Снова нет. И ни в кого не стрелял? Опять нет. И что, хоть в одной газете мира про меня будет написана правда?!

Мы проговорили, к сожалению, совсем недолго - Марадона сразу предупредил, что сильно торопится, но Диего успел рассказать, что если судью Пасса теперь дети не улицах будут поливать из брызгалок, то это - плата за рекламу, которую он ему сделал, что пляжный футбол - это единственная его отрада, куда не могут дотянуться грязные руки Авеланжа с его дисквалификациями, что скамейка на стадионе «Уракана» холодная и влажная, и если бы он только на нее присел, его бы добил радикулит и мы бы сейчас даже коротко не разговаривали. Да, и еще назвал Пеле «тем парнем, который играл за Бразилию под моим десятым номером». 

Через день мы улетим, а через два месяца Марадона покинет «Расинг» - и вновь всплывет тренером только 13 лет спустя - уже в сборной Аргентины. Оглядываясь сейчас назад, жалею о двух вещах: что с Марадоной тогда успели поговорить на интересовавшие только его, но не меня, темы, и что из сборной Юзвинского на взрослом уровне по-серьезному никто не заиграл. А мы ведь все матчи того турне до единого выиграли...


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Марадона. Штрихи к портретуМарадона. Штрихи к портретуМы решили вспомнить интересные факты из жизни легендарного аргентинского футболиста.От Карреры до Марадоны: 6 тренеров на замену Черчесову в сборнойОт Карреры до Марадоны: 6 тренеров на замену Черчесову в сборнойРаз мы принялись искать замену Игорю Акинфееву, то почему бы не подумать, кто может сменить и главного тренера, Станислава Черчесова?Марадоне присвоят звание почетного гражданина НеаполяЛегендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне, который с 1984 по 1991 года выступал за «Наполи», будет присвоено звание почетного гражданина Неаполя, сообщает ANSA.Германия обыграла Англию в полуфинале молодежного Евро, Павон близок к переходу в «Зенит», Марадону сватают в сборную России. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Марадона войдет в тренерский штаб сборной России?По приглашению «Советского спорта» и общественного движения «Россия любит футбол», известный футболист Диего Марадона посетит в ближайшие дни Россию.Диего Марадона: Я – фанат ПутинаЛегендарный аргентинский футболист Диего Марадона признался, что является фанатом президента России Владимира Путина.Диего Марадона: Месси вошел в историюБывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона поделился мнением о нападающем Лионеле Месси.Диего Марадона: Дани Алвес – настоящий придурокБывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона раскритиковал защитника «Ювентуса» Дани Алвеса.Представьте, что СССР выиграл ЧМ-1966. Как видеоповторы могли изменить футболПредставьте, что СССР выиграл ЧМ-1966. Как видеоповторы могли изменить футбол«Советский спорт» вспоминает, каких потрясающих историй лишился бы футбол, введи ФИФА систему видеоповторов полвека назад.Убить футбол за 40 секунд в прямом эфире и HD-качестве. Колонка Степана ЧаушьянаУбить футбол за 40 секунд в прямом эфире и HD-качестве. Колонка Степана ЧаушьянаОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о необходимости системы видеоповторов.Скончался болгарский лайнсмен, засчитавший скандальный гол Марадоны на ЧМ-1986Ушел из жизни бывший линейный арбитр из Болгарии Богдан Дочев, который известен в футбольном мире тем, что не заметил игру рукой Диего Марадоны в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года со сборной Англии.Великие лузеры. 11 звезд футбола, никогда не державших в руках Кубок чемпионовВеликие лузеры. 11 звезд футбола, никогда не державших в руках Кубок чемпионов«Советский спорт» вспоминает великих игроков, которые ни разу в жизни не держали в руках Кубок чемпионов, хоть и имели такую возможность.Марадона отказался от судебных разбирательств с разработчиком видеоигры PES 17Бывший форвард и тренер сборной Аргентины Диего Марадона отказался от судебных разбирательств с разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 17 компанией Konami.Марадона возглавил клуб «Аль-Фуджайра» из ОАЭЗнаменитый аргентинский футболист Диего Марадона возглавил клуб из ОАЭ «Аль-Фуджайра». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.Издатель «Советского спорта», Роналдиньо и Марадона станут гостями 67-го конгресса ФИФА10-11 мая в Манаме (Бахрейн) пройдет 67-й конгресс ФИФА, на который приглашены звезды футбола прошлых лет.Диего Марадона: Буду ли я тренером «Наполи»? Если люди захотят, то даЧемпион мира 1986 года Диего Марадона высказался о возможности возглавить «Наполи».Марек Гамшик: Я не одержим стремлением побить рекорд МарадоныПолузащитник «Наполи» Марек Гамшик ответил на вопрос, как часто он думает о том, что в ближайшее время может превзойти достижение Диего Марадоны.От Реброва и Быстрова до Анчелотти: 7 самых странных поцелуев в истории футболаОт Реброва и Быстрова до Анчелотти: 7 самых странных поцелуев в истории футболаТренеру «Баварии» пришлось оправдываться за поцелуй своего игрокаМарадона подает в суд на разработчика видеоигры Pro Evolution Soccer 17Бывший форвард и тренер сборной Аргентины Диего Марадона собирается подать в суд на японского разработчика футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 17, об этом сообщил сам футболист.Диего Марадона: Месси наказали слишком жестко. Поговорю об этом с ИнфантиноБывший форвард и тренер сборной Аргентины Диего Марадона сказал, что не поддерживает дисквалификацию на четыре матча нападающего команды Лионеля Месси. Он намерен поговорить об этом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
Биатлон
Анфиса Резцова: В 90-е пошла мода на «постельный режим», чтоб тренер с каждой спортсменкой переспал
Конькобежный спорт
Тренера сборной России по конькобежному спорту сбила машина
Футбол
Гащенков перешел из «Химок» в «Амкар»
Футбол
Константин Сарсания: Мак хочет перейти в ПАОК. Будем рассматривать и аренду, и продажу игрока
все новости
Диего Армандо Марадона
Диего Армандо Марадонавсе новости