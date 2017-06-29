Андрей Червиченко: На ЧМ-2018 Россия не выйдет из группы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги Кубка конфедерации и объяснил, почему нам ничего не светит на домашнем чемпионате мира.

«СБОРНАЯ НЕ ПРОГРЕССИРУЕТ»

– Сейчас главный вопрос: прогрессирует ли наша сборная? На мой взгляд, по сравнения с ЧМ-2014 и Евро-2016, если не в результатах, то в игре прогресс есть.

– Не согласен. В мастерстве прогресса нет. Даже на Евро, мне кажется, команда местами играла получше.

– А как же второй тайм с португальцами, чилийцами, первый тайм с мексиканцами?

– Думаю, самоотдача португальцев на Евро и на Кубке конфедерации – две большие разницы. У нас был энтузиазм, а с Мексикой был рвущий жилы Жирков. А кто у нас в мастерстве прибавил? Класс наших футболистов падает. Смены поколений не произошло, техничных игроков нет. Да, вроде бы Джикия прибавил, но мастерством и он не блещет. Вот в чем самая главная проблема. А проблема эта о того, что в стране наплевательское отношение к детским школам и детским тренерам. Они получают даже меньше учителей. Поэтому у детских тренеров нет заинтересованности – отбыл свое время и пошел домой.

– А как же мощнейшие академии «Зенита», ЦСКА, «Спартака», «Локо», «Динамо»?

– Вы назовете хоть кого-то, кто вышел из этих академий за последние года два. Академий насоздавали, а результат где? Кутепов играет, но его журналисты прибивают, не дают ему развиться. Джикия борется. Да, хороший парень – желания много, мастерства мало.

– А Головин?

– Ну, армейская и спартаковская школы всегда давали ребят. Динамовская тоже. Но раньше давали по пять-шесть человек, а сейчас по одному в три года. У нас две спартаковские команды были нашими ребятами укомплектованы. «Зенит» каких ребят давал – Аршавин, Кержаков. Кого в последние годы школа «Зенита» дала?

– Если кого-то и дает, пробиться им сложно, вот по арендам и ходят. Например, Виллаш Боаш вообще на русских внимание не обращал. Он приехал денег заработать, зачем ему русских игроков готовить?

– Иностранцам всем плевать. Надо знать их ментальность. Рады, что нет медведей на улицах, капают хорошие деньги, которых им в Европе никто не дал бы. Они смотрят на нас, как на дураков. Они этому рады, хорошо в России зарабатывают, а потом возвращаются к себе и всякие гадости про нас рассказывают.

– И все-таки к Головину вернусь. Выделяется парень.

– Ну, получили мы трех парней за последнее время – Головина, Кутепова и Джикию. Ну, еще Зобнина. Это разве прогресс?

– Миранчук на подходе…

– Мне кажется, это та же история, что и с Кокориным – подающий надежды.

«НАДО ВЗЯТЬ ДЕСЯТЬ НАШИХ СУДЕЙ И ВЫГНАТЬ»

– Что-то много пессимизма. За счет чего сборная может прибавить? Официальных матчей больше не будет. В контрольных нам обещают Францию и еще кого-то из великих. Но два-три матча за год с сильными соперниками дадут прибавку в мастерстве нашим футболистам?

– Во-первых, надо взять человек десять нынешних судей и выгнать их. Они довели наш футбол до нынешнего состояния. Внести в судейский корпус свежую кровь, ребят, которые хотя бы начнут судить то, что есть. После нашего чемпионата футболисты не понимают, как играть. На Кубке конфедерации мы видим, как наши хватают мяч и падают. Они привыкли в нашем чемпионате, что им свистят. А тут судья молчит. В еврокубках то же самое. За такое падение не только зарубежные судьи не свистят, а еще и карточки нашим дают за симуляцию. Наши не понимают, как играть в Европе. Судейство – это больной зуб нашего футбола, который надо удалить.

– И все-таки хочу вернуться к сборной. У нас остались лишь товарищеские матчи, нам обещают сильных соперников, но сможет ли наша сборная за год достичь прогресса в этих условиях?

– Считаю, что наша сборная после этих матчей не прибавит. Получит по полной от условных Франции или Аргентины, унизят их пару раз, и все. Какой от этого прогресс? Я перед Кубком конфедерации говорил – в лучшем случае выиграем у Новой Зеландии, так и произошло. На чемпионате мира в лучшем случае третье место в группе займем. Это как в Эфиопии нет хоккея, так у нас нет футбола. У нас нет достойной смены, а дальше эта проблема будет только нарастать.

– Я хотел подытожить наш разговор как раз прогнозом на чемпионат мира, но вы уже сами все сказали. Команда у нас весьма среднего уровня и если выйдем из группы, это будет отличный результат…

– Ну, как мы выйдем из группы? Вы посмотрите, на каких скоростях наши играют. Это все равно, что мы стоим на старте на «Москвиче 412», а соперники на «Мерседесах» и «Ламборджини». У нас стоячая команда по сравнению с соперниками. Посмотрите, что творит на Кубке сборная Германии! Как скорость мышления у игроков! А ведь это то ли вторая, то ли третья команда. И возникает вопрос: кого мы еще можем привлечь в сборную? Практически все сильнейшие на данный момент находятся в команде. Это все, чем мы располагаем.