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Игры разума. Что нужно сделать Германии и Мексике, чтобы победить

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты сборной Мексики
Футболисты сборной МексикиФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» рассказывает об игровых задачах для сборных Германии и Мексики, от успешного решения которых будет зависеть исход второго полуфинала Кубка конфедераций.

ТРИ ЗАДАЧИ ДЛЯ ГЕРМАНИИ

1. Найти подход к стилю мексиканцев

Сборную Мексики очень легко узнать. По стилю. Никто на Кубке конфедераций не владеет мячом так уверенно и в охотку, как латиноамериканцы. В матче с Португалией команда Хуана Карлоса Осорио была с мячом 59 процентов времени! Еще выше этот показатель был в матчах с Россией и Новой Зеландией - 64 и 66 процентов соответственно.

Осорио нравится, что его сборная узнаваема. «На мой взгляд, игра с мячом - идеальный сценарий для Мексики. Гуардадо, Джонатан дос Сантос и Эррера играют на уровне Андре Гомеша и Жоау Моутиньо. Их класс позволяет нам диктовать свои условия любой команде», - говорил он перед матчем с Португалией.

Что делать сборной Германии? Йоахиму Леву предстоит выбрать из двух вариантов. Тренер может рискнуть, постаравшись лишить соперника мяча. Более простое решение - позволить Мексике владеть мячом, но подальше от ворот немцев.

Чтобы лишить Мексику мяча, ее нужно постоянно прессинговать. Проблема в том, что у Осорио есть противоядие - при выходе из обороны его команда перестраивается со схемы 4-3-3 на расстановку 3-5-2 или 3-4-3. То, что тройку защитников сложно прессинговать, совсем не новость. Еще во время Евро-2016 в этом признался экс-игрок сборной Испании Хави. Действительно, при такой схеме у защитников много вариантов. Во-первых, они могут сыграть накоротке друг с другом или с центральными полузащитниками. Во-вторых, впереди предлагают себя под длинный пас нападающие. А Хавьеру Эрнандесу только дай свободу! В-третьих, ширину создают фланговые футболисты.

2. Не дать развернуться Морено

Удивительная задача, если учесть, что речь идет о защитнике. Но Эктор Морено обладает таким уникальным первым пасом, что может создать голевой момент на ровном месте.

Во многом наличие в составе Морено позволяет Осорио без проблем переходить со схемы 4-3-3 на расстановку с тремя защитниками. Когда это происходит, Морено превращается из центрального защитника в левого. В фазе начала атаки он смещается к левой боковой линии. А дальше либо сразу находит передачей партнера, либо продвигается вперед, если его не прессингуют. Пас может последовать как на нападающего, так и на другой фланг. Длинные передачи Морено выполняет с таким же удовольствием, что и Андреа Пирло в свое время.

Если сборная Германии при обороне решит защищаться на своей половине поля, то справиться с Морено ей поможет плотность - не нужно оставлять мексиканцам свободных зон, куда бы он мог сделать передачу. Подобный вариант Германия уже потренировала - с Чили и Камеруном коллектив Лева много оборонялся у своих ворот, используя схему 5-4-1.

Если европейцы прибегнут к прессингу, то могут попробовать заставить латиноамериканцев развивать свои атаки через правую бровку, не давая им возможности играть через Морено.

3. Уследить за Велой

Мексика любит разыгрывать мяч на левом фланге. Но в любой момент отсюда может последовать диагональ направо, где передачу уже ждет резвый футболист. Например, Карлос Вела. В игре с Португалией ему доставлял мяч не только Морено, но и Андрес Гуардадо. Нервишки Вела соперникам потрепал. К концу первого тайма левый защитник португальцев Геррейру так утомился, что в простой ситуации махнул ногой мимо мяча – и Вела сделал голевую передачу.

ТРИ ЗАДАЧИ ДЛЯ МЕКСИКИ

1. Найти подход к стилю немцев

У Германии, хоть она и выступает на Кубке конфедераций не оптимальным составом, стилистические черточки проглядываются. Одна из них - выход из обороны через короткий пас. Получается с переменным успехом. В первом тайме с Чили было много брака. После ошибки Шкодрана Мустафи Алексис Санчес даже забил. Но в конце тайма благодаря комбинационному переходу на чужую половину поля равновесие в счете восстановил Ларс Штиндль.

И как поступить Мексике? Душить Германию прессингом или нет? Кажется, ответ очевиден. Если Мексика не будет вступать в отбор мяча на чужой половине поля, то не сможет много им владеть. А ее это воодушевляет, поэтому глупо отказываться от контроля мяча.

2. Сдержать Киммиха и Хектора

В играх с Камеруном и Чили сборная Германии использовала схему 5-4-1 при обороне и 3-4-3 при атаке. Играть так пионеротряду Лева позволяет наличие классных фланговых игроков - Киммиха справа и Хектора слева. На двоих они уже отметились тремя голевыми передачами. Сил на матч с Мексикой у них хватит - Киммиху 22 года, а Хектору 27 лет.

Когда у команды сильные края, справиться с ними можно с помощью флангового прессинга. В чем его особенность: как только мяч доставляется на бровку, команда тут же должна вступить в отбор. В минувшем сезоне подобным образом «Енисей» Андрея Тихонова не дал развернуться «Кубани». В первенстве ПФЛ против нижегородского «Олимпийца» так играл «Зенит» из Ижевска.

3. Не упустить Дракслера

Наличие сильных фланговых игроков делает сборную Германии мощной не только на бровках, но и перед штрафной. Здесь часто оказываются не только центральные полузащитники, но и крайние нападающие. Чем это чревато, на себе почувствовал Камерун. Просто чудесный гол в его ворота соорудили два крайних нападающих - Дракслер и Демирбай. Наличие Хектора и Киммиха дает им свободу для творчества.

Когда Мексика станет сдерживать позиционные атаки, то не лишним будет насытить зону перед штрафной площадью. Команда Осорио это умеет. По ходу матча с Португалией при игре в обороне она перешла со схемы 4-4-2 на 4-5-1.

Голосование: Как завершится матч Германия – Мексика?

Матч

Германия - Мексика

Судья:

Нестор Питана (Аргентина)

Место и дата

29 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция

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