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Агент Коноплянки: «Шальке» не продаст Евгения в «Славию»

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Коноплянка
Евгений КоноплянкаФото: Gettyimages.ru

Менеджер Евгения Коноплянки и Руслана Ротаня Вячеслав Заховайло в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о пражской «Славии», которая отметилась несколькими громкими трансферами, подписав помимо Ротаня, Мигеля Данни и Халила Алтынтопа. Также Заховайло прокомментировал интерес чешского клуба к своему клиенту Евгению Коноплянке.

– С чем связана такая активность «Славии» на трансферном рынке?
– «Славия» – клуб с большими традициями, которому уже 125 лет, это один из грандов чешского футбола. Самый большой матч в Чехии – это пражское дерби между «Спартой» и «Славией», в которую полтора года назад пришли инвесторы из Китая. Они сначала выкупили долги клуба, а потом команду и стадион. Именно они создали почву для того, чтобы «Славия» начала расти и добиваться успехов.

В прошлом сезоне в команде произошли серьезные перемены, после четвертого тура был приглашен новый тренер Ярослав Шилгавы, с тех пор, команда не проиграла ни одной игры в чемпионате Чехии и, в конечном счете, заслуженно стала чемпионом страны.

– Основу той команды составляли чешские футболисты?
– В клубе постоянно велась селекция, было большое количество сборников, плюс несколько игроков были проданы в Серию А, Бундеслигу и другие чемпионаты. Но это нормальная ситуация для чешского футбола. Клубы выращивают футболистов и продают их.

– Но сейчас «Славия», наоборот, привлекает игроков.
– После того, как они стали чемпионами, нельзя сказать, что ситуация круто изменилась, все идет по плану. Руководством клуба было принято решение пригласить хороших, опытных футболистов, чтобы подтянуть свою молодежь. Для того, чтобы молодые игроки росли, одного тренера мало. В команде должны быть «дядьки Черноморы», которые повышают конкуренцию, передают свой опыт. Благодаря ежедневному контакту в тренировочном процессе с игроками высокого уровня молодежь растет. Я считаю, что такие футболисты, как Данни, Ротань, Алтынтоп – это те люди, которые очень многое могут дать молодым игрокам с точки зрения мастерства.

– Какой уровень зарплаты предложили этим игрокам?
– Я не имею права комментировать этот момент. С этим вопросом нужно обращаться к президенту клуба.

– В чешском чемпионате есть лимит на легионеров?
– Да, на поле в течение 90 минут может появиться не более семи иностранцев. В заявке можно иметь неограниченное количество. Но при этом Данни не будет являться легионером, поскольку он гражданин Евросоюза.

– Если сравнивать с конкурентами, зарплатный бюджет «Славии» сильно выше?
– Этот сезон в Чехии уже называют «Звездные войны». Все клубы начали серьезно вооружаться, покупать игроков, они не жалеют деньги на трансферы. В «Спарту» пришел итальянский тренер Андреа Страмаччони, который работал ранее с «Интером» и «Удинезе», они могут позволить себе игроков дороже трех миллионов евро, постоянно бьются рекорды чешского футбола. Эта ситуация напоминает мне ту, что произошла на Украине. Со следующего сезона чемпион страны напрямую попадает в Лигу чемпионов. На финишной прямой лежит 17 миллионов евро, это огромные деньги для чешского футбола, каждый клуб чемпионата хочет их получить и участвовать в ЛЧ. Появляется конкретный смысл бороться за чемпионство, это заставляет клубы вести себя активнее. Но я думаю, что чешский футбол на этом не остановится. Мне кажется, что совсем скоро он поднимется на уровень крепкого европейского середняка среди чемпионатов.

– С какого отборочного раунда начнет свой путь в Лиге чемпионов «Славия»?
– В квалификации они стартуют с третьего отборочного раунда.

– Как прокомментируете информацию о том, что ваш клиент Евгений Коноплянка в ближайшее время пополнит состав «Славии»?
– Это правда, что чехи вели переговоры с Коноплянкой. Президент «Славии» был готов удовлетворить все финансовые требования футболиста, но со стороны «Шальке» в переговорном процессе понимание найти не удалось. Официально «Славия» вышла с предложением о покупке на немецкий клуб, но представители «Шальке» свернули переговоры, заявив, что Коноплянка сейчас не продается.

– Нам стоит ждать от «Славии» громких приобретений в это трансферное окно?
– Сейчас клуб усиленно ищет центрфорварда, фигурируют разные имена, называть которые я не могу. Это будет серьезный футболист из топ-5 европейских лиг.

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