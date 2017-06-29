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Леонид Слуцкий: У меня была сложная карьера в России. В Англии ситуация не лучше

Источник:  ESPN FCКомментарии
Леонид Слуцкий: У меня была сложная карьера в России. В Англии ситуация не лучше
Фото: ФК «Халл Сити»

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий дал небольшое интервью английским журналистам.

Напомним, этим летом 46-летний наставник подписал контракт с «Халл Сити», который в следующем сезоне выступит в чемпионшипе.

О планах на будущее 

«У меня была сложная карьера в России. Я начинал свой путь с молодежных команд и дошел до премьер-лиги. В Англии ситуация не лучше. Здесь все намного серьезнее. Сейчас мне нужно адаптироваться и многое понять.

Английский футбол очень популярен в нашей стране. Возможно, популярнее, чем российский. В Англии собраны лучшие игроки и тренеры Европы. Горжусь, что я первый российский специалист, который получил возможность поработать здесь.

Конечно, это очень серьезное приключение и настоящий вызов в моей карьере. Если бы я начал работу здесь в январе, ничего бы хорошего не вышло. Я не знал языка. Не имел понятия, что такое английский футбол. Сейчас я готов. У меня есть уверенность и вера в собственные силы. Думаю, я внесу что-то новое в местный футбол».

О знании языка

«В январе, когда я только приехал сюда, мой английский был на нулевом уровне. Сейчас ситуация намного лучше. Конечно, я пока не в состоянии понять некоторые фразы, и мне сложно что-то объяснить. Мой преподаватель сказал, что я никогда не выучу язык в совершенстве, поскольку я – чужак. Но это не проблема. Нужно работать в этом направлении больше, и тогда будет результат».

О знакомстве с Англией 

«До назначения в «Халл Сити» я посещал матчи премьер-лиги и чемпионшипа. Это хороший опыт. Важно не только выучить язык, но и понять местный футбол. Было интересно узнать, какой уровень игры в каждом дивизионе, какова философия, традиции и отношения в командах».

О планах на лето

«Мы подготовили серьезную программу тренировок. Нам предстоит много работы. Это будут занятия в тренажерной зале с большим количеством новых методов, а также изучением тактики. Главное, что в команде хороший настрой».

О трансферах

«Конечно, нам нужны новые игроки. Но тут не все зависит от тренера. Есть футболисты, которые не хотят менять клубную прописку из-за города. Есть игроки, которым нравится «Халл», но они не подходят под нашу концепцию. Да, у нас есть определенный план. В последнее время я много общаюсь с агентами. Это не делается за один день, но я надеюсь, что новички появятся в команде до 11 июля»

О чемпионате Англии

«Здесь очень тяжело. Вам придется провести больше 40 матчей за сезон. Мне довелось видеть, как команда побеждает 7 матчей подряд, а потом столько же не может выиграть. Понимаю, насколько все серьезно, но сохраняю позитивный настрой. Да, будет тяжело, но мы добьемся поставленной цели».

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