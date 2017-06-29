Как Черчесов Марадону обыгрывал
Источник: «Советский спорт»Комментарии
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|Германия- : -Мексика
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|Кайрат4 : 0Атлантас
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|Динамо Минск0 : 0Рунавик
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|Црвена Звезда- : -Флориана
|Ширак0 : 2Горица
|Кайрат4 : 0Атлантас
|Партизани1 : 1Ботев
|Тренчин0 : 1Торпедо Кутаиси
|Динамо Минск0 : 0Рунавик
|Заря Бельцы- : -Сараево
|Левски- : -Сутьеска
|Хеугесунн- : -Колрейн
|Маккаби Тель-Авив- : -Тирана
|Коннас Куэй- : -ХИК
|Мидтьюлланд- : -Дерри Сити
|Норрчёпинг- : -Приштина
|Црвена Звезда- : -Флориана
|Домжале- : -Флора
|Широки Бриег- : -Ордабасы