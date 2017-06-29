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Солнечный мальчик едет в Огайо. Станет ли Панарин кумиром фанатов «Коламбуса»?

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Солнечный мальчик едет в Огайо. Станет ли Панарин кумиром фанатов «Коламбуса»?

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о перспективах Артемия Панарина в штате Огайо после обмена из «Чикаго».

У меня спросили, какие перспективы у Артемия Панарина в «Коламбусе»? Не зачахнет ли там наш мальчик? Будут ли его хорошо кормить? Не станут ли обижать старшие ребята?

Хотим успокоить большую страну Россию – все у Панарина будет хорошо. Через тернии он достанет звезды. Ну а так и в «Чикаго» было. Однако давайте по пунктам.

1. Результативность

В позапрошлом сезоне Артемий набрал 77 (30+47) очков в 80 матчах. В прошлом – 74 (31+43) очка в 82 матчах. Суммарная полезность, кстати, «+28». При том, что Панарин набрал 41 очко в большинстве, где показатель «плюс-минус» не учитывается. Это специально для тех, кто говорит, что Артемий не умеет играть в обороне.

Сможет ли лучший бомбардир ЧМ-2017 набирать по очку за матч в «Коламбусе»? Вообще в истории клуба был только один случай, когда игрок провел полный сезон и выдержал этот график. Такое удалось Рику Нэшу в сезоне-2008/09 (40+39=79 очков в 78 матчах). Понятно, что результативность «Блю Джекетс» ниже, чем у «Чикаго». Но для того и берут Панарина в клуб, а также ведут переговоры с Ильей Ковальчуком, чтобы увеличить количество шайб. Ведь с обороной, которую цементирует вратарь Сергей Бобровский, там все в порядке.

2. Партнеры

Если «Коламбус» все-таки подпишет Илью Ковальчука, то возникнет небольшая проблема. Вроде бы очевидно, что стоит поставить двух россиян в одно звено, а центрфорвардом к ним определить Александра Веннберга. Но вот Кови и Панарин – левые крайние форварды, то есть игроки одного амплуа.

Однажды Ковальчук сказал, что это не большая беда – можно играть справа, а атаку завершать слева. Да и Александр Овечкин смог перестроиться, когда его в «Вашингтоне» как-то решили выпускать справа. Его игра засверкала новыми красками. Так что в «Коламбусе» мы можем увидеть рождение интересного звена.

3. Деньги

В этом смысле Панарин обделен не будет. Собственно, обмен из «Чикаго» произошел потому, что «Блэкхокс» не ожидали, что российский новичок будет играть так здорово. Поэтому с ним в итоге подписали двухлетний контракт с годовой зарплатой $6 млн, который вступает в силу с нового сезона. Плюс на этот сезон перевалятся бонусы в размере $2,7 млн – их Панарин нарубил еще в «Чикаго».

Итого - $8,7 млн за сезон. Самый высокооплачиваемый игрок «Коламбуса». В следующем сезоне в районе этого будут получать такие звезды, как Патрис Бержерон, Сергей Бобровский ($8,5 млн), Клод Жиру, Фил Кессел и другие.

4. Пиар

Бобровский – лучший вратарь мира. Но это не шоумен. Голкипер вообще редко веселит публику, ему нельзя терять концентрацию. Так что Панарин вполне может стать лицом нового «Коламбуса», его главной звездой. Своего Хлебушка обожали в Чикаго, а фанатки в России готовы носить Артемия на руках. Вячеслав Быков однажды назвал этого игрока «солнечным мальчиком», и это правда. Панарин – настоящее лицо с рекламной обложки. Странно, что он не рекламирует жвачку или какую-нибудь зубную пасту.

Жаль, что с уходом из «Чикаго» закрылось популярнейшее ютуб-шоу «Суп и Сэндвич», которое с Панариным вел защитник Брайан Кэмпбелл. Но ничего, можно в «Коламбусе» сделать что-то подобное. Например, «Боб и Сэндвич».


А в «Коламбусе» уже сделали клип, посвященный Артемию Панарину. Добро пожаловать, наш теперь любимый форвард. Мы так давно тебя ждали!

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