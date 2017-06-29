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Мяч в игре! В Москве представили китайский футбол

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мяч в игре! В Москве представили китайский футбол

В Москве в рамках Кубка конфедераций прошло мероприятие Kick of China, посвященное футболу в Китае.

Это событие состоялось благодаря поддержке движения «Россия Любит Футбол», агентства Eventica Sport и издательского дома «Советский Спорт». Партнером мероприятия выступила компания Kweichow Moutai.

На мероприятии присутствовали представители мирового футбола, прессы и компаний организаторов. Была проведена пресс-конференция, посвященная развитию футбола в России и Китае, так же вниманию гостей было предложено удивительное бармен-шоу и возможность насладиться несколькими вариантами коктейлей с элитным китайским байдзю Moutai.

Кубок конфедерации - это уникальная возможность для поклонников и фанатов испытать неповторимые эмоции и ощутить радость от любимой игры в России накануне чемпионата мира в 2018 году.

Традиционно этот турнир  проводится за год до чемпионата мира в стране-хозяйке ЧМ, которой дается возможность показать свои гостеприимство и доброжелательность, продемонстрировать уникальную культуру и, конечно же, страсть к футболу.

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