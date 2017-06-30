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Продать вчерашний день. Лебединая песнь «Русского витязя»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Продать вчерашний день. Лебединая песнь «Русского витязя»
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» рассказывает о том, чего можно ожидать от предстоящих боев с участием Александра Поветкина и Дениса Лебедева.

Боксерская слава во все времена была персонифицирована. Одним бойцам удавалось стать суперзвездами мирового масштаба, узнаваемыми практически в любой стране (последний яркий пример – Мэнни Пакьяо), другие ограничивались национальным признанием.

Лица российского бокса последнего десятилетия – тяжеловес Александр Поветкин и «крузер» Денис Лебедев. Это вовсе не означает, что родина, затаив дыхание, следила за каждым их выступлением и желала только успехов. «Русскому витязю» многие не простили растянувшуюся на долгие годы волокиту с организацией поединка против Владимира Кличко и того безнадежного фиаско в «Олимпийском», которым завершилась эта история. А после каждого выхода на ринг Лебедева разгоралась жаркая дискуссия – настоящий ли он десантник или ряженый.


Но одно отрицать невозможно: поединки с участием Александра и Дениса всегда ждали, их смотрели и активно обсуждали. Болельщицкая среда устроена таким образом, что вечера бокса, организованные в России, какими бы они ни были, всегда привлекают к себе более широкую зрительскую аудиторию, нежели самые горячие мегафайты, проходящие за океаном.

Полутяжеловесу Сергею Ковалеву понадобилось дважды сойтись в очной битве с Андре Уордом за неофициальное звание лучшего боксера мира независимо от весовой категории – для того, чтобы в родной стране на него, наконец, обратили пристальное внимание. Теперь, когда это противостояние осталось позади, «Крашеру» придется все начинать заново. Интерес к нему может постепенно угаснуть. Притом, что Ковалев по-прежнему остается сильнейшим российским боксером с бесспорными чемпионскими перспективами.

1 июля в Москве Александр Поветкин проведет бой с украинцем Андреем Руденко. А 9 июля в Екатеринбурге Денис Лебедев сразится с австралийцем Марком Флэнаганом. Второй поединок будет титульным. Напомним, Лебедев сохранил за собой пояс суперчемпиона по версии WBA, несмотря на поражение от соотечественника Мурата Гассиева в декабре прошлого года.

Несколько слов о соперниках:

33-летний Руденко лишь в четвертый раз будет боксировать за пределами Украины. Только двое из его предыдущих соперников обладают на современном ринге определенным авторитетом: Хьюи Фьюри и Лукас Браун. Обоим Андрей проиграл без видимых шансов на успех.

27-летний Флэнаган за восемь лет в профессионалах потерпел четыре поражения – от боксеров, фамилии которых ничего не скажут даже крупным специалистам. Приведем также послужные списки пяти последних оппонентов Марка: Эден Макграт (0-2), Джек Макиннес (дебютный бой), Джеймс Лэнгтон (10-5), Орландо Антонио Фариас (31-15), Изилели Фа (2-7).

Как такой боец смог пробиться аж на шестую строчку рейтинг-листа WBA – тайна похлеще исчезновения Янтарной комнаты.

Можно долго рассуждать о том, сможет ли Поветкин очистить репутацию от допингового шлейфа, доказать свою невиновность в многочисленных судах, восстановить былые позиции в рейтингах. Или анализировать – каково на сегодня место Лебедева в иерархии сильнейших «крузеров».

Но так ли это важно?

Почему Александр в субботу дерется с Руденко? Потому что более серьезные оппоненты не посчитали возможным даже вступить в переговоры с его командой, учитывая бэкграунд, замешанный на милдронате и остарине.

Почему Денис встретится с Флэнаганом? Потому что все сильнейшие бойцы его весовой категории готовятся принять участие в дебютном сезоне Всемирной боксерской суперсерии и там выявить сильнейшего. Все действующие чемпионы, кроме Лебедева.

Летние бои двух самых популярных российских боксеров – не что иное, как попытка добыть из выжатого лимона еще пару капель сока, весьма кислого на вкус.

Как в первом тяжелом, так и в тяжелом весе гуляют свежие ветры, обходящие стороной героев недавнего прошлого.

Кто остановит Энтони Джошуа? Могут ли встретиться в финале World Boxing Super Series Гассиев и олимпийский чемпион Лондона-2012 Александр Усик? Такое спортивное противостояние России и Украины было бы действительно интригующим.

О предстоящих же вечерах можно сказать только одно: наша обязанность – их осветить, дань вашей привычке – их посмотреть.

Промоутерская компания «Мир бокса» за последний год пережила немало чувствительных ударов: допинговые скандалы Поветкина, проигрыш Лебедева Гассиеву, драма экс-чемпиона мира IBF в полусреднем весе Эдуарда Трояновского, которого уже в первом раунде нокаутировал безвестный намибиец Джулиус Индонго…

По-настоящему перспективных боксеров в распоряжении Андрея Рябинского осталось немного, но все же они есть. «Крузер» Дмитрий Кудряшов в июне взял реванш у нигерийца Оланреваджу Дуродолы, а полутяжеловес Дмитрий Бивол постепенно набирает висты и на родине, и в США. Эту обойму просто необходимо дополнить в самое ближайшее время.

Такая организационная работа с прицелом на будущее сложна, но неизбежна – в условиях, когда ценность былых героев афиш неумолимо стремится к нулю.

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