Гилерме: Нельзя винить одного Акинфеева в поражении от Мексики

Вратарь сборной России и «Локомотива» рассказал, что думает об ошибке Акинфеева, судействе в матче с Мексикой и игре Криштиану Роналду.

«АКИНФЕЕВУ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИЛ»

- Итоги выступления сборной на Кубке конфедераций неутешительные?

- Да, это был не тот результат, на который мы все рассчитывали. Идеальным стало бы участие в полуфинале.

- Нападающий Федор Смолов не сдержал слез после матча с Мексикой. Многие плакали?

- Не все, конечно, многие держали эмоции внутри. Нас так здорово поддерживали болельщики на протяжении всех трех матчей. Мы еще из-за этого расстроились: они заслужили, чтобы сборная России показала результат лучше.

- Что сказал Станислав Черчесов сказал после поражения от Мексики?

- Сказал несколько слов в поддержку, что жизнь продолжается, что мы не добились нужного результата, но скоро чемпионат мира. В следующем году нужно усердно работать, чтобы выступить лучше.

- Россия способна выступить на чемпионате мира лучше?

- Конечно! У нас хороший состав, должны сыграть намного сильнее!

- После Мексики все говорили об ошибке Игоря Акинфеева…

- Сложно рассуждать об этом. Похоже, все возложили ответственность за поражение на одного Акинфеева. Считаю, что так поступать нельзя. Когда команда проигрывает, в этом виноват не какой-то конкретный футболист, виноваты все сразу. Просто когда ошибку допускает вратарь, это заметнее, так как он - последний рубеж команды. Но в других-то матчах Акинфеев спасал.

- Вы с Акинфеевым не говорили после матча?

- Нет, просто поприветствовал его, ничего не сказал.

«РОНАЛДУ ПРОВЕЛ НЕ ЛУЧШУЮ ИГРУ С РОССИЕЙ»

- Какая из трех игр была самой сложной для сборной с точки зрения эмоций?

- Последняя. Ведь нам нужно было побеждать, чтобы выйти в полуфинал. Еще до игры считали, что сумеем победить Мексику, была такая уверенность. А когда забили гол, почти поверили, что выйдем в полуфинал. Но, на мой взгляд, судья слишком много ошибался в пользу Мексики. Мы не собираемся во всем винить арбитров. Но лично мне показалось, что работа судьи немного помешала нашей игре. Он давал штрафные в пользу Мексики и не видел нарушений правил на российских футболистах. Так что я думаю, что судья не очень хорошо отработал.

- Вы говорите в том числе и о не назначенном пенальти?

- Считаю, что мы заработали два пенальти. Особенно очевидным был момент со Смоловым. Я не смотрел повторы, видел все со скамейки. В тот момент казалось очевидным, что судья должен назначить пенальти.

- В матче с Португалией казалось, что у России неплохие шансы сравнять счет и сыграть вничью.

- Думаю, в первом тайме мы играли не так, как должны были. Зато во второй половине усилили давление на соперника, контролировали ход матча и создавали моменты. Справедливым результатом была бы ничья. У португальцев всего-то два момента было: забитый Роналду гол и удар головой Андре Силвы, который отбил Акинфеев. Мы создали гораздо больше шансов.

- Но в итоге ни разу не попали в створ…

- Ну да, немного не повезло с завершением атак. Может, где-то сами не додавили, где-то удачи не хватило.

- Роналду неудержим?

- Нет, не думаю. С нами Роналду провел не лучшую игру. Но у него был момент, который он и использовал. Такому футболисту нельзя давать ни единой возможности для удара. Если будет шанс, он обязательно им воспользуется.

- Вы как-то говорили, что в бразильских командах есть психологи. Сборной России такой специалист мог бы пригодиться?

- Даже не знаю. Возможно, кому-то психолог мог бы помочь. Но на данный момент он не нужен. Наш тренер очень хорошо умеет мотивировать игроков.

«МЕДВЕДЕВ НАМ ПОМОЖЕТ»

- Что думаете о видеоповторах?

- Хорошее нововведение. Но в матче с Мексикой арбитр должен был чаще прибегать к помощи видеоассистента. Вообще же думаю, что это хорошая идея, хотя нужны определенные улучшения. Наверное, судьи должны принимать решения чуть быстрее при обращении к видеоассистенту.

- Немного о «Локомотиве». Пока вы были в сборной, клуб подписал контракт с Никитой Медведевым из «Ростова». Что о нем знаете?

- Квалифицированный вратарь, в прошлом сезоне хорошо отыграл за «Ростов». Для клуба такое приобретение - только плюс. Медведев поможет нам. Да и конкуренция возрастет.

- Президент «Локо» Илья Геркус недавно сказал, что цель на сезон – быть в пятерке. О титуле речи нет. Что скажете?

- Мы все понимаем, что у клуба есть видение ситуации и того, как команда должна развиваться. У нас хорошие шансы быть в пятерке, да и за место в Лиге чемпионов можем побороться. Если будем в призёрах, то сезон можно будет считать великолепным.