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Собака на сене или зачем «Зениту» Полоз с Ерохиным на самом деле

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Собака на сене или зачем «Зениту» Полоз с Ерохиным на самом деле
Фото: «Советский спорт»

Дмитрий Полоз и Александр Ерохин перешли в «Зенит». С этим мы уже смирились. По мотивам футболистов вопросов нет – все хотят покупать себе дорогие автомобили и летать в Монако на частных самолетах. Больше вопросов к клубу.

Зачем?

Главный из вопросов – зачем «Зениту» Полоз с Ерохиным? Им задавались все, кто писал об этом двойном трансфере. Ответы были самыми разнообразными. От банального «чтобы было» до сложных технико-тактических разборов; от рассуждений о «паспортах» до эгоистического «чтобы ослабить «Ростов».

«Чтобы было» - слишком слабо. Техника и тактика отходит на второй план – ну не нужны Полоз и Ерохин, когда в команду собираются покупать, например, Кристиана Павона, а в клубе уже есть Дзюба с Кокориным и Шатовым, с Хави Гарсией – не Лигу же чемпионов собрался Манчини Полозом выигрывать. «Паспорта»? Их и так в Петербурге хоть отбавляй. Ослабить «Ростов»? Не смешите. «Ростов» ослаб, когда из него ушел Бердыев.

Так зачем же Ерохин и Полоз «Зениту»? Зачем брать в команду футболистов, которые вряд ли будут получать меньше, чем по одному миллиону евро на нос и изредка появляться на поле? Неужели такой серьезный клуб готов на такую большую глупость?

Никогда не было, и вот опять

Поверьте, «Зенит» никогда ничего просто так не делает. Не просто так в свое время брали Алехандро Домингеса. Не просто так в клуб переходил Александр Бухаров. Не просто так заставляли «Спартак» вернуть в культурную столицу блудного сына Владимира Быстрова. И Рязанцев с Новосельцевым переехали на Неву не просто так. Даже Соломона Рондона брали не для того, чтобы через год за ту же сумму сбагрить на Туманный Альбион.

Все примеры, приведенные выше, – это скорее даже не усиление для «Зенита», а попытка ослабить конкурента. Об этом много говорили. В какой-то момент ослабляли «Рубин», в какой-то – «Спартак». С ЦСКА у «Зенита»… Нет, вернее даже так – с Миллером у Гинера джентльменские договоренности – друг у друга игроков они не уводят, хотя был момент, когда Игнашевич находился буквально в одном росчерке ручкой от трансфера в «Зенит». Но кого «Зенит» ослабляет на этот раз? Как мы уже выяснили – не «Ростов», который в следующем сезоне скорее всего будет бороться за выживание. Тогда кого?

Игра на опережение

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно попытаться спрогнозировать, как бы развивались дальше карьеры Ерохина с Полозом, если бы вовремя не подсуетился «Зенит», скорее всего опять взявший верх деньгами? Где бы этим летом оказались два таких замечательных футболиста из состава сборной России?

Ответ практически очевиден. С огромной долей вероятности, не вмешайся «Зенит» в перераспределение игроков «Ростова», оба футболиста точно так же бесплатно перешли бы в «Рубин» - да за Курбаном Бекиевичем.

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что в Казани, где строится новая команда, где появились новые возможности, собирается отличная банда. Сложно даже представить, на что с такой командой способен Бердыев, если он «Ростов» с задолженностями по зарплате в несколько месяцев и списанным в утиль вратарем едва чемпионом страны не сделал. В прошлом году все решил один сейв человека, которого сейчас гнобят на каждом углу. Один прыжок отделил «Ростов» от золота, которое досталось ЦСКА.

«Рубин» - совсем другое дело. В команде платят деньги исправно. Много платят. Приглашают качественных футболистов европейского уровня. Единственное, чего «Рубину» сейчас недостает – тех самых качественных «паспортов» - игроков с российским гражданством. Полоз и Ерохин были как раз теми самыми «паспортами», которые помогли бы Бердыеву сделать отличную команду – поддержать баланс.

«Зенит» же – последний, кому в предстоящем сезоне нужен еще один серьезный конкурент с серьезными намерениями – только вроде «Ростов» отвалился… Если эта теория хотя бы отчасти верна, то менеджменту «Зенита» можно аплодировать стоя – они сыграли на опережение. Впервые сине-бело-голубые умудрились ослабить конкурента еще до того, как он стал сильнее. Да, есть риск перед чемпионатом мира в России оказаться собакой на сене, но с точки зрения борьбы за победу в первенстве страны, это того стоило.
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