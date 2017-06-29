Собака на сене или зачем «Зениту» Полоз с Ерохиным на самом деле
Дмитрий Полоз и Александр Ерохин перешли в «Зенит». С этим
мы уже смирились. По мотивам футболистов вопросов нет – все хотят покупать себе
дорогие автомобили и летать в Монако на частных самолетах. Больше вопросов к
клубу.
Зачем?
Главный из вопросов – зачем «Зениту» Полоз с Ерохиным? Им
задавались все, кто писал об этом двойном трансфере. Ответы были самыми
разнообразными. От банального «чтобы было» до сложных технико-тактических
разборов; от рассуждений о «паспортах» до эгоистического «чтобы ослабить
«Ростов».
«Чтобы было» - слишком слабо. Техника и тактика отходит на
второй план – ну не нужны Полоз и Ерохин, когда в команду собираются покупать,
например, Кристиана Павона, а в клубе уже есть Дзюба с Кокориным и Шатовым, с
Хави Гарсией – не Лигу же чемпионов собрался Манчини Полозом выигрывать. «Паспорта»?
Их и так в Петербурге хоть отбавляй. Ослабить «Ростов»? Не смешите. «Ростов»
ослаб, когда из него ушел Бердыев.
Так зачем же Ерохин и Полоз «Зениту»? Зачем брать в команду
футболистов, которые вряд ли будут получать меньше, чем по одному миллиону евро
на нос и изредка появляться на поле? Неужели такой серьезный клуб готов на
такую большую глупость?
Никогда не было, и
вот опять
Поверьте, «Зенит» никогда ничего просто так не делает. Не
просто так в свое время брали Алехандро Домингеса. Не просто так в клуб
переходил Александр Бухаров. Не просто так заставляли «Спартак» вернуть в
культурную столицу блудного сына Владимира Быстрова. И Рязанцев с Новосельцевым
переехали на Неву не просто так. Даже Соломона Рондона брали не для того, чтобы
через год за ту же сумму сбагрить на Туманный Альбион.
Все примеры, приведенные выше, – это скорее даже не усиление
для «Зенита», а попытка ослабить конкурента. Об этом много говорили. В какой-то
момент ослабляли «Рубин», в какой-то – «Спартак». С ЦСКА у «Зенита»… Нет,
вернее даже так – с Миллером у Гинера джентльменские договоренности – друг у
друга игроков они не уводят, хотя был момент, когда Игнашевич находился буквально
в одном росчерке ручкой от трансфера в «Зенит». Но кого «Зенит» ослабляет на
этот раз? Как мы уже выяснили – не «Ростов», который в следующем сезоне скорее
всего будет бороться за выживание. Тогда кого?
Игра на опережение
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно попытаться спрогнозировать,
как бы развивались дальше карьеры Ерохина с Полозом, если бы вовремя не
подсуетился «Зенит», скорее всего опять взявший верх деньгами? Где бы этим
летом оказались два таких замечательных футболиста из состава сборной России?
Ответ практически очевиден. С огромной долей вероятности, не
вмешайся «Зенит» в перераспределение игроков «Ростова», оба футболиста точно
так же бесплатно перешли бы в «Рубин» - да за Курбаном Бекиевичем.
Вряд ли кто-то поспорит с тем, что в Казани, где строится
новая команда, где появились новые возможности, собирается отличная банда.
Сложно даже представить, на что с такой командой способен Бердыев, если он
«Ростов» с задолженностями по зарплате в несколько месяцев и списанным в утиль
вратарем едва чемпионом страны не сделал. В прошлом году все решил один сейв
человека, которого сейчас гнобят на каждом углу. Один прыжок отделил «Ростов»
от золота, которое досталось ЦСКА.
«Рубин» - совсем другое дело. В команде платят деньги
исправно. Много платят. Приглашают качественных футболистов европейского
уровня. Единственное, чего «Рубину» сейчас недостает – тех самых качественных
«паспортов» - игроков с российским гражданством. Полоз и Ерохин были как раз
теми самыми «паспортами», которые помогли бы Бердыеву сделать отличную команду
– поддержать баланс.