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Григорий Стангрит: Ковалев остается одним из двух лучших боксеров своего веса

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Григорий Стангрит: Ковалев остается одним из двух лучших боксеров своего веса
Фото: Gettyimages.ru

Известный российский комментатор Григорий Стангрит назвал слагаемые успеха Андре Уорда, который победил Сергея Ковалев в их втором поединке. Григорий отметил, что остановка боя была неправомерной.

Напомним, что 17 июля Андре Уорд победил Сергея Ковалева техническим нокаутом. Рефери Тони Уикс остановил бой и присудил победу американцу в восьмом раунде после того, как он нанес три удара ниже пояса.

Что стало первостепенной причиной поражения Сергея Ковалева – собственная плохая физическая подготовка или умение Андре Уорда работать на слабостях соперника?
– В первую очередь сказалась ошибка рефери. Именно с нее нужно начать, чтобы правильно расставить акценты. Тема очень щепетильная. За Ковалева переживает много россиян. Взрослые мужики писали комментарии в стиле: «Три дня прошло, а у меня до сих пор давление в норму не пришло и настроение плохое». Настолько сильно за Сергея болели.

Но вчера мне пришла такая мысль, что если бы я не видел боя, и прочел комментарии, я бы подумал, что бой был намного хуже, чем Василий ЛомаченкоОрландо Салидо. Мексиканец тогда нанес в районе 40 ударов ниже пояса. Но при пересмотре боя Ковалева с Уордом за первые семь раундов особой грязи я не заметил. Может, кто-то со мной не согласен, но бой грязным не был.

Вопросов нет, последний удар – ниже пояса. Остановка абсолютно неправильная. Поединки не должны так заканчиваться.

Что нужно было сделать Тони Уиксу?
– Он мог бы сказать «тайм-аут» и попытаться понять, что произошло. У него есть такое право, хотя это могли ему записать как ошибку. С одной стороны это было бы неправильно, но хотя бы не было такой дурацкой остановки боя.

Вы говорили, что ключевым эпизодом в восьмом раунде стал пропущенный Ковалевым удар справа. Но ведь до него были два удара, которые как минимум можно считать пограничными. Ковалев акцентировал на этом внимание, но рефери продолжил бой.
– Да. Два удара было в пояс. Однозначно сложно определить, куда они пришлись. Здесь важно, что перед боем рефери положил руки на пояса боксерам и сказал: Right here is good – «сюда бить можно». Удары в пояс в этом конкретном поединке были разрешены.

В этом могло возникнуть недопонимание. Был момент во втором раунде, когда Ковалев акцентировал внимание на «низкий» удар, но рефери показалось, что удар был в пояс. Может быть потом, когда Уорд уже бил ниже пояса, рефери считал, что Ковалев симулирует. И такое бывает.

Борис Скрипко сказал, что рефери остановкой боя помог Ковалеву сохранить свое лицо. Согласны?
– На момент остановки боя больше шансов на победу было у Андре Уорда. Это очевидно. Но до боя на вопрос, кто кого может потрясти, мы бы однозначно ответили: «Ковалев Уорда». Иной ситуации мы просто не представляли, а она произошла. Ковалев в этом поединке Уорда не потряс. Все это складывается в картину, что у Уорда было больше шансов на успех. Но как это было бы на самом деле?

Вирджил Хантер после боя пригласил Ковалева тренироваться в лагере Андре Уорда. Возможно такое?
– Ковалев сказал, что это имеет смысл, если он и Уорд будут выступать в разных весовых категориях. Вдруг у Андре появится шанс подраться за титул с «крузером» (боксером первого тяжелого веса, – прим. ред.). Или не за титул. Например, в Англии с Тони Белью. Белью в Англии – суперзвезда. Он соберет бой с любым соперником. С Уордом – тем более. В Британии знают, кто есть кто.

Или, наоборот, Ковалев поднимется в «крузеры». Он сам говорил о таком желании. Тогда имеет смысл тренироваться у а Вирджила Хантера. Бонусом у Сергея будет возможность спарринговать с Андре Уордом.

Меня беспокоит состояние Ковалева. Ему следующий бой нужно проводить в ноябре. И будь его соперником Адонис Стивенсон или Джо Смит, как бы на Сергее не сказались отрицательно два поражения от Уорда…
– Ответ мы узнаем только после боя. Но я считаю, что на данный момент двумя лучшими боксерами в полутяжелом весе остаются Андре Уорд и Сергей Ковалев. Кто лучше – каждый решает сам. Они прошли через все поединки, особенно друг с другом, через которые в этом весе не прошел никто.

Сергея Ковалева после его поражений в России большинство болельщиков смешало с грязью, хотя он в борьбе проиграл лучшему боксеру современности. Федора Емельяненко, который проиграл «мешку» в первом раунде и после первого удар – поддержали. Я понимаю, что Ковалев много говорил до боя, создавал ажиотаж. Но неужели наши болельщики не понимают этого?
– По большей части наши соотечественники не любят слишком много разговоров. Может быть, посчитали, что Ковалев наговорил слишком много. Часть он сделал ради раскрутки, другую часть – от души.

В первую очередь мы должны обращать внимание на то, чего спортсмен добился. Ковалев ведет нормальный образ жизни. Детей он не обижает. Ни в какие истории не попадает. Скандалов с ним не было. Значит, сказались только его высказывания, поскольку «набить морду Уорду» не получилось.

Плюс, я уверен, что некоторые фанаты сильно лукавят. Изначально фаворитом у букмекеров был Уорд. В США он и остался фаворитом, а в России у букмекеров фаворитом позже стал Ковалев. Это говорит, что на Сергея ставили много денег. И многие из тех, кто «катит бочку» на Ковалева, болели не за него, а за свои деньги. Я знаю людей, которые ставили против своей любимой команды, понимая, что она слабее. По ходу матча получалось, что их команда выигрывает, но они болели не за свою команду, а за свои деньги. Вот и все.

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