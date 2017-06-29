Трехочковая могила-2. История болезни
Это вторая из серии статей о «трехочковой революции», которая произошла в мировом баскетболе за последние годы и последствия которой были особенно заметны в минувшем сезоне.
Людям свойственно заблуждаться - и вдобавок упорствовать в своих заблуждениях. Доказательств этому свойству человеческой природы можно найти массу. Последнее из них - сборная России по футболу, очередной турнир с участием которой мы только что видели. Точнее, турнир еще идет, но уже достиг той неизбежной стадии, когда наша команда, исполнив привычно эпизодическую роль, переместилась в толпу сторонних наблюдателей.
Так бывало всегда. Ну, или почти всегда: бронзовый Euro-2008, при всем к нему уважении, вполне годится в исключения, которые, как известно, не опровергают, а подтверждают правила. Все остальное время российские футболисты исправно поддерживали свой статус. И единственное, что удивляет в данном процессе, так это то, что он до сих пор способен кого-либо удивлять.
Послушайте, но мы же не бьемся в истерике от того, что наши машины хуже немецких? Мы понимаем: это бессмысленно. У Португалии вон вообще своих автомобилей нету, и ничего. Они не умеют создавать машины, но умеют играть в футбол, в России посредственно делают и то, и другое, а немцы умудряются быть на высоте и там, и сям, но, в отличие от нас, не летают в космос. Так устроен мир.
Да, в будущем теоретически все может изменится. Даст бог, когда-нибудь восставший из пепла «Москвич» с двуглавым орлом гордо промчит мимо «Мерседеса», а Глушаков побьет все рекорды Криштиану Роналду как по голам, так и по борьбе с перхотью. Но это будет никак не нынешний Глушаков. Как минимум сын, а скорее пра-пра-пра... В общем, мы с вами доживем вряд ли. Потому что такие вещи не случаются вдруг. И когда все-таки случаются, то обнаружить их не составляет труда. Не выдаванием желаемого за действительное, как делали многие до и после Кубка конфедераций-2017, а сопоставлением сухих фактов.
ТАБЛИЦА, КОТОРАЯ ЗНАЕТ ВСЕ
Это я веду к критическим откликам на первую статью «трехочкового сериала», опубликованную на прошлой неделе. Их можно разбить на две категории. Одна: «Да ладно, выдумываешь, ничего не изменилось». Другая: «Трешки - это наше все, от них только лучше, так что руки прочь».
Ну, лучше или хуже - это, согласитесь, дело вкуса. И в следующих «сериях» я к этому вопросу обязательно вернусь. Но сначала предлагаю разобраться с вопросом другим, базовым, без которого вся тема теряет смысл: действительно ли в баскетболе последних лет резко возросло количество дальних бросков? В конце концов я - такой же человек, как и вы, а значит, тоже могу заблуждаться.
Дабы картина была максимально объективной, я не поленился изучить статистику НБА аж с 1979 года, когда там впервые появилась трехочковая линия. Сосредоточился на Америке потому, что именно там это когда-то придумали (как, собственно, и саму игру), и именно команда НБА «Голден Стэйт Уорриорз» сейчас несет впереди всех «знамя дальнобойной революции» - как самостоятельно в течение нескольких последних лет, так и совместно с «Кливленд Кавальерс» и другими последователями в плей-офф-2017.
Цифр перелопатить пришлось уйму. Но результаты оказались столь наглядными, что их не составило труда упаковать в одну небольшую таблицу.
КАК МЕНЯЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ТРЕХОЧКОВЫХ ЗА 38 ЛЕТ ИХ СУЩЕСТВОВАНИЯ В НБА
Средние показатели команд за игру в регулярных чемпионатах и в плей-офф минувшего сезона
|
Сезон
|
3-очковые
|
Попадания
|
% 3
|
% БИ
|
% О
|
Всего очков
|
Плей-офф-2017
|
29,1
|
10,5
|
36,1
|
34,7
|
29,7
|
106,0
|
2016/17
|
27,0
|
9,7
|
35,8
|
31,6
|
27,6
|
105,6
|
2015/16
|
24,1
|
8,5
|
35,4
|
28,4
|
24,8
|
102,7
|
2014/15
|
22,4
|
7,8
|
35,0
|
26,8
|
23,4
|
100,0
|
2013/14
|
21,5
|
7,7
|
36,0
|
25,9
|
24,4
|
101,0
|
2012/13
|
20,0
|
7,2
|
35,9
|
24,4
|
22,0
|
98,1
|
2011/12
|
18,4
|
6,4
|
34,9
|
22,6
|
19,9
|
96,3
|
2008/09–2010/11
|
без изменений
18,0-18,1
|
без изменений
6,4-6,6
|
без изменений
35,5-36,7
|
без изменений
22,2-22,4
|
без изменений
18,5-19,8
|
без изменений
99,6-100,4
|
1998/99-2007/08
|
устойчивый рост
с 13,2 до 18,1
|
устойчивый рост
с 4,5 до 6,6
|
колебания
33,9-36,2
|
устойчивый рост
с 16,7 до 22,2
|
устойчивый рост
с 14,7 до 19,8
|
хаотичный рост
с 91,6 до 99,9
|
1997/98
|
12,7
|
4,4
|
34,6
|
15,9
|
13,8
|
95,6
|
1996/97
|
16,8
|
6,0
|
36,0
|
21,2
|
18,6
|
96,9
|
1995/96
|
16,0
|
5,9
|
36,7
|
20,0
|
17,8
|
99,5
|
1994/95
|
15,3
|
5,5
|
35,9
|
18,8
|
16,3
|
101,4
|
1993/94
|
9,9
|
3,3
|
33,3
|
11,7
|
9,8
|
101,5
|
1985/86-1992/93
|
устойчивый рост
с 3,3 до 9,0
|
устойчивый рост
с 0,9 до 3,0
|
устойчивый рост
с 28,2 до 33,6
|
устойчивый рост
с 3,7 до 10,5
|
устойчивый рост
с 2,5 до 8,5
|
снижение
с 110,2 до 105,3
|
1979/80-1984/85
|
без изменений
2,0-3,1
|
без изменений
0,5-0,9
|
колебания
23,8-28,2
|
без изменений
2,3-3,5
|
без изменений
1,4-2,4
|
без изменений
108,5-110,8
% 3 – процент реализации трехочковых бросков, % БИ – процент трехочковых бросков от общего количества бросков с игры, % О – процент очков, набранных трехочковыми, от общего количества очков.
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Прежде, чем переходить к выводам, должен кое-что объяснить. Статистику плей-офф я изучал тоже, но в итоге решил оставить ее за скобками – кроме последнего сезона, где показатели выглядят слишком уж красноречиво. Да, плей-офф - это баскетбол сильнейших. Однако его статистика сильно зависит от стиля доминирующих в данный момент клубов и потому подвержена резким шараханьям. Хотя усредненная «поправка на плей-офф» все равно ясна: там бросают и забивают чаще (понятно, почему - борьба за каждую победу и концовку идет до последнего), попадают хуже (тоже понятно - защита активнее), и общая результативность, как правило, слегка падает. Но судить только по кубковым сериям очень неудобно, гораздо хуже видно тенденции. А складывать обе турнирных стадии воедино - глупо: регулярному чемпионату при его тысяче с лишним матчей плей-офф - что слону дробина. Лучше уж довольствоваться «регулярками», так понятней и проще.
СТАВИМ ДИАГНОЗ
Теперь - главное. Приготовьтесь, сейчас все будет как в хеппи-энде голливудского боевика: «наши», уже почти разгромленные «не нашими», получают долгожданную подмогу, которая в лучах яркого света и под радостные крики врывается на экран, нанося противнику один решающий удар за другим. Итак, это не я говорю, это говорят тупые, непробиваемые цифры:
- за последние пять лет число трехочковых в НБА увеличилось примерно в полтора раза,
- это касается как количества попыток, так и попаданий,
- тенденция носит устойчивый характер и замедляться, похоже, не собирается,
- если брать не процентный, а арифметический прирост, то эффект от нынешней «дальнобойной пятилетки» равнозначен 18 годам ей предшествовавшим,
- если в 2012-м из-за дуги выполнялся каждый пятый бросок с игры, то теперь – каждый третий, сегодня трехочковые приносят командам НБА почти 30 процентов очков,
- в плей-офф-2017 впервые в истории издали забивали больше 20 раз за игру (в оба кольца),
- общая результативность команд тоже растет: почти «+10» в среднем за матч в течение все тех же пяти сезонов.
Стоп! У нас все-таки не Голливуд, и, как честный исследователь, я просто обязан сделать тут важную оговорку. Раскрыть, так сказать, «двойное дно». Дело в том, что рост общей результативности ни сейчас, ни в предыдущие годы, с трехочковыми связан особо не был. Да-да! Посмотрите в таблицу: процент реализации дальних бросков держится на одном уровне с прошлого века и то же самое (можете мне поверить) можно сказать о двухочковых. И если перемножить стоимость броска на его точность, то выходит, что «трешка» в среднем приносит команде 1,06 очка, а «двушка» - 0,97. Девять сотых - смешная разница, она ни на что повлиять не может! При этом пара штрафных - это аж полтора очка, и фолы, как известно, чаще дают не на дуге, а под щитами. Так откуда взялись упомянутые выше «+10»?
КРАТКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
А очень просто: от большего количества атак, от их быстроты! Именно скорость - главные «дрожжи» результативности. Плюс правила, регулирующие то, что дозволено защите. Посмотрите на мою таблицу: в 70-е, когда НБА по нынешним меркам была нищей и завлекала публику любыми способами (в том числе - введением трехочковой дуги), долговязые парни в облегающих майках и коротких трусах заколачивали по 110 очков за матч без всяких «трешек», потому что носились туда-сюда без остановки и останавливать их было вдобавок запрещено - свистелось малейшее касание.
Это было красиво, но это не работало. Настоящие деньги пришли в НБА вовсе не от беготни, а когда баскетбол вывели на совершенно новый уровень три конкретных человека - Мэджик Джонсон, Ларри Берд и (чуть позже, к концу 80-х) Майкл Джордан. После чего «зеленую улицу» для нападения быстро отменили, результативность, столкнувшись с жесткой защитой, рухнула к отметке 90 очков за матч - и публике это только понравилось!
При этом трехочковые по-прежнему оставались ни при чем. В ХХ веке джорданы-мэджики не относились к ним всерьез и швыряли лишь изредка. Тут не помог даже трехлетний (с 1994-го по 1997-й) эксперимент, когда дугу придвинули к корзине на полметра - с 7,24 до 6,71. Да, при этом НБА все равно осваивала «тершки» между делом, и их доля росла, но этот рост был весьма медленным и совсем иссяк во второй половине «нулевых» на отметке в 6-7 попаданий за игру.
Так откуда взялся новый, нынешний прорыв? И зачем он нужен, если очков от него (см. выше) вроде как не прибавляется?
Нет, все-таки прибавляется. И на сей раз - именно от него! Если раньше трехочковые старались бросать наверняка, после розыгрыша и без сопротивления, то сейчас мастерство снайперов опрокинуло эти барьеры. Зачем Стефену Карри розыгрыш? Он прямо с дриблинга и с отклонением забьет откуда угодно. И Карри уже далеко не одинок. А для броска без подготовки идеальна именно быстрое нападение - пока защита еще не успела расставиться.
Но как же быть с «ценой броска»? А опять же просто! Карри и ему подобные сделали бессмысленными большую часть атак со средней дистанции, метров с четырех. Раньше оттуда попадали с процентом около сорока, теперь с таким уже забивают «чистые» трехочковые из разряда «по старинке». Что вместе с «новыми-нечистыми» образует прежние 35% из-за дуги. Параллельно реализация двухочковых по чуть-чуть, но устойчиво растет (все те же пять лет), и в этом году перевалила за 50-процентную отметку впервые с 1985-го.
Если совсем упрощенно, то сейчас в НБА постоянно бросают или из-под щита, или из-за дуги. А между этими двумя «ударными» зонами - дырка. Кстати, вы заметили, что в финале-2017 «Кливленд», в отличие от самого себя двухлетней давности, практически не применял «изоляции» для Леброна Джеймса на входе в трехсекундную зону (то есть, с двухочковой дистанции а-ля Джордан)? Это теперь невыгодно.
…Такова в общих чертах история «трехочковой болезни», поразившей игру под названием баскетбол. Сегодня мы этот недуг, по крайней мере, диагностировали, что, кстати, совсем немало. Отмазку «ничего не изменилось» теперь можно смело отправлять в утиль. «Ничего»? Еще как «чего»! И - до свидания.
А вот на вопрос «плохо это или хорошо?» искать ответ будем дальше. В следующих «сериях».