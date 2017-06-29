Трехочковая могила-2. История болезни

Это вторая из серии статей о «трехочковой революции», которая произошла в мировом баскетболе за последние годы и последствия которой были особенно заметны в минувшем сезоне.

Людям свойственно заблуждаться - и вдобавок упорствовать в своих заблуждениях. Доказательств этому свойству человеческой природы можно найти массу. Последнее из них - сборная России по футболу, очередной турнир с участием которой мы только что видели. Точнее, турнир еще идет, но уже достиг той неизбежной стадии, когда наша команда, исполнив привычно эпизодическую роль, переместилась в толпу сторонних наблюдателей.

Так бывало всегда. Ну, или почти всегда: бронзовый Euro-2008, при всем к нему уважении, вполне годится в исключения, которые, как известно, не опровергают, а подтверждают правила. Все остальное время российские футболисты исправно поддерживали свой статус. И единственное, что удивляет в данном процессе, так это то, что он до сих пор способен кого-либо удивлять.

Послушайте, но мы же не бьемся в истерике от того, что наши машины хуже немецких? Мы понимаем: это бессмысленно. У Португалии вон вообще своих автомобилей нету, и ничего. Они не умеют создавать машины, но умеют играть в футбол, в России посредственно делают и то, и другое, а немцы умудряются быть на высоте и там, и сям, но, в отличие от нас, не летают в космос. Так устроен мир.

Да, в будущем теоретически все может изменится. Даст бог, когда-нибудь восставший из пепла «Москвич» с двуглавым орлом гордо промчит мимо «Мерседеса», а Глушаков побьет все рекорды Криштиану Роналду как по голам, так и по борьбе с перхотью. Но это будет никак не нынешний Глушаков. Как минимум сын, а скорее пра-пра-пра... В общем, мы с вами доживем вряд ли. Потому что такие вещи не случаются вдруг. И когда все-таки случаются, то обнаружить их не составляет труда. Не выдаванием желаемого за действительное, как делали многие до и после Кубка конфедераций-2017, а сопоставлением сухих фактов.

ТАБЛИЦА, КОТОРАЯ ЗНАЕТ ВСЕ

Это я веду к критическим откликам на первую статью «трехочкового сериала», опубликованную на прошлой неделе. Их можно разбить на две категории. Одна: «Да ладно, выдумываешь, ничего не изменилось». Другая: «Трешки - это наше все, от них только лучше, так что руки прочь».

Ну, лучше или хуже - это, согласитесь, дело вкуса. И в следующих «сериях» я к этому вопросу обязательно вернусь. Но сначала предлагаю разобраться с вопросом другим, базовым, без которого вся тема теряет смысл: действительно ли в баскетболе последних лет резко возросло количество дальних бросков? В конце концов я - такой же человек, как и вы, а значит, тоже могу заблуждаться.

Дабы картина была максимально объективной, я не поленился изучить статистику НБА аж с 1979 года, когда там впервые появилась трехочковая линия. Сосредоточился на Америке потому, что именно там это когда-то придумали (как, собственно, и саму игру), и именно команда НБА «Голден Стэйт Уорриорз» сейчас несет впереди всех «знамя дальнобойной революции» - как самостоятельно в течение нескольких последних лет, так и совместно с «Кливленд Кавальерс» и другими последователями в плей-офф-2017.

Цифр перелопатить пришлось уйму. Но результаты оказались столь наглядными, что их не составило труда упаковать в одну небольшую таблицу.

КАК МЕНЯЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ТРЕХОЧКОВЫХ ЗА 38 ЛЕТ ИХ СУЩЕСТВОВАНИЯ В НБА

Средние показатели команд за игру в регулярных чемпионатах и в плей-офф минувшего сезона

Сезон 3-очковые Попадания % 3 % БИ % О Всего очков Плей-офф-2017 29,1 10,5 36,1 34,7 29,7 106,0 2016/17 27,0 9,7 35,8 31,6 27,6 105,6 2015/16 24,1 8,5 35,4 28,4 24,8 102,7 2014/15 22,4 7,8 35,0 26,8 23,4 100,0 2013/14 21,5 7,7 36,0 25,9 24,4 101,0 2012/13 20,0 7,2 35,9 24,4 22,0 98,1 2011/12 18,4 6,4 34,9 22,6 19,9 96,3 2008/09–2010/11 без изменений 18,0-18,1 без изменений 6,4-6,6 без изменений 35,5-36,7 без изменений 22,2-22,4 без изменений 18,5-19,8 без изменений 99,6-100,4 1998/99-2007/08 устойчивый рост с 13,2 до 18,1 устойчивый рост с 4,5 до 6,6 колебания 33,9-36,2 устойчивый рост с 16,7 до 22,2 устойчивый рост с 14,7 до 19,8 хаотичный рост с 91,6 до 99,9 1997/98 12,7 4,4 34,6 15,9 13,8 95,6 1996/97 16,8 6,0 36,0 21,2 18,6 96,9 1995/96 16,0 5,9 36,7 20,0 17,8 99,5 1994/95 15,3 5,5 35,9 18,8 16,3 101,4 1993/94 9,9 3,3 33,3 11,7 9,8 101,5 1985/86-1992/93 устойчивый рост с 3,3 до 9,0 устойчивый рост с 0,9 до 3,0 устойчивый рост с 28,2 до 33,6 устойчивый рост с 3,7 до 10,5 устойчивый рост с 2,5 до 8,5 снижение с 110,2 до 105,3 1979/80-1984/85 без изменений 2,0-3,1 без изменений 0,5-0,9 колебания 23,8-28,2 без изменений 2,3-3,5 без изменений 1,4-2,4 без изменений 108,5-110,8

% 3 – процент реализации трехочковых бросков, % БИ – процент трехочковых бросков от общего количества бросков с игры, % О – процент очков, набранных трехочковыми, от общего количества очков.

________________________________

Прежде, чем переходить к выводам, должен кое-что объяснить. Статистику плей-офф я изучал тоже, но в итоге решил оставить ее за скобками – кроме последнего сезона, где показатели выглядят слишком уж красноречиво. Да, плей-офф - это баскетбол сильнейших. Однако его статистика сильно зависит от стиля доминирующих в данный момент клубов и потому подвержена резким шараханьям. Хотя усредненная «поправка на плей-офф» все равно ясна: там бросают и забивают чаще (понятно, почему - борьба за каждую победу и концовку идет до последнего), попадают хуже (тоже понятно - защита активнее), и общая результативность, как правило, слегка падает. Но судить только по кубковым сериям очень неудобно, гораздо хуже видно тенденции. А складывать обе турнирных стадии воедино - глупо: регулярному чемпионату при его тысяче с лишним матчей плей-офф - что слону дробина. Лучше уж довольствоваться «регулярками», так понятней и проще.

СТАВИМ ДИАГНОЗ

Теперь - главное. Приготовьтесь, сейчас все будет как в хеппи-энде голливудского боевика: «наши», уже почти разгромленные «не нашими», получают долгожданную подмогу, которая в лучах яркого света и под радостные крики врывается на экран, нанося противнику один решающий удар за другим. Итак, это не я говорю, это говорят тупые, непробиваемые цифры:

- за последние пять лет число трехочковых в НБА увеличилось примерно в полтора раза,

- это касается как количества попыток, так и попаданий,

- тенденция носит устойчивый характер и замедляться, похоже, не собирается,

- если брать не процентный, а арифметический прирост, то эффект от нынешней «дальнобойной пятилетки» равнозначен 18 годам ей предшествовавшим,

- если в 2012-м из-за дуги выполнялся каждый пятый бросок с игры, то теперь – каждый третий, сегодня трехочковые приносят командам НБА почти 30 процентов очков,

- в плей-офф-2017 впервые в истории издали забивали больше 20 раз за игру (в оба кольца),

- общая результативность команд тоже растет: почти «+10» в среднем за матч в течение все тех же пяти сезонов.

Стоп! У нас все-таки не Голливуд, и, как честный исследователь, я просто обязан сделать тут важную оговорку. Раскрыть, так сказать, «двойное дно». Дело в том, что рост общей результативности ни сейчас, ни в предыдущие годы, с трехочковыми связан особо не был. Да-да! Посмотрите в таблицу: процент реализации дальних бросков держится на одном уровне с прошлого века и то же самое (можете мне поверить) можно сказать о двухочковых. И если перемножить стоимость броска на его точность, то выходит, что «трешка» в среднем приносит команде 1,06 очка, а «двушка» - 0,97. Девять сотых - смешная разница, она ни на что повлиять не может! При этом пара штрафных - это аж полтора очка, и фолы, как известно, чаще дают не на дуге, а под щитами. Так откуда взялись упомянутые выше «+10»?

КРАТКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

А очень просто: от большего количества атак, от их быстроты! Именно скорость - главные «дрожжи» результативности. Плюс правила, регулирующие то, что дозволено защите. Посмотрите на мою таблицу: в 70-е, когда НБА по нынешним меркам была нищей и завлекала публику любыми способами (в том числе - введением трехочковой дуги), долговязые парни в облегающих майках и коротких трусах заколачивали по 110 очков за матч без всяких «трешек», потому что носились туда-сюда без остановки и останавливать их было вдобавок запрещено - свистелось малейшее касание.

Это было красиво, но это не работало. Настоящие деньги пришли в НБА вовсе не от беготни, а когда баскетбол вывели на совершенно новый уровень три конкретных человека - Мэджик Джонсон, Ларри Берд и (чуть позже, к концу 80-х) Майкл Джордан. После чего «зеленую улицу» для нападения быстро отменили, результативность, столкнувшись с жесткой защитой, рухнула к отметке 90 очков за матч - и публике это только понравилось!

При этом трехочковые по-прежнему оставались ни при чем. В ХХ веке джорданы-мэджики не относились к ним всерьез и швыряли лишь изредка. Тут не помог даже трехлетний (с 1994-го по 1997-й) эксперимент, когда дугу придвинули к корзине на полметра - с 7,24 до 6,71. Да, при этом НБА все равно осваивала «тершки» между делом, и их доля росла, но этот рост был весьма медленным и совсем иссяк во второй половине «нулевых» на отметке в 6-7 попаданий за игру.

Так откуда взялся новый, нынешний прорыв? И зачем он нужен, если очков от него (см. выше) вроде как не прибавляется?

Нет, все-таки прибавляется. И на сей раз - именно от него! Если раньше трехочковые старались бросать наверняка, после розыгрыша и без сопротивления, то сейчас мастерство снайперов опрокинуло эти барьеры. Зачем Стефену Карри розыгрыш? Он прямо с дриблинга и с отклонением забьет откуда угодно. И Карри уже далеко не одинок. А для броска без подготовки идеальна именно быстрое нападение - пока защита еще не успела расставиться.

Но как же быть с «ценой броска»? А опять же просто! Карри и ему подобные сделали бессмысленными большую часть атак со средней дистанции, метров с четырех. Раньше оттуда попадали с процентом около сорока, теперь с таким уже забивают «чистые» трехочковые из разряда «по старинке». Что вместе с «новыми-нечистыми» образует прежние 35% из-за дуги. Параллельно реализация двухочковых по чуть-чуть, но устойчиво растет (все те же пять лет), и в этом году перевалила за 50-процентную отметку впервые с 1985-го.

Если совсем упрощенно, то сейчас в НБА постоянно бросают или из-под щита, или из-за дуги. А между этими двумя «ударными» зонами - дырка. Кстати, вы заметили, что в финале-2017 «Кливленд», в отличие от самого себя двухлетней давности, практически не применял «изоляции» для Леброна Джеймса на входе в трехсекундную зону (то есть, с двухочковой дистанции а-ля Джордан)? Это теперь невыгодно.

…Такова в общих чертах история «трехочковой болезни», поразившей игру под названием баскетбол. Сегодня мы этот недуг, по крайней мере, диагностировали, что, кстати, совсем немало. Отмазку «ничего не изменилось» теперь можно смело отправлять в утиль. «Ничего»? Еще как «чего»! И - до свидания.

А вот на вопрос «плохо это или хорошо?» искать ответ будем дальше. В следующих «сериях».