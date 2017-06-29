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Он еще и забить может! Почему Клаудио Браво так крут

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Он еще и забить может! Почему Клаудио Браво так крут
Фото: Gettyimages.ru

Главным героем полуфинала Кубка конфедераций Португалия - Чили стал вратарь южноамериканцев Клаудио Браво, отразивший три пенальти из трех в послематчевой серии. «Советский спорт» рассказывает, почему его подвигу не стоит удивляться.

ОН И НЕ ТАКОЕ МОЖЕТ

После матча все чилийцы твердили одно: они были уверены в своем вратаре.

«Клаудио знал, чего ожидать. Браво тщательно изучал оппонентов, он в отличной форме и был прекрасно подготовлен к этой серии», - отметил главный тренер Хуан Антонио Пицци.

«Браво — один из лучших вратарей мира. Перед серией пенальти он сказал, что отобьет два-три удара, и оказался прав», - рассказал полузащитник Видаль.

Наконец, вот что сказал сам Браво: «Это не случайность. Чтобы отбить три пенальти, нужно тренироваться и анализировать своих оппонентов. Я знал, когда и как мне нужно играть. В том числе и в серии пенальти».

Вы верите этим ребятам? Если нет, то сейчас у вас не останется выбора. Что он думающий вратарь, Браво показал всем в феврале 2010 года. Его «Реал Сосьедад» играл с «Химнастиком» из Таррагоны в сегунде – втором испанском дивизионе. К концу первого тайма счет был 0:0. На 44-й минуте «Реал Сосьедад» получил право на штрафной. К мячу пошел… Браво! Удивительно, учитывая, что ранее в таких фокусах он замечен не был. И чилиец забил, пустив мяч под подпрыгнувшей «стенкой»! Больше в той встрече голов не было.


Забить Браво помогла внимательность. Подметить, что «стенка» соперника подпрыгивает - первое из того, что требовалось для гола. Второе - отважиться. К примеру, в 2016 году «Локомотив» играл с ЦСКА и получил право на штрафной. Вратарь «Локо» Гилерме тут же подбежал к Самедову и подсказал, что голкипер армейцев Акинфеев перед ударом имеет привычку делать шаг за «стенку». Полузащитник услышал своего голкипера и пробил во вратарский угол, но Акинфеев спас. Браво подсказывать никому не стал, положился на себя.

«ПАНЕНКОЙ» ЕГО НЕ ИСПУГАТЬ

Сообразительность - то качество, благодаря которому Браво стал вратарем. Случилось это, когда ему было десять лет. Мальчик играл нападающего, но понял, что успеха на этой позиции не достигнет. Так родилась идея примерить вратарские перчатки.

Когда Браво стал вратарем, то не только тренировался, но и слушал подсказки окружающих. Один из ценнейших советов дал ему тренер детской команды «Коло-Коло» Хулио Родригес: «Если ты хочешь выступать в команде калибра «Барселоны», то должен оттачивать игру ногами, даже выступая на вратарской позиции». В итоге Браво в «Барселону» попал. Не в последнюю очередь за умение играть ногами. Это его качество очень подкупило Хосепа Гвардиолу и он позвал вратаря в «Манчестер Сити».

Если бы не Родригес, то о Браво мы могли не узнать. В 14 лет голкипер совершил грубую ошибку и один из директоров клуба принял решение отчислить юношу. Мало того, что тот ошибся, так еще и ростом не вышел. Родригес вступился: «Если уйдет он, то меня здесь тоже не будет». В итоге Браво вернули. Вратаря доверие тренера окрылило - за два года он вырос на 14 сантиметров!

В «Коло-Коло» Браво выиграл первый взрослый трофей - стал чемпионом страны. Два матча с «Универсидад де Чили» завершились вничью (2:2) и победитель определялся в серии пенальти. Команда Браво оказалась сильней (4:2), а он стал главным героем, отразив мяч после удара в стиле Антонина Паненки – «черпачком» по центру ворот. Причем Браво уже заваливался на газон, но успел встать.


МЕЛЬНИЦА ДЛЯ КУАРЕЖМЫ

В этом году звезда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси давал интервью журналу Esquire. Когда егопопросили сравнить себя с собой же образца десятилетней давности, то он ответил, что стал менее эмоциональным и более внимательным к игре. Подумалось: не поэтому ли многие вратари раскрываются в позднем возрасте? Любая их невнимательность ведет к роковым последствиям, в отличие от футболистов других амплуа. Ну, не забьет условный Месси в 20 лет с пары метров - и что случится?

Сейчас Браво 34 года. Главные трофеи в карьере он завоевал после 30 лет. Возможно, Кубок конфедераций - самый сложный турнир для него. Да, он выиграл Кубок Америки в 2015 и в 2016 годах. Но на те соревнования вратарь ехал, будучи основным в «Барселоне». В Россию же Браво прибыл после скомканного сезона в «Манчестер Сити», где потерял место в стартовом составе. Плюс впервые на Кубке конфедераций голкипер сыграл всего лишь в третьем матче в группе, так как восстанавливался после травмы.

Перед серией пенальти чилийцы образовали круг в центре поля, а Браво выступил с проникновенной речью. Есть основания полагать, что он не просто заряжал партнеров уверенностью, но и обращал внимание на то, как лучше пробить. Все чилийские футболисты смогли развести мяч и голкипера соперника Руя Патрисиу по разным углам.

Браво мог посоветовать товарищам смотреть на Патрисиу - португалец при всех ударах действовал одинаково: стоял на месте и при замахе бросался в левый от себя угол. В отличие от него, Браво выбрал другой подход - свой под каждого оппонента. Когда бил Куарежма, вратарь махал руками, словно мельница, сбивая с толку заносчивого технаря. Когда к мячу подошел более спокойный Жоау Моутиньо, Браво не делал никаких лишних движений. Есть ли смысл выводить из себя рассудительного парня? Еще интереснее Браво повел себя перед ударом Нани - показал пальцем угол, в который тому следует пробить. Португалец запутался - ударил в противоположный, где уже был вратарь.


Фото: «Матч Футбол 1».

ПОДАРОК ДЛЯ СЫНА

Браво не мог уступить в этой серии пенальти. Игра проходила за день до шестилетия его сына Матео. А всего у него четверо детей. Вот что однажды сказал вратарь: «Все, что я делаю, я делаю для своей семьи. Спасибо моим жене и детям за то, что они всегда меня поддерживают. Дома мне комфортнее всего».

С женой, которую зовут Карла, Браво познакомился еще в школе. Редкое счастье. Похоже, правы англичане: за каждым великим мужчиной стоит великая женщина.


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