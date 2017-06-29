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Смолов – лучшее, что может получить «Спартак». Колонка Михаила Борзыкина

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Смолов – лучшее, что может получить «Спартак». Колонка Михаила Борзыкина
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о потенциально самом громком летнем трансфере в российском футболе.

Весь день говорят о возможном переходе Федора Смолова в «Спартак». И это не пустые разговоры с целью скоротать время до полуфинала Германия – Мексика. Смолов хочет перейти в «Спартак» и играть в Лиге чемпионов. А «Спартак» хочет получить Смолова, лучшего российского центрфорварда последних лет. Осталось понять, чего хочет Сергей Галицкий. На отступные в размере 30 миллионов евро, прописанные в контракте Федора, не расщедрится, наверное, даже вновь разбогатевший «Зенит», а значит, вопрос в том, готово ли руководство «Краснодара» идти на компромисс.

«Спартак» не нуждается в усилении позиции центрфорварда (есть куда более проблемные участки – фланги и центр полузащиты). Но нуждается в Смолове. Как и любой другой наш клуб. Ответ на вопрос, нужен ли нападающий, который во всех официальных матчах двух последних сезонов забил 55 мячей, по-моему, очевиден. Сейчас у «Спартака» 3,75 нападающих. Но своего Смолова среди них нет. Промес – крайний форвард. У Зе Луиша другой функционал: он больше в борьбе да в оттяжке. Адриано – еще не распробованный фрукт. Они разные, но с одной общей чертой – никто из них не является бомбардиром.

Смолов – бомбардир. Он обладает всеми необходимыми навыками, позволяющими ему штамповать голы: чутье, выбор позиции, дриблинг, техника, быстрая работа с мячом, удар с ближней и средней дистанции. В чужой штрафной площади ориентируется лучше, чем в холодильнике. Его самый близкий друг – мяч, который всегда находит ногу нападающего, независимо от количества и класса защитников. Упрочить этот союз помогают стартовая скорость, движение без мяча, игра на опережение и прочие маневры. Он все делает очень быстро: получил, сделал максимум одно касание, чтобы подработать мяч, пробил.

Смолов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ

Скорость мышления и технический арсенал делают Смолова лучшим нападающим страны. А вовсе не стиль «Краснодара», который якобы всем составом играет на своего лидера. Кто-то придумал эту байку – и многие повелись. Хотя в 2017 году очень легко это проверить – достаточно пересмотреть голы. Это на Дзюбу играют. А Федор часто сам создает себе моменты, порой из ничего. Недавний гол Венгрии – как наглядный пример. Показательно, что Смолов продолжил забивать и в прошлом сезоне, когда проживал в лазарете, а команда, расставшись с Олегом Кононовым, меняла структуру игры.

Наверняка найдутся остряки, которые напомнят об игре Смолова на Кубке конфедераций. Ну, вообще Федор там забил один из трех голов нашей сборной, стал одним из самых бьющих игроков группового этапа (11 ударов) и вошел в десятку по количеству обводок (8). Он обострял игру, делал свою работу. То, что получилось не совсем так, как ждали, – другой вопрос. А у кого в сборной получилось? Залез 4 раза в офсайд в матче с Новой Зеландией? Это проблема сыгранности. Полностью проиграл борьбу португальским защитникам? Да, это уже его проблема. Так никто и не делает из Смолова Роналду.

Есть у него недостатки. Его призвание – забивать. Заниматься чем-то другим не может. Например, его не поставишь на фланг, как Зобнина, и не оттянешь вглубь, как Зе Луиша. Только позиция центрфорварда. От него не стоит ждать сумасшедших передач – с этим дела обстоят плохо. Хотя, что забавно, на Кубке конфедераций он отметился несколькими классными пасами под удар и, если верить статистике, стал лучшим в нашей команде по ключевым передачам. Но отсутствие у нападающего таланта диспетчера вовсе не говорит о том, что он не работает на команду. 55 забитых мячей за два сезона – это как назвать?

Так что двух мнений быть не может: Смолов – усиление. И вообще это лучшее, что может получить «Спартак» на трансферном рынке. Поэтому если есть хотя бы малейший шанс заполучить этого игрока, находящегося на пике карьеры и доказавшего стабильность, за него надо цепляться. Но все упирается в деньги. Хотя это и не единственный вопрос. Другой – как будет играть «Краснодар». Явно не с Комличенко на острие, при всем к нему уважении. Впрочем, хваленая селекционная служба «быков» наверняка уже кого-то присмотрела. Иначе, конечно, ни на какой компромисс руководство клуба не пойдет.

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