Легенды, звезды, благотворительность. Уникальный матч, который пройдет в 2018-м

Сергей Колушев, Алексей Смертин, Наталья Водянова и вице-президент ВТБ Андрей Перегудов на «ВТБ Арена парк»

«Советский спорт» рассказывает о Специальном матче, который состоится в июле 2018 благодаря Наталье Водяновой и Сергею Колушеву.

Летом 2018 года Россию накроет волна футбольного праздника. Ни у кого нет сомнений, что чемпионат мира по футболу подарит нашей стране незабываемые эмоции и массу радостных моментов. Футбол уже давно гораздо больше, чем игра. Это не просто развлечение, а социальное явление.

Тот, кто думает, что чемпионат мира по футболу - это только матчи и то, что после них, сильно ошибается. Общественное движение «Россия любит футбол!» набирает обороты прямо сейчас и уже в этом сентябре выстрелит мощным футбольным фестивалем в обновленных «Лужниках», а после продолжит свое твердое шествие по территории страны. В дни чемпионата мира это общественное движение станет одним из самых массовых в современной истории России и уже сейчас готовит целый ряд незабываемых ивентов, аналогов которым в мире нет.

Одним из них станет уникальный матч c участием легенд мирового футбола, звезд шоу-бизнеса и атлетов Специальной Олимпиады под патронажем основателя Фонда помощи детям «Обнаженные сердца», члена совета директоров Специальной Олимпиады, супермодели Натальи Водяновой. Оператором мероприятия выступит известное во всем мире агентство стратегических коммуникаций Eventica. Интригующим является и место проведения этого мероприятия. Матч состоится 13 июля 2018 года на ультрасовременном стадионе ВТБ Арена Парк, который в этот день выступит не только в роли спортивного объекта, но и концертной площадки.

Специальный матч – это масштабное благотворительное событие, которое призвано привлечь внимание к проблемам людей с ментальными особенностями и рассказать обществу о Специальной Олимпиаде, которая в настоящий момент является крупнейшей организацией, проводящей соревнования для лиц с умственными отклонениями. На поле выйдут лучшие футболисты мира, популярные актеры, музыканты и другие известные личности.

- Организуя Специальный Матч, мы хотим представить России идею Объединенного Футбола (Unified Football), и через эту дисциплину познакомить с движением, широко известном во всем мире - Объединенного Спорта. Представьте себе футбольный матч, в котором в смешанных командах принимают участие люди всех возрастов, обоих полов, с разными способностями и особенностями, играют дружно и все вместе. Это настоящий праздник единения для всех участников и зрителей. Специальный Матч позволит нам вывести на новый уровень диалог о толерантности и инклюзии в России. Мы хотим показать миру, что Россия может быть инклюзивна, - отметила идейный вдохновитель проекта Наталья Водянова.

Основатель агентства стратегических коммуникаций Eventica Cергей Колушев отметил, что для компании большая честь поддерживать эту чрезвычайно важную и своевременную инициативу.

- Общественное движение «Россия любит футбол!» символизирует инклюзивность спорта, и Специальный матч позволит нам наглядно показать его объединяющую силу. Тот факт, что мероприятие состоится во время главного события мира футбола - Чемпионата мира FIFA 2018 – придает дополнительную значимость этому яркому событию», - пояснил он.





